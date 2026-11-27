Mint arról korábban már hírt adtunk, az állami tulajdonú energetikai vállalat, az MVM közölte, hogy az FTC-vel fennálló hosszú távú szerződését felülvizsgálja, melynek értéke 2024 és 2026 között nagyjából évi 12 millió eurónak (kb. 4.5 milliárd forintnak) felel meg. Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke ezután bejelentette, hogy november 26-án tárgyalóasztalhoz ülnek az MVM-mel, hogy megállapodjanak a szponzori együttműködés folytatásáról, mely 2018 óta áll fenn a két fél között. Csakhogy a remélt találkozó nem jött létre a felek között – erről maga Kubatov Gábor számolt be csütörtökön hivatalos közösségi oldalán. A Ferencváros elnöke csalódottan azt írta a Facebookon: „Bertalan Zsolt, az MVM vezérigazgatója lemondta a mai találkozónkat.”

Az MVM nem sokkal később reagált Kubatov Gábor bejegyzésére:

A 2026. november 24-i parlamenti döntés a sportvezetői tisztségek betöltésének feltételeiről, a sportfinanszírozás átalakulása, a támogatási rendszer várható átrendeződése és az állami vállalatok szerepvállalásával kapcsolatos új elvárások mind olyan körülmények, amelyekre felelős állami vállalatként az MVM-nek tekintettel kell lennie

– válaszolták a Telexnek arra a kérdésre, miért maradt el a találkozó.

Rákérdeztek arra is, hogy lesz-e újabb időpont a találkozóra, illetve hogy az MVM tervezi-e meghosszabbítani a Ferencvárossal kötött szponzori szerződését, ezekre a kérdésekre azonban nem kaptak választ.

Mint ismert, az Országgyűlés megszavazta a politikusokra és a sportra vonatkozó összeférhetetlenségi javaslatot. A módosítás mindazok szerepét korlátozza, akik politikai szolgálati, biztosi vagy szakmai felső vezetőként kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormányzati igazgatási tisztségviselők, többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaság vezető tisztségviselői, vezető állású munkavállalói voltak, így Kubatov is érintett benne. A zöld-fehérek elnöke ezután bejelentette: levélben fordul Baka András köztársasági elnökhöz, hogy ne írja alá a törvényt.