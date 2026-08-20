Guardiola öröksége: spanyol edzői létszámfölény a rajtoló Premier League-ben

ASTON VILLA

Az előző idényben: 4. Bajnoki címek: 7 (legutóbb 1981-ben). Az élvonalban: 2019 óta

Tulajdonos: V Sports (egyiptomi-amerikai)

Stadion: Villa Park (Birmingham): 43 205 fő, 1897 óta (legutóbbi felújítás: 2000)

Várható kezdőcsapat az 1. fordulóban (Rotowire): Bizot – Cash, Pau Torres, Mings, Maatsen – Barkley, B. Kamara – McGinn, Buendia, Garnacho – Abraham

Vezetőedző: Unai Emery (spanyol, 54 éves)

Csók az Európa-liga trófeájának – Emery és a Villa ezúttal már a BL-ben indul (Fotó: Getty Images)

Mikel Arteta elődje volt az Arsenalnál, mielőtt hétmeccses nyeretlenségi sorozata után 2019 őszén kirúgták. A baszk a Real Sociedadnál lett profi labdarúgó, de karrierje szinte teljes egészét a spanyol másodosztályban töltötte. A Lorca Deportivótól vonult vissza, és egyből a csapat edzője lett, feljuttatva azt a másodosztályba. Dolgozott Moszkvában is, mielőtt a Sevillával sorozatban háromszor megnyerte az Európa-ligát. A PSG-vel francia bajnok lett, majd Arsene Wenger utódjaként érkezett az Arsenalhoz. Londonból távozva a Villarreallal is El-t nyert, a Villánál 2022 őszén nevezték ki.

AFC BOURNEMOUTH

Az előző idényben: 6. Bajnoki címek: 0. Az élvonalban: 2022 óta

Tulajdonos: Black Knight Football Club UK Limited (brit-amerikai)

Stadion: Vitality Stadion (Bournemouth): 12 357 fő, 1910 óta (legutóbbi felújítás: 2001)

Várható kezdőcsapat az 1. fordulóban (Rotowire): Petrovics – A. Smith, Antonio Silva, Hill, Truffert – Scott, Cook – Rayan, Kluivert, Tavernier – Evanílson

Vezetőedző: Marco Rose (német, 49 éves)

Marco Rose és Tóth Alex az edzőteremben (Fotó: Getty Images)

A lipcsei szakember szülővárosában lett profi labdarúgó (az akkor még VfB Leipzignél), vezetőedző (a Lokomotive Leipzignél), és ott dolgozott legutóbb (RB Leipzig), mielőtt a Bournemouth-nál idén nyáron kinevezték. Karrierje másik fontos állomása Mainz volt, 2002-től 2011-es visszavonulásáig játszott ott Jürgen Klopp irányításával, már játékosként Klopp másodedzője lett, tőle tanulta az alapokat. Salzburgban és Lipcsében is Szoboszlai Dominik edzője volt, most Tóth Alex várja az utasításait.

BRENTFORD

Az előző idényben: 9. Bajnoki címek: 0. Az élvonalban: 2021 óta

Tulajdonos: Matthew Benham (brit)

Stadion: Gtech Community Stadion (London, Brentford): 17 250 fő, 2020 óta

Várható kezdőcsapat az 1. fordulóban (Rotowire): Kelleher – Kayode, Ajer, Collins, Lewis-Potter – Janelt, jensen, Sangare – Igor Thiago, Ouattara, Schade

Vezetőedző: Keith Andrews (ír, 45 éves)

Keith Andrews első idénye biztatóan sikerült (Fotó: Getty Images)

A 35-szörös ír válogatott védekező középpályás Iswichben Priskin Tamás, a West Brtomnál Gera Zoltán csapattársa volt, 2015-ös visszavonulása után Milton Keynesben, illetve az ír felnőtt és U21-es válogatottnál volt segédedző. 2024-ben a Brentford a pontrúgásokra specializált edzőnek szerződtette, majd 2025 júniusában vezetőedzővé léptették elő, s első idényében éppen, hogy lemaradt az európai kupaszereplésről.

BRIGHTON & HOVE ALBION

Az előző idényben: 8. Bajnoki címek: 0. Az élvonalban: 2017 óta

Tulajdonos: Tony Bloom (brit)

Stadion: American Express Stadion (Brighton and Hove): 31 876 fő, 2011 óta

Várható kezdőcsapat az 1. fordulóban (Rotowire): Verbruggen – Wieffer, Vuskovic, Boscagli, Kadioglu – Gross, Ayari – D. Gómez, Hinshelwood, De Cuyper – Rutter

Vezetőedző: Fabian Hürzeler (német, 33 éves)

Fabian Hürzeler minden idők legfiatalabb PL-edzőjeként érkezett Angliába (Fotó: Getty Images)

A Houstonban született (a szülei Texasban dolgoztak) német a Bayern München akadémiáján nevelkedett, és bár korosztályos válogatott volt, sohasem játszott a legmagasabb szinten. 23 évesen már a német ötödosztályú Pipinsried játékos-edzője volt, feljuttatta a csapatot a negyedosztályba, majd a St. Paulit 2024-ben az élvonalba. Közvetlenül ezután lett 31 évesen a Premier League történetének legfiatalabb vezetőedzője, és első két idényében nyolcadik lett a csapattal, amely idén a Konferencialigában is szerepelhet.

