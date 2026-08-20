Guardiola öröksége: spanyol edzői létszámfölény a rajtoló Premier League-ben
ARSENAL
Az előző idényben: 1. Bajnoki címek: 14 (legutóbb 2026-ban). Az élvonalban: 1919 óta
Tulajdonos: Kroenke Sports & Entertainment (amerikai)
Stadion: Emirates (London, Holloway): 60 704 fő, 2006 óta
Várható kezdőcsapat az 1. fordulóban (Rotowire): Raya – B. White, Mosquera, Gabriel, Calafiori – Bruno Guimaraes, Rice – Saka, Odegaard, Colisz – Havertz
Vezetőedző: Mikel Arteta (spanyol, 44 éves)
A 2019 decemberében kinevezett Arteta immár a legrégebb óta a posztján lévő vezetőedző a jelenlegi Premier League-szakvezetők között. A San Sebastiánban Xabi Alonso barátjaként felnövő Arteta az FC Barcelona La Masia akadémiáján nevelkedve 1999-ben lett profi labdarúgó, de az első csapatban sosem szerepelt. Játszott a PSG-ben, a Rangersben és szülővárosa csapatában, a Real Sociedadban is, mielőtt 2005-ben az Evertonhoz került. Több mint 270 bajnokin szerepelt az Everton, majd az Arsenal mezében (több mint 40 utánpótlás-válogatottsága dacára felnőtt válogatott sosem volt), 2016-os visszavonulása után Pep Guardiola stábjában dolgozott a Manchester Citynél – egészen az Arsenal felkéréséig. FA-kupa-trófeával nyitott, tanítómestere egyik fő riválisa lett, és 2026 tavaszán sikerült legyőznie a bajnokságban is. Sir Alex Ferguson, José Mourinho és Guardiola után harmadik edzőként védheti meg bajnoki címét a PL-ben.
ASTON VILLA
Az előző idényben: 4. Bajnoki címek: 7 (legutóbb 1981-ben). Az élvonalban: 2019 óta
Tulajdonos: V Sports (egyiptomi-amerikai)
Stadion: Villa Park (Birmingham): 43 205 fő, 1897 óta (legutóbbi felújítás: 2000)
Várható kezdőcsapat az 1. fordulóban (Rotowire): Bizot – Cash, Pau Torres, Mings, Maatsen – Barkley, B. Kamara – McGinn, Buendia, Garnacho – Abraham
Vezetőedző: Unai Emery (spanyol, 54 éves)
Mikel Arteta elődje volt az Arsenalnál, mielőtt hétmeccses nyeretlenségi sorozata után 2019 őszén kirúgták. A baszk a Real Sociedadnál lett profi labdarúgó, de karrierje szinte teljes egészét a spanyol másodosztályban töltötte. A Lorca Deportivótól vonult vissza, és egyből a csapat edzője lett, feljuttatva azt a másodosztályba. Dolgozott Moszkvában is, mielőtt a Sevillával sorozatban háromszor megnyerte az Európa-ligát. A PSG-vel francia bajnok lett, majd Arsene Wenger utódjaként érkezett az Arsenalhoz. Londonból távozva a Villarreallal is El-t nyert, a Villánál 2022 őszén nevezték ki.
AFC BOURNEMOUTH
Az előző idényben: 6. Bajnoki címek: 0. Az élvonalban: 2022 óta
Tulajdonos: Black Knight Football Club UK Limited (brit-amerikai)
Stadion: Vitality Stadion (Bournemouth): 12 357 fő, 1910 óta (legutóbbi felújítás: 2001)
Várható kezdőcsapat az 1. fordulóban (Rotowire): Petrovics – A. Smith, Antonio Silva, Hill, Truffert – Scott, Cook – Rayan, Kluivert, Tavernier – Evanílson
Vezetőedző: Marco Rose (német, 49 éves)
A lipcsei szakember szülővárosában lett profi labdarúgó (az akkor még VfB Leipzignél), vezetőedző (a Lokomotive Leipzignél), és ott dolgozott legutóbb (RB Leipzig), mielőtt a Bournemouth-nál idén nyáron kinevezték. Karrierje másik fontos állomása Mainz volt, 2002-től 2011-es visszavonulásáig játszott ott Jürgen Klopp irányításával, már játékosként Klopp másodedzője lett, tőle tanulta az alapokat. Salzburgban és Lipcsében is Szoboszlai Dominik edzője volt, most Tóth Alex várja az utasításait.
