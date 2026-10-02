Nemzeti Sportrádió

Premier League: a hónap játékosa idősebb, mint a hónap edzője

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.10.02. 14:40
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Balról jobbra: Lewis Dunk, Fabian Hürzeler és Pascal Gross (Fotó: Premier League)
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Fabian Hürzeler Pascal Gross Brighton Premier League Lewis Dunk
Nem túl megszokott triplát hajtott végre a Brighton & Hove Albion a Premier League szeptemberi díjainál: a klub egyik játékosa, vezetőedzője és egy gólja is elnyerte a hónap legjobbjának járó elismerést.

A 35 éves Pascal Gross pályafutása során először kapta meg a Premier League hónap legjobb játékosának járó díjat, miután szeptemberben öt gólban vállalt szerepet. A német középpályás a Brighton Coventry City elleni, 5–0-s győzelmén egy gólt és két gólpasszt jegyzett, majd az Arsenal ellen is eredményes volt, a címvédő 3–0-s legyőzésekor ráaásul ő készítette elő Chema Andrés gólját.

Gross ezzel a díj történetének hatodik legidősebb játékosa lett, aki elnyerte az elismerést.

A Brighton vezetőedzője, Fabian Hürzeler szintén átvehette a hónap legjobbjának járó elismerést. A mindössze 33 éves szakember másodszor lett a Premier League-ben a hónap edzője, miután csapata veretlenül zárta a szeptembert.

A Brighton három mérkőzésen kilenc gólt szerzett és mindössze egyet kapott, így a tabella harmadik helyére lépett előre.

A klub harmadik szeptemberi elismerését Lewis Dunk szerezte meg: a védő Coventry elleni távoli bombája lett a hónap gólja.

Ezzel a Brighton mindhárom kategóriában győzött, ilyenre egyazon klubtól korábban négyszer volt példa az angol élvonalban.

 

 

Fabian Hürzeler Pascal Gross Brighton Premier League Lewis Dunk
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