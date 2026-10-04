Nemzeti Sportrádió

Ázsiai Játékok: Kína 341 éremmel nyerte a nemzetek közötti versengést

2026.10.04. 18:08
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A záróünnepség kétségkívül látványosra sikeredett (Fotó: Getty Images)
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Ázsia-játékok Dél-Korea Kína éremtáblázat Japán
Az erőviszonyoknak megfelelően toronymagasan Kína végzett az éremtáblázat első helyén a Nagojában vasárnap véget ért Ázsiai Játékokon, megelőzve a házigazda japán, illetve a dél-koreai küldöttséget.

A kínai sportolók 341 érmet – 169 arany, 89 ezüst és 83 bronz – szereztek, maguk mögé utasítva a 269 éremmel (83, 95, 91) második japánokat, valamint a 150 éremmel (39, 43, 68) harmadik dél-koreaiakat. Utóbbiakat India 85, Üzbegisztán 70 éremmel követte, mindkettő 21 elsőséget gyűjtött. A résztvevő 45 nemzet közül negyven szerzett legalább egy medált, a lista utolsó négy helyezettje (Banglades, Brunei, Laosz és Szíria) egy bronzéremmel végzett.

A 20. Ázsiai Játékokon mintegy 11 ezer sportoló vett részt, több, mint a két évvel ezelőtti párizsi olimpián. A résztvevők 43 sportág összesen 469 versenyszámában mérhették össze magukat, közte néhány tradicionális, kizárólag az ázsiai földrészen űzött sportágban.

A következő viadalt 2030-ban Dohában rendezik meg.

Az esemény rendezése nem volt mentes a kritikus visszhangoktól. A nagojai szervezők 2016-ban körülbelül 650 millió dolláros rendezési költségekkel terveztek, ehhez képest végül a négyszeresére, mintegy 2.5 milliárdra nőttek a kiadások. A tokiói olimpiára hivatalosan 13 milliárd dollárt költöttek a japánok, de egy kormányzati jelentés szerint a valós végösszeg ennek a duplája is lehetett.

 

 

 

Ázsia-játékok Dél-Korea Kína éremtáblázat Japán
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