BRENTFORD
Az előző idényben: 9. Bajnoki címek: 0. Az élvonalban: 2021 óta
Tulajdonos: Matthew Benham (brit)
Stadion: Gtech Community Stadion (London, Brentford): 17 250 fő, 2020 óta
Várható kezdőcsapat az 1. fordulóban (Rotowire): Kelleher – Kayode, Ajer, Collins, Lewis-Potter – Janelt, jensen, Sangare – Igor Thiago, Ouattara, Schade
Vezetőedző: Keith Andrews (ír, 45 éves)
A 35-szörös ír válogatott védekező középpályás Iswichben Priskin Tamás, a West Brtomnál Gera Zoltán csapattársa volt, 2015-ös visszavonulása után Milton Keynesben, illetve az ír felnőtt és U21-es válogatottnál volt segédedző. 2024-ben a Brentford a pontrúgásokra specializált edzőnek szerződtette, majd 2025 júniusában vezetőedzővé léptették elő, s első idényében éppen, hogy lemaradt az európai kupaszereplésről.
BRIGHTON & HOVE ALBION
Az előző idényben: 8. Bajnoki címek: 0. Az élvonalban: 2017 óta
Tulajdonos: Tony Bloom (brit)
Stadion: American Express Stadion (Brighton and Hove): 31 876 fő, 2011 óta
Várható kezdőcsapat az 1. fordulóban (Rotowire): Verbruggen – Wieffer, Vuskovic, Boscagli, Kadioglu – Gross, Ayari – D. Gómez, Hinshelwood, De Cuyper – Rutter
Vezetőedző: Fabian Hürzeler (német, 33 éves)
A Houstonban született (a szülei Texasban dolgoztak) német a Bayern München akadémiáján nevelkedett, és bár korosztályos válogatott volt, sohasem játszott a legmagasabb szinten. 23 évesen már a német ötödosztályú Pipinsried játékos-edzője volt, feljuttatta a csapatot a negyedosztályba, majd a St. Paulit 2024-ben az élvonalba. Közvetlenül ezután lett 31 évesen a Premier League történetének legfiatalabb vezetőedzője, és első két idényében nyolcadik lett a csapattal, amely idén a Konferencialigában is szerepelhet.
CHELSEA
Az előző idényben: 10. Bajnoki címek: 6 (legutóbb 2017-ben). Az élvonalban: 1989 óta
Tulajdonos: BlueCo (amerikai-svájci)
Stadion: Stamford Bridge (London, Fulham): 40 044 fő, 1877 óta (legutóbbi felújítás: 1998)
Várható kezdőcsapat az 1. fordulóban (Rotowire): R. Sánchez – Colwill, Lacroix, R. James – Pedro Neto, E. Fernández, Caicedo, Palestra – Rogers, Palmer – Joao Pedro
Vezetőedző: Xabi Alonso (spanyol, 44 éves)
Szinte makulátlan a Premier League-ben vezetőedzőként most bemutatkozó baszk játékoskarrierje: középpályásként világ- és Európa-bajnok a spanyol válogatottal, BL-győztes a Liverpoollal és a Real Madriddal, spanyol bajnok, valamint háromszoros Bundesliga-bajnok a Bayern Münchennel. Edzőként nevelőklubjánál, a Real Sociedadnál kezdte a második csapat élén, majd a Bayer Leverkusennél 2024-ben veretlenül lett bajnok és kupagyőztes. Több mint húsz év után a Real Madrid kispadja volt az első állomás a karrierjében, amelynél nem szerzett trófeát, nyolc hónap után távozott – januártól nyárig rápihenhetett új munkájára.
