Szentkirály lovasa, Csiki Laura nyerte meg a 19. Nemzeti Vágtát
Bár Szentkirály képviseletében korábban még senki sem nyert Nemzeti Vágtát, a tavalyi harmadik helye után a település a döntő egyik fő esélyesének számított, és Csiki Laura magabiztosan győzött is. A 2026 leggyorsabb lovasa címet elnyerő Csiki a Nemzeti Vágta vándordíját, egy 1848-as huszárszablyát, valamint egy herendi Hadik-huszár szobrot vehetett át az ünnepélyes díjátadón.
A döntők napján, vasárnap további négy versenyszámban hirdettek győzteseket. A Huszárgyerek Vágtában ismét megvédte címét Vasad. A Pest megyei települést ezúttal is Holczer Hanna képviselte, aki Young Pie nevű 8 éves sportpónijával szerzett győzelmet. A második helyen Rábatamási lovasa, Varga Boróka, míg a harmadikon a Köveskált képviselő Hajdú Bence Mátyás futott be. A döntő negyedik helyén Taksony lovasa, Botár Zoé Bereniké zárt.
A Kishuszár Vágtában szintén Vasad lovasa, a hétvégi versenyre címvédőként érkező Rakottyai Judit diadalmaskodott BT Newtown Road nevű, hétéves lova nyergében. A második helyen Somorja színeiben Bogár Szófia, míg harmadikként a Köveskált képviselő Sziklay Gizella végzett. A verseny negyedik befutója Rábatamási lovasa, Varga Dorka lett.
Fogatvágtában a Makoviczki Zoltán hajtotta újkígyósi ménes győzött, míg második helyen Veszelszky Gábor hajtóval a lajosmizsei, harmadikként pedig a 2025-ös eredményét megismétlő Makoviczki Richárd által hajtott mezőgyáni ménes végzett.
A Kocsitoló versenyt a hazai színeket képviselő Szilvásvárad nyerte, amely az erdélyi Kraszna település csapatát utasította maga mögé. A harmadik helyen Kocs versenyzői zártak.
A 19. Nemzeti Vágta „történelmi arca” Répásy Mihály honvéd vezérőrnagy, az 1848–49-es csaták hős tábornoka, a magyar katonai lovasság megszervezője, a szabadságharc közel száz tisztjének tanára és mestere volt.
A Vágta helyszíne ezúttal is Közép-Európa egyik legkorszerűbb lovas központja, az érdeklődőket színes programokkal váró Szilvásváradi Lipicai Lovasközpont volt, míg a díjak hivatalos beszállítója szokás szerint a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., amely hosszú évek óta elkötelezett támogatója a lovassport hazai eseményeinek.