CHELSEA

Az előző idényben: 10. Bajnoki címek: 6 (legutóbb 2017-ben). Az élvonalban: 1989 óta

Tulajdonos: BlueCo (amerikai-svájci)

Stadion: Stamford Bridge (London, Fulham): 40 044 fő, 1877 óta (legutóbbi felújítás: 1998)

Várható kezdőcsapat az 1. fordulóban (Rotowire): R. Sánchez – Colwill, Lacroix, R. James – Pedro Neto, E. Fernández, Caicedo, Palestra – Rogers, Palmer – Joao Pedro

Vezetőedző: Xabi Alonso (spanyol, 44 éves)

Xabi Alonso a spanyol aranygeneráció tagjaként vb-t és Eb-t nyert, és edzőként is bizonyított már (Fotó: Getty Images)

Szinte makulátlan a Premier League-ben vezetőedzőként most bemutatkozó baszk játékoskarrierje: középpályásként világ- és Európa-bajnok a spanyol válogatottal, BL-győztes a Liverpoollal és a Real Madriddal, spanyol bajnok, valamint háromszoros Bundesliga-bajnok a Bayern Münchennel. Edzőként nevelőklubjánál, a Real Sociedadnál kezdte a második csapat élén, majd a Bayer Leverkusennél 2024-ben veretlenül lett bajnok és kupagyőztes. Több mint húsz év után a Real Madrid kispadja volt az első állomás a karrierjében, amelynél nem szerzett trófeát, nyolc hónap után távozott – januártól nyárig rápihenhetett új munkájára.

COVENTRY CITY

Az előző idényben: Championship, 1. Bajnoki címek: 0. Az élvonalban: újonc

Tulajdonos: Doug King (brit)

Stadion: Coventry Building Society Arena (Coventry): 32 609 fő, 2005 óta

Várható kezdőcsapat az 1. fordulóban (Rotowire): Rushworth – Van Ewijk, Amenda, B. Thomas, Dasilva – Grimes, Onyeka, Yirenki – Szakamoto, Simms, Tchaouna

Vezetőedző: Frank Lampard (angol, 48 éves)

Frank Lampard a másodosztályban bajnoki címig vezette a Coventry Cityt (Fotó: Getty Images)

Középpályásként 106-szoros angol válogatott, a West Hamtől indulva a Chelsea-nél eltöltött 14 idénye alatt a klub gólrekordere, háromszoros angol bajnok, négyszeres FA-kupa-győztes, BL- és El-győztes lett. 2016-ban a New York Citytől vonult vissza, 2018-ban a Derby County vezetőedzője lett, és első idényében a rájátszás döntőjének elvesztése miatt nem jutott fel a PL-be. Ezután a Chelsea és az Everton edzője is volt, 2024 novemberében nevezték ki a Coventry City élére. Az első teljes idényében nem volt szükség rájátszásra a feljutáshoz, a klub 25 év után lett ismét élvonalbeli.

CRYSTAL PALACE

Az előző idényben: 15. Bajnoki címek: 0. Az élvonalban: 2013 óta

Fő tulajdonos: Woody Johnson (amerikai)

Stadion: Selhurst Park (London, Selhurst): 25 194 fő, 1924 óta (legutóbbi felújítás: 2014)

Várható kezdőcsapat az 1. fordulóban (Rotowire): D. Henderson – Riad, Canvot, C. Richards – Mingueza, Wharton, Kamada, T. Mitchell – I. Sarr, McNeil – Strand Larsen

Vezetőedző: Pierre Sage (francia, 47 éves)

Pierre Sage franciaországi sikerek után érkezett a Konferencialiga győzteséhez (Fotó: Getty Images)

A francia 24 éves koráig amatőr szinten futballozott, mielőtt a Chateauroux játékosmegfigyelője lett. Később alacsonyabb osztályú klubok vezetőségébe került, első edzői munkáját 2013-ban a Chambérynél kapta, de rövid idő után távozott, és tíz évig ismét a háttérben dolgozott. A Lyon U19-es csapatánál végzett munkája után 2023-ban megbízott edzőként bevált, így véglegesen is kinevezték. 2025-ben a Lenshoz került, első idényében Francia Kupát nyert és a BL-be vezette a csapatot, ami a friss Konferencialiga-győztes Crystal Palace figyelmét is felkeltette, és őt választotta ki Oliver Glasner utódjának.