COVENTRY CITY
Az előző idényben: Championship, 1. Bajnoki címek: 0. Az élvonalban: újonc
Tulajdonos: Doug King (brit)
Stadion: Coventry Building Society Arena (Coventry): 32 609 fő, 2005 óta
Várható kezdőcsapat az 1. fordulóban (Rotowire): Rushworth – Van Ewijk, Amenda, B. Thomas, Dasilva – Grimes, Onyeka, Yirenki – Szakamoto, Simms, Tchaouna
Vezetőedző: Frank Lampard (angol, 48 éves)
Középpályásként 106-szoros angol válogatott, a West Hamtől indulva a Chelsea-nél eltöltött 14 idénye alatt a klub gólrekordere, háromszoros angol bajnok, négyszeres FA-kupa-győztes, BL- és El-győztes lett. 2016-ban a New York Citytől vonult vissza, 2018-ban a Derby County vezetőedzője lett, és első idényében a rájátszás döntőjének elvesztése miatt nem jutott fel a PL-be. Ezután a Chelsea és az Everton edzője is volt, 2024 novemberében nevezték ki a Coventry City élére. Az első teljes idényében nem volt szükség rájátszásra a feljutáshoz, a klub 25 év után lett ismét élvonalbeli.
CRYSTAL PALACE
Az előző idényben: 15. Bajnoki címek: 0. Az élvonalban: 2013 óta
Fő tulajdonos: Woody Johnson (amerikai)
Stadion: Selhurst Park (London, Selhurst): 25 194 fő, 1924 óta (legutóbbi felújítás: 2014)
Várható kezdőcsapat az 1. fordulóban (Rotowire): D. Henderson – Riad, Canvot, C. Richards – Mingueza, Wharton, Kamada, T. Mitchell – I. Sarr, McNeil – Strand Larsen
Vezetőedző: Pierre Sage (francia, 47 éves)
A francia 24 éves koráig amatőr szinten futballozott, mielőtt a Chateauroux játékosmegfigyelője lett. Később alacsonyabb osztályú klubok vezetőségébe került, első edzői munkáját 2013-ban a Chambérynél kapta, de rövid idő után távozott, és tíz évig ismét a háttérben dolgozott. A Lyon U19-es csapatánál végzett munkája után 2023-ban megbízott edzőként bevált, így véglegesen is kinevezték. 2025-ben a Lenshoz került, első idényében Francia Kupát nyert és a BL-be vezette a csapatot, ami a friss Konferencialiga-győztes Crystal Palace figyelmét is felkeltette, és őt választotta ki Oliver Glasner utódjának.
EVERTON
Az előző idényben: 13. Bajnoki címek: 9 (legutóbb 1987-ben). Az élvonalban: 1955 óta
Tulajdonos: Dan Friedkin (amerikai)
Stadion: Hill Dickinson Stadion (Liverpool): 52 769 fő, 2025 óta
Várható kezdőcsapat az 1. fordulóban (Rotowire): Pickford – O’Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mikolenko – Hackney, H. Armstrong – Röhl, Dewsbury-Hall, Ndiaye – Barry
Vezetőedző: David Moyes (skót, 63 éves)
A skót középhátvédként 18 éves profi karriert futott be a Celtictől indulva angol alsóbb osztályokban a Preston North Endig, amelytől 1998-ban vonult vissza (játékos-pályaedzőként), és egyből a klub vezetőedzője lett. A harmadosztályból indulva 2001-ben majdnem feljuttatta a Premier League-be (a rájátszás döntőjét bukta el), de az Evertonnak ez elég volt, hogy szerződtesse, és 2002-től 11 éven át alkalmazza. Aztán Sir Alex Ferguson utódja lett a Manchester Unitednál, ahol egy teljes idényt sem élt meg. Dolgozott Spanyolországban, majd kiesett a Sunderlanddel a PL-ből, mielőtt a West Hamnél eltöltött évek alatt Konferencialigát nyert. Az Evertonhoz 2025 januárjában tért vissza, az irányításával költözött a csapat az Anfield mellett fekvő Goodison Parkból a közvetlenül a Mersey partján álló új stadionjába.
FULHAM
Az előző idényben: 11. Bajnoki címek: 0. Az élvonalban: 2022 óta
Tulajdonos: Shahid Khan (pakisztáni-amerikai)
Stadion: Craven Cottage (London, Fulham): 27 782 fő, 1896 óta (legutóbbi felújítás: 2025)
Várható kezdőcsapat az 1. fordulóban (Rotowire): Leno – Castagne, Cuenca, Bassey, A. Robinson – Berge, Iwobi – Bobb, J. King, Palacios – Gonzalo García
Vezetőedző: Álvaro Arbeloa (spanyol, 43 éves)
Az 56-szoros spanyol válogatott védő világ- és Európa-bajnok volt Xabi Alonso csapattársaként, együtt játszottak Liverpoolban, 2009-ben együtt szerződtek a Real Madridhoz, amelynél BL-t nyertek – és most egy időben vállaltak munkát a közvetlenül egymás mellett fekvő londoni kluboknál. Arbeloa 2017-ben a West Hamtől vonult vissza, 2020-ban a Real Madrid U14-es csapatánál kezdett edzősködni, két év múlva már az U19-es csapatot vezette, majd a Castillát, 2026 januárjában pedig Alonso távozását követően irányította a felnőttcsapatot. A Fulhamhez júliusban nevezték ki, az első teljes idényére készül profi csapat vezetőedzőjeként.
