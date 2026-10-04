Szentkirály lovasa, Csiki Laura nyerte meg a 19. Nemzeti Vágtát





A Kishuszár Vágtában szintén Vasad lovasa, a hétvégi versenyre címvédőként érkező Rakottyai Judit diadalmaskodott BT Newtown Road nevű, hétéves lova nyergében. A második helyen Somorja színeiben Bogár Szófia, míg harmadikként a Köveskált képviselő Sziklay Gizella végzett. A verseny negyedik befutója Rábatamási lovasa, Varga Dorka lett.



Fogatvágtában a Makoviczki Zoltán hajtotta újkígyósi ménes győzött, míg második helyen Veszelszky Gábor hajtóval a lajosmizsei, harmadikként pedig a 2025-ös eredményét megismétlő Makoviczki Richárd által hajtott mezőgyáni ménes végzett.



A Kocsitoló versenyt a hazai színeket képviselő Szilvásvárad nyerte, amely az erdélyi Kraszna település csapatát utasította maga mögé. A harmadik helyen Kocs versenyzői zártak.



A 19. Nemzeti Vágta „történelmi arca” Répásy Mihály honvéd vezérőrnagy, az 1848–49-es csaták hős tábornoka, a magyar katonai lovasság megszervezője, a szabadságharc közel száz tisztjének tanára és mestere volt.



A Vágta helyszíne ezúttal is Közép-Európa egyik legkorszerűbb lovas központja, az érdeklődőket színes programokkal váró Szilvásváradi Lipicai Lovasközpont volt, míg a díjak hivatalos beszállítója szokás szerint a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., amely hosszú évek óta elkötelezett támogatója a lovassport hazai eseményeinek.