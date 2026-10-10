Nemzeti Sportrádió

VÉGE

NB I: Paks–MTK 3–0

Nem volt szép, drámai annál inkább: a 92. percben, emberhátrányban egyenlített a Spurs az MU ellen

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.10.10. 20:28
Pontot mentett Manchesterben a Tottenham (Fotó: Getty Images)
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Manchester United Tottenham Premier League
A Manchester United 1–1-es döntetlent játszott a Tottenham Hotspurrel a Premier League 6. fordulójának szombati játéknapján.

 

Topklubok roncsderbije. Csúnyán hangzik, mégis, be lehetett így harangozni a 2025-ös Európa-liga-döntő bajnoki „visszavágóját”: a Manchester United a 12. helyről várta ezt a szombati rangadót az Old Traffordon, amelyet az ellen a Tottenham Hotspur ellen vívott, amelyik az elmúlt két idényben egyaránt 17. lett, a meccs előtt pedig az utolsó, 20. helyen állt, öt forduló alatt megszerzett két ponttal. 

Az első félidőben inkább a Spurs irányított, az MU mindösszesen egy lövésig jutott. A második félidőben már szebb futballt láttunk, a Manchester United is oda-odaért a kapu elé, majd jött egy pazar támadás, amelynek végén Bryan Mbeumo egy remek befejezéssel szerezte meg a vezetést a Manchester Unitednek.

Öt perccel később Rodrigo Bentancurt kiállították, az MU pedig egyre több helyzetet dolgozott ki, úgy tűnt, vége a meccsnek. Nem volt: a 92. percben Sandro Tonali beadására Dominic Solanke érkezett Lisandro Martínez mellett középen, s estében a hálóba fejelte a labdát, ezzel lett 1–1. A folytatásban gól már nem esett, így döntetlen lett a vége – Michael Carrick aggódhat, Roberto De Zerbi talán elégedettebb.

ANGOL PREMIER LEAGUE
6. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Manchester United–Tottenham Hotspur 1–1 (Mbeumo 73., Solanke 90+2.)
Kiállítva: Bentancur (78., Spurs)   

KORÁBBAN 
Aston Villa–Brentford 2–2 (N. Jackson 12., McGinn 77., ill. Jarmoljuk 10., Ajer 79.)
Ipswich Town–Fulham 2–1 (A. Ouattara 88., O'Shea 90+2., ill. Sessegnon 55.)
Chelsea–AFC Bournemouth 5–1 (Henderson 2., 70., Rogers 3., Joao Pedro 46., 67., ill. Evanilson 51.)
Sunderland–Brighton & Hove Albion 0–2 (De Cuyper 53., Hadzsam 90+3.)
Kiállítva: Strujik (57., Brighton)
Arsenal–Leeds United 2–1 (Calafiori 62., B. Guimaraes 70., ill. Justin 55.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Vasárnap
15.00: Crystal Palace–Nottingham Forest (Tv: Match4)
15.00: Hull City–Everton
17.30: Liverpool–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Hétfő
21.00: Coventry City–Newcastle United (Tv: Match4)

 

 

Manchester United Tottenham Premier League
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