HULL CITY
Az előző idényben: Championship-6., rájátszás-győztes. Bajnoki címek: 0. Az élvonalban: újonc
Tulajdonos: Acun Medya (török)
Stadion: MKM Stadion (Kingston upon Hull): 24 620 fő, 2002 óta
Várható kezdőcsapat az 1. fordulóban (Rotowire): Colakisz – Coyle, Ajayi, Egan, Giles – Crooks, Slater – Hjerto-Dahl, Bellumi, Stroud – McBurnie
Vezetőedző: Sergej Jakirovic (bosnyák, 49 éves)
A bosnyák válogatottban ötször szereplő középhátvéd igazi vándor volt játékosként, egy klubban sem töltött egyhuzamban két évnél többet. Horvátországból indulva Ausztriában, Bulgáriában, Szlovéniában és Szlovákiában is megfordult. Ez jellemző 2017-ben indult edzői karrierjére is, horvát, szlovén és bosnyák csapatok irányítása (a Zrinjski Mostarral bosnyák, a Dinamo Zagrebbel horvát bajnok lett) után 2025-ben a török Kayserisport vezette, mielőtt 2025-ben a Hullhoz került, és első idényében feljutott a csapattal. Ha a következő idényt is a Hull Citynél kezdené, az sosem látott áttörés lenne több mint 30 évre visszanyúló futballtevékenysége során.
IPSWICH TOWN
Az előző idényben: Championship-2. Bajnoki címek: 1 (1962-ben). Az élvonalban: újonc
Tulajdonos: Gamechanger 20 Ltd (brit)
Stadion: Portman Road (Ipswich): 30 056 fő, 1884 óta (legutóbbi felújítás: 2024)
Várható kezdőcsapat az 1. fordulóban (Rotowire): Scherpen – D. O’Shea, Greaves, I. Diop, L. Davis – Lukics, F. Luis – Fatawu, M. Núnez, Maeda – Emersonn
Vezetőedző: Gary O’Neil (angol, 43 éves)
Angol kis- és középcsapatokban töltötte közel húszéves karrierjét középpályásként, több mint 200 PL-meccsen lépett pályára, utánpótlás-válogatottságig vitte. 2019-es visszavonulása után a Liverpool tartalékcsapatának edzője lett, majd az elmúlt négy évben a Bournemouthot és a Wolverhamptont is irányította a Premier League-ben. Idén januárban a francia Strasbourg vele pótolta a Chelsea-nél kinevezett Liam Roseniort, és a Konferencialiga elődöntőjéig vitte a csapatot. Az Ipswich Town azután nevezte ki, hogy a klubot a harmadosztályból négy szezon alatt kétszer is az élvonalba vezető Kieran McKenna öt idény után lemondott a posztjáról.
LEEDS UNITED
Az előző idényben: 14. Bajnoki címek: 3 (legutóbb 1992-ben). Az élvonalban: 2025 óta
Tulajdonos: Denise DeBartolo York (amerikai)
Stadion: Elland Road (Leeds): 34 645 fő, 1897 óta (legutóbbi felújítás: 2012)
Várható kezdőcsapat az 1. fordulóban (Rotowire): Trafford – Muharemovic, Bijol, Rodon – Bogle, Stach, Ampadu, Justin – Aaronson, H. Wilson – Calvert-Lewin
Vezetőedző: Daniel Farke (német, 49 éves)
Csatárként alacsonyabb német osztályokban játszott, 31 évesen vonult vissza és lett a Lippstadt edzője, és hat év alatt a hatodosztályból a negyedik vonalig juttatta a csapatot. A munkájára felfigyeltek Dortmundban, ahol Jürgen Klopp utolsó és Thomas Tuchel első idényében irányította a tartalékcsapatot. 2017-ben került Angliába, a Norwich Cityvel négy szezon alatt kétszer feljutott a PL-be. A második Championship-aranyérem után a Mönchengladbach edzője lett, s 2023-ban került Leedsbe, amelyet második idényében feljuttatott, és bent is tartott.