EVERTON

Az előző idényben: 13. Bajnoki címek: 9 (legutóbb 1987-ben). Az élvonalban: 1955 óta

Tulajdonos: Dan Friedkin (amerikai)

Stadion: Hill Dickinson Stadion (Liverpool): 52 769 fő, 2025 óta

Várható kezdőcsapat az 1. fordulóban (Rotowire): Pickford – O’Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mikolenko – Hackney, H. Armstrong – Röhl, Dewsbury-Hall, Ndiaye – Barry

Vezetőedző: David Moyes (skót, 63 éves)

David Moyes igazi legenda az Evertonnál (Fotó: Getty Images)

A skót középhátvédként 18 éves profi karriert futott be a Celtictől indulva angol alsóbb osztályokban a Preston North Endig, amelytől 1998-ban vonult vissza (játékos-pályaedzőként), és egyből a klub vezetőedzője lett. A harmadosztályból indulva 2001-ben majdnem feljuttatta a Premier League-be (a rájátszás döntőjét bukta el), de az Evertonnak ez elég volt, hogy szerződtesse, és 2002-től 11 éven át alkalmazza. Aztán Sir Alex Ferguson utódja lett a Manchester Unitednál, ahol egy teljes idényt sem élt meg. Dolgozott Spanyolországban, majd kiesett a Sunderlanddel a PL-ből, mielőtt a West Hamnél eltöltött évek alatt Konferencialigát nyert. Az Evertonhoz 2025 januárjában tért vissza, az irányításával költözött a csapat az Anfield mellett fekvő Goodison Parkból a közvetlenül a Mersey partján álló új stadionjába.

FULHAM

Az előző idényben: 11. Bajnoki címek: 0. Az élvonalban: 2022 óta

Tulajdonos: Shahid Khan (pakisztáni-amerikai)

Stadion: Craven Cottage (London, Fulham): 27 782 fő, 1896 óta (legutóbbi felújítás: 2025)

Várható kezdőcsapat az 1. fordulóban (Rotowire): Leno – Castagne, Cuenca, Bassey, A. Robinson – Berge, Iwobi – Bobb, J. King, Palacios – Gonzalo García

Vezetőedző: Álvaro Arbeloa (spanyol, 43 éves)

Álvaro Arbeloa legutóbb a Real Madridnál dolgozott (Fotó: Getty Images)

Az 56-szoros spanyol válogatott védő világ- és Európa-bajnok volt Xabi Alonso csapattársaként, együtt játszottak Liverpoolban, 2009-ben együtt szerződtek a Real Madridhoz, amelynél BL-t nyertek – és most egy időben vállaltak munkát a közvetlenül egymás mellett fekvő londoni kluboknál. Arbeloa 2017-ben a West Hamtől vonult vissza, 2020-ban a Real Madrid U14-es csapatánál kezdett edzősködni, két év múlva már az U19-es csapatot vezette, majd a Castillát, 2026 januárjában pedig Alonso távozását követően irányította a felnőttcsapatot. A Fulhamhez júliusban nevezték ki, az első teljes idényére készül profi csapat vezetőedzőjeként.

HULL CITY

Az előző idényben: Championship-6., rájátszás-győztes. Bajnoki címek: 0. Az élvonalban: újonc

Tulajdonos: Acun Medya (török)

Stadion: MKM Stadion (Kingston upon Hull): 24 620 fő, 2002 óta

Várható kezdőcsapat az 1. fordulóban (Rotowire): Colakisz – Coyle, Ajayi, Egan, Giles – Crooks, Slater – Hjerto-Dahl, Bellumi, Stroud – McBurnie

Vezetőedző: Sergej Jakirovic (bosnyák, 49 éves)

Sergej Jakirovic a PL-be jutásért vívott rájátszás megnyeréséért járó trófeával (Fotó: Getty Images)

A bosnyák válogatottban ötször szereplő középhátvéd igazi vándor volt játékosként, egy klubban sem töltött egyhuzamban két évnél többet. Horvátországból indulva Ausztriában, Bulgáriában, Szlovéniában és Szlovákiában is megfordult. Ez jellemző 2017-ben indult edzői karrierjére is, horvát, szlovén és bosnyák csapatok irányítása (a Zrinjski Mostarral bosnyák, a Dinamo Zagrebbel horvát bajnok lett) után 2025-ben a török Kayserisport vezette, mielőtt 2025-ben a Hullhoz került, és első idényében feljutott a csapattal. Ha a következő idényt is a Hull Citynél kezdené, az sosem látott áttörés lenne több mint 30 évre visszanyúló futballtevékenysége során.

