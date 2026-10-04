Nemzeti Sportrádió

Szentkirály lovasa, Csiki Laura nyerte meg a 19. Nemzeti Vágtát

nemzetisport.hu nemzetisport.hu
2026.10.04. 18:57
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Csiki Laura, Szentkirály lovasa és a vándordíj, az 1848-as huszárszablya (Fotó: Czinege Melinda)
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Csiki Laura lósport Nemzeti Vágta Szilvásvárad lovassport
Csiki Laura személyében Szentkirály lovasa nyerte meg a Szilvásváradon megrendezett 19. Nemzeti Vágtát. A második helyen Dunaszerdahely lovasa, Pöthe Laura végzett, míg a harmadik helyezett az Ácsteszért képviselő Vörös Tamara lett a vasárnapi versenyen.

Bár Szentkirály képviseletében korábban még senki sem nyert Nemzeti Vágtát, a tavalyi harmadik helye után a település a döntő egyik fő esélyesének számított, és Csiki Laura magabiztosan győzött is. A 2026 leggyorsabb lovasa címet elnyerő Csiki a Nemzeti Vágta vándordíját, egy 1848-as huszárszablyát, valamint egy herendi Hadik-huszár szobrot vehetett át az ünnepélyes díjátadón.

A döntők napján, vasárnap további négy versenyszámban hirdettek győzteseket. A Huszárgyerek Vágtában ismét megvédte címét Vasad. A Pest megyei települést ezúttal is Holczer Hanna képviselte, aki Young Pie nevű 8 éves sportpónijával szerzett győzelmet. A második helyen Rábatamási lovasa, Varga Boróka, míg a harmadikon a Köveskált képviselő Hajdú Bence Mátyás futott be. A döntő negyedik helyén Taksony lovasa, Botár Zoé Bereniké zárt.

 

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Színes programok várták a 19. Nemzeti Vágtára érkezőket a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban (Fotók: Czinege Melinda)



A Kishuszár Vágtában szintén Vasad lovasa, a hétvégi versenyre címvédőként érkező Rakottyai Judit diadalmaskodott BT Newtown Road nevű, hétéves lova nyergében. A második helyen Somorja színeiben Bogár Szófia, míg harmadikként a Köveskált képviselő Sziklay Gizella végzett. A verseny negyedik befutója Rábatamási lovasa, Varga Dorka lett.

Fogatvágtában a Makoviczki Zoltán hajtotta újkígyósi ménes győzött, míg második helyen Veszelszky Gábor hajtóval a lajosmizsei, harmadikként pedig a 2025-ös eredményét megismétlő Makoviczki Richárd által hajtott mezőgyáni ménes végzett.

A Kocsitoló versenyt a hazai színeket képviselő Szilvásvárad nyerte, amely az erdélyi Kraszna település csapatát utasította maga mögé. A harmadik helyen Kocs versenyzői zártak.

A 19. Nemzeti Vágta „történelmi arca” Répásy Mihály honvéd vezérőrnagy, az 1848–49-es csaták hős tábornoka, a magyar katonai lovasság megszervezője, a szabadságharc közel száz tisztjének tanára és mestere volt.

A Vágta helyszíne ezúttal is Közép-Európa egyik legkorszerűbb lovas központja, az érdeklődőket színes programokkal váró Szilvásváradi Lipicai Lovasközpont volt, míg a díjak hivatalos beszállítója szokás szerint a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., amely hosszú évek óta elkötelezett támogatója a lovassport hazai eseményeinek.

 

Csiki Laura lósport Nemzeti Vágta Szilvásvárad lovassport
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