LIVERPOOL FC
Az előző idényben: 5. Bajnoki címek: 20 (legutóbb 2025-ben). Az élvonalban: 1962 óta
Tulajdonos: Fenway Sports Group (amerikai) és 1892 Holding (brit-amerikai)
Stadion: Anfield (Liverpool): 61 276 fő, 1884 óta (legutóbbi felújítás: 2024)
Várható kezdőcsapat az 1. fordulóban (Rotowire): Alisson – Frimpong, Jacquet, Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Gravenberch – Ngumoha, Wirtz, Gakpo – Isak
Vezetőedző: Andoni Iraola (spanyol, 44 éves)
Hétszeres spanyol válogatott jobbhátvéd (a két Eb- és egy vb-címet hozó sikerkorszakban a nagy tornákra nem vitték el), karrierje szinte teljes egészét a Bilbaónál töltötte, levezetni átment az Egyesült Államokba, ahol Frank Lampard csapattársa volt a New York Citynél. Edzői karrierjét a ciprusi AEK Larnacánál kezdte 2018-ban, majd megfordult a Mirandésnál, feljuttatta a La Ligába a Rayo Vallecanót, mielőtt 2023-ban a Bournemouthhoz került, és évről évre épített egyre jobb csapatot úgy, hogy közben a klub több jó játékosát is jelentős haszonnal értékesítette. Ez előző idényben elérte, hogy a Bournemouth fennállása során először európai kupában szerepeljen, Liverpoolban pedig úgy látták, vele inkább elindul felfelé a 2025-ös bajnokcsapat, mint Arne Slottal. Iraola a Bournemouth után ismét együtt dolgozhat Kerkez Milossal, és elődjéhez hasonlóan kulcsszerepet szán Szoboszlai Dominiknak.
MANCHESTER CITY
Az előző idényben: 2. Bajnoki címek: 10 (legutóbb 2024-ben). Az élvonalban: 2002 óta
Tulajdonos: City Football Group (emírségekbeli-amerikai)
Stadion: Etihad Stadion (Manchester): 61 038 fő, 2003 óta
Várható kezdőcsapat az 1. fordulóban (Rotowire): Donnarumma – Huszanov, Gvardiol, Rúben Dias, O’Reilly – Kovacic, E. Anderson – Cherki, Foden, Semenyo – Haaland
Vezetőedző: Enzo Maresca (olasz, 46 éves)
Bár a Milan és a Cagliari akadémiájára járt, első profi szerződését Angliában, a West Bromwichnál kapta meg 18 évesen. Középpályásként szerepelt többek között a Juventusban, a Fiorentinában, a Sevillában, az Olympiakoszban és a Sampdoriában is, mielőtt 2017-ben a Veronából vonult vissza. A korosztályos válogatottakban játszott, a felnőttben nem. Edzőként az Ascoli, a Sevilla és a West Ham stábjának tagja volt, mielőtt Jopes Guardiola a Manchester Cityhez hívta. A második csapattal tartalékbajnokságot nyert, ezután 2021-ben a Parma alkalmazta, de miután nem sikerült feljutni a Serie A-na, kirúgták. A Cityhez visszavárta Guardiola, akinél immár pályaedző lett. Egy év után a Leicester Citynél lett vezetőedző, feljuttatta a csapatot a Premier League-be, ezt követően a Chelsea nevezte ki, de a londoiaknál múlt karácsonykor felmondott, mert tudta, hogy ő lesz Guardiola utódja a tízszeres bajnoknál.