IPSWICH TOWN

Az előző idényben: Championship-2. Bajnoki címek: 1 (1962-ben). Az élvonalban: újonc

Tulajdonos: Gamechanger 20 Ltd (brit)

Stadion: Portman Road (Ipswich): 30 056 fő, 1884 óta (legutóbbi felújítás: 2024)

Várható kezdőcsapat az 1. fordulóban (Rotowire): Scherpen – D. O’Shea, Greaves, I. Diop, L. Davis – Lukics, F. Luis – Fatawu, M. Núnez, Maeda – Emersonn

Vezetőedző: Gary O’Neil (angol, 43 éves)

Iswichben a feljutás után kényszerültek edzőváltásra, O’Neilre esett a választás (Fotó: Getty Images)

Angol kis- és középcsapatokban töltötte közel húszéves karrierjét középpályásként, több mint 200 PL-meccsen lépett pályára, utánpótlás-válogatottságig vitte. 2019-es visszavonulása után a Liverpool tartalékcsapatának edzője lett, majd az elmúlt négy évben a Bournemouthot és a Wolverhamptont is irányította a Premier League-ben. Idén januárban a francia Strasbourg vele pótolta a Chelsea-nél kinevezett Liam Roseniort, és a Konferencialiga elődöntőjéig vitte a csapatot. Az Ipswich Town azután nevezte ki, hogy a klubot a harmadosztályból négy szezon alatt kétszer is az élvonalba vezető Kieran McKenna öt idény után lemondott a posztjáról.

LEEDS UNITED

Az előző idényben: 14. Bajnoki címek: 3 (legutóbb 1992-ben). Az élvonalban: 2025 óta

Tulajdonos: Denise DeBartolo York (amerikai)

Stadion: Elland Road (Leeds): 34 645 fő, 1897 óta (legutóbbi felújítás: 2012)

Várható kezdőcsapat az 1. fordulóban (Rotowire): Trafford – Muharemovic, Bijol, Rodon – Bogle, Stach, Ampadu, Justin – Aaronson, H. Wilson – Calvert-Lewin

Vezetőedző: Daniel Farke (német, 49 éves)

Daniel Farke feljuttatta, majd bent is tartotta a Leeds Unitedot (Fotó: Getty Images)

Csatárként alacsonyabb német osztályokban játszott, 31 évesen vonult vissza és lett a Lippstadt edzője, és hat év alatt a hatodosztályból a negyedik vonalig juttatta a csapatot. A munkájára felfigyeltek Dortmundban, ahol Jürgen Klopp utolsó és Thomas Tuchel első idényében irányította a tartalékcsapatot. 2017-ben került Angliába, a Norwich Cityvel négy szezon alatt kétszer feljutott a PL-be. A második Championship-aranyérem után a Mönchengladbach edzője lett, s 2023-ban került Leedsbe, amelyet második idényében feljuttatott, és bent is tartott.

LIVERPOOL FC

Az előző idényben: 5. Bajnoki címek: 20 (legutóbb 2025-ben). Az élvonalban: 1962 óta

Tulajdonos: Fenway Sports Group (amerikai) és 1892 Holding (brit-amerikai)

Stadion: Anfield (Liverpool): 61 276 fő, 1884 óta (legutóbbi felújítás: 2024)

Várható kezdőcsapat az 1. fordulóban (Rotowire): Alisson – Frimpong, Jacquet, Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Gravenberch – Ngumoha, Wirtz, Gakpo – Isak

Vezetőedző: Andoni Iraola (spanyol, 44 éves)

Iraola Bournemouth után Liverpoolban is együtt dolgozik Kerkez Milossal (Fotó: Getty Images)

Hétszeres spanyol válogatott jobbhátvéd (a két Eb- és egy vb-címet hozó sikerkorszakban a nagy tornákra nem vitték el), karrierje szinte teljes egészét a Bilbaónál töltötte, levezetni átment az Egyesült Államokba, ahol Frank Lampard csapattársa volt a New York Citynél. Edzői karrierjét a ciprusi AEK Larnacánál kezdte 2018-ban, majd megfordult a Mirandésnál, feljuttatta a La Ligába a Rayo Vallecanót, mielőtt 2023-ban a Bournemouthhoz került, és évről évre épített egyre jobb csapatot úgy, hogy közben a klub több jó játékosát is jelentős haszonnal értékesítette. Ez előző idényben elérte, hogy a Bournemouth fennállása során először európai kupában szerepeljen, Liverpoolban pedig úgy látták, vele inkább elindul felfelé a 2025-ös bajnokcsapat, mint Arne Slottal. Iraola a Bournemouth után ismét együtt dolgozhat Kerkez Milossal, és elődjéhez hasonlóan kulcsszerepet szán Szoboszlai Dominiknak.