MANCHESTER UNITED
Az előző idényben: 3. Bajnoki címek: 20 (legutóbb 2013-ban). Az élvonalban: 1975 óta
Tulajdonos: Glazer család (amerikai) és Jim Radcliffe (brit)
Stadion: Old Trafford (Manchester): 74 500 fő, 1910 óta (legutóbbi felújítás: 2006)
Várható kezdőcsapat az 1. fordulóban (Rotowire): Lammens – Dalot, Yoro, Maguire, Shaw – Tielemans, Andrey Santos – Diallo, B. Fernandes, Mbeumo – Cunha
Vezetőedző: Michael Carrick (angol, 45 éves)
A 34-szeres angol válogatott középpályás a West Hamnél nevelkedett és lett profi labdarúgó, majd a Tottenhamet megjárva 2006-tól 2018-ig a Manchester United játékosa volt. Visszavonulása után José Mourinho és Ole Gunnar Solskjaer stábjában is dolgozott a Unitednél, 2021-ben megbízott edzőként irányította a csapatot. Három évig a Middlesbrough vezetőedzője volt, playoffba jutott a csapattal, de nem jutott a PL-be, a Ligakupában elődöntős volt vele a Boro. Tavaly nyáron távozott, az idény közben ismét megbízott edző lett az MU-nál Ruben Amorim menesztése után, a csapat dobogós lett vele, így véglegesítették.
NEWCASTLE UNITED
Az előző idényben: 12. Bajnoki címek: 4 (legutóbb 1927-ben). Az élvonalban: 2017 óta
Tulajdonos: Szaúdi Állami Vagyonalap (szaúdi) és David&Simon Reuben (britek)
Stadion: St. James' Park (Newcastle upon Tyne): 52 264 fő, 1892 óta (legutóbbi felújítás: 2000)
Várható kezdőcsapat az 1. fordulóban (Rotowire): Hornicek – Dedic, Botman, Thiaw, Hall – Bamba, J. Ramsey – Elanga, Wissa, Barnes – Osula
Vezetőedző: Matthias Jaissle (német, 38 éves)
Középső védő volt a Hoffenheimben, amely Ralf Rangnick irányításával a német harmadosztályból a Bundesligáig meg sem állt. 25 évesen sérülések miatt felhagyott a játékkal, a Bröndbynél lett másodedző, mielőtt a már a Red Bull futballprogramját irányító Rangnick ki nem nevezte a Salzburg U18-as csapatának élére. Később a Lieferinget és 2021-től a Salzburg felnőttcsapatát is irányította, utóbbival két bajnoki címet szerzett, mielőtt a szaúdi Al-Ahli élére került, és két ázsiai BL-t nyert a csapattal. A klubot ugyanúgy a Szaúdi Állami Vagyonalap pénzeli, mint a Newcastle-t, így Eddie Howe augusztusi lemondása után kézenfekvő volt a kinevezése.
NOTTINGHAM FOREST
Az előző idényben: 16. Bajnoki címek: 1 (1978-ban). Az élvonalban: 2022 óta
Tulajdonos: Evangelosz Marinakisz (görög)
Stadion: City Ground (West Bidgford): 31 212 fő, 1898 óta (legutóbbi felújítás: 1996)
Várható kezdőcsapat az 1. fordulóban (Rotowire): Sels – Diomande, Murillo, Milenkovics – Aina, Sangaré, Schlager, Neco Williams – Ndoye, Gibbs-White – Igor Jesus
Vezetőedző: Oliver Glasner (osztrák, 51 éves)
Csaknem húszéves játékoskarrierjét a Riednél töltötte védőként, 2011-es visszavonulása után (kétévnyi salzburgi pályaedzősködést követően) három évvel már a csapat vezetőedzője volt. Németországban vívott ki elismerést azzal, hogy a Wolfsburgot a BL_be juttatta, az Eintracht Frankfurttal pedig Európa-ligát nyert. 2024 februárjában került Angliába, a Crystal Palace edzője lett, és először vele végzett az első tízben a csapat, egy évvel később pedig először vele nyert jelentős trófeát, az FA-kupa döntőjében legyőzte a Manchester Cityt. A nyáron a Konferencialigát is megnyerte, de miután kihagyták a klub játékospiaci döntéseiből, távozott, és elfogadta a Forest ajánlatát.
SUNDERLAND
Az előző idényben: 7. Bajnoki címek: 6 (legutóbb 1936-ban). Az élvonalban: 2025 óta
Tulajdonos: Kyril Louis-Dreyfus (svájci-francia) és Juan Sartori (uruguayi)
Stadion: Stadium of Light (Sunderland): 48 095 fő, 1997 óta (legutóbbi felújítás: 2000)
Várható kezdőcsapat az 1. fordulóban (Rotowire): Roefs – Hurne, O’Nien, Ballard, Reinildo – Xhaka, Sadiki – Talbi, Le Fee, Angulo – Brobbey
Vezetőedző: Regis Le Bris (francia, 50 éves)
A Rennes védőjeként klub utánpótlásában és a felnőttcsapatnál töltötte az 1990-es éveket, és megfordult a Lavalnál, valamint a belga másodosztályú KSK Ronse-nál, amelytől 2003-ban visszavonult. Később a Rennes és a Lorient utánpótlásában dolgozott, utóbbinál 2015-től hét éven át a tartalékcsapatot, 2022-től két évig az első keretet irányította, mielőtt 2024-ben kinevezték a Sunderland élére, és a legutóbbi idényben a hetedik helyig vezette a csapatot.
TOTTENHAM HOTSPUR
Az előző idényben: 17. Bajnoki címek: 2 (legutóbb 1961-ben). Az élvonalban: 1978 óta
Tulajdonos: ENIC Csoport (brit)
Stadion: Tottenham Hotspur Stadion (London, Tottenham): 62 850 fő, 2019 óta
Várható kezdőcsapat az 1. fordulóban (Rotowire): Kinsky – Pedro Porro, Senesi, Van Hecke, A. Robertson – Mateus Fernandes, Gallagher, Tonali – M. Moore, Tel – Richarlison
Vezetőedző: Roberto De Zerbi (olasz, 47 éves)
Támadó középpályásként 1998-tól 2013-ig tartott a pályafutása. A Milanban nevelkedett, de sosem játszott az első csapatban, 11 kisebb klubot megjárt, a Napolival feljutott a Serie A-ba. Legnagyobb sikereit a kolozsvári CFR-nél érte el, kétszer lett román bajnok. Edzőként hasonló utat járt be, kisebb olasz kluboknál kezdett, mielőtt a Sassuolót 2018 és 2021 között a Serie A stabil tagjává tette. A Sahtar Doneckkel ukrán Szuperkupát nyert, de 2022-ben a háború miatt elhagyta a klubot, és a Brightonba került. Első idényében hatodik lett a csapattal, 2025-ben pedig a Marseille-jel második a francia bajnokságban, de 2026 februárjában a BL-búcsút követően elküldték. Márciusban nevezte ki a Tottenham, amelyet bent tartott az élvonalban.
|Az új idényben a 20 PL-csapatot kilenc különböző sportszergyártó cég öltözteti. A legtöbb klubot, nyolcat a német Adidas lát el, azt követi a dán Hummel és az amerikai Nike 3-3-mal, míg hat másik vállalat egy-egy klubnak gyárt mezeket. Három brit cég egy-egy klubot öltöztet: a manchesteri Castore az Evertont, a szintén manchesteri Umbro az Ipswich Townt, míg az újonc Hull City a helyi Oxen vállalat felszerelését hordja majd. A mezeket is érintő változás, hogy ettől az idénytől nem lehet elsődleges mezszponzor a Premier League-ben fogadóiroda.
Adidas (német, 8): Arsenal, Aston Villa, Fulham, Leeds United, Liverpool, Manchester United, Newcastle United, Nottingham Forest
Hummel (dán, 3): Bournemouth, Coventry City, Sunderland
Nike (amerikai, 3): Brighton&Hove Albion, Chelsea, Tottenham Hotspur
Castore (brit, 1): Everton
Joma (spanyol, 1): Brentford
Macron (olasz, 1): Crystal Palace
Oxen (brit, 1): Hull City
Puma (német, 1): Manchester City
Umbro (brit, 1): Ipswich Town
PREMIER LEAGUE
1. FORDULÓ
2026. augusztus 21., péntek
21.00: Arsenal–Coventry City (Tv: Match4)
2026. augusztus 22., szombat
13.30: Hull City–Manchester United (Tv: Spíler1)
16.00: Everton–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
16.00: Nottingham Forest–Leeds United (Tv: Match4)
16.00: Ipswich Town–Sunderland
18.30: Brentford–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
2026. augusztus 23., vasárnap
15.00: Brighton&Hove Albion–Aston Villa
15.00: Manchester City–Bournemouth (Tv: Spíler1)
17.30: Newcastle United–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
2026. augusztus 24. hétfő
21.00: Fulham–Chelsea (Tv: Match4)