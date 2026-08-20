Nemzeti Sportrádió

Az Athleticnél Szoboszlai Dominik a PL 8. legjobb játékosa

B. A. P.B. A. P.
2026.08.20. 12:43
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Szoboszlai Dominik a PL nyolcadik legjobba az Athletic szerint (Fotó: Getty Images)
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Szoboszlai Dominik The Athletic angol labdarúgás Athletic Premier League angol bajnokság
A The Athletic a Premier League új idényének rajtja előtt összeállította, hogy szerintük jelenleg melyik ötven játékos a legjobb az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban.

A lista élén a gólkirály Erling Haaland áll, aki eddig 132 PL-meccsen 112 gólt szerzett. A dobogó második fokára Bruno Fernandes került. A portugál az előző idényben 21 gólpasszt osztott ki, ezzel megdöntötte Thierry Henry és Kevin De Bruyne korábbi PL-rekordját. 

Ezt követően négy játékos következik a címvédő Arsenalból. A harmadik helyen Declan Rice áll, majd Gabriel, William Saliba és a nyáron érkező Bruno Guimaraes következik. A hetedik a Chelsea-t erősítő ecuadori Moises Caicedo lett. A nyolcadik helyen a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik végzett. 

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„Az előző idényben kevés szó esett arról, hogy Szoboszlai Dominik tartotta felszínen a Liverpoolt és megakadályozta, hogy lázadás törjön ki az Anfielden. A magyar válogatott csapatkapitánya volt a sztárja annak a furcsa évnek, amely Slot edző állásába került, és amelynek során a brit labdarúgás történetének legdrágább igazolásai közül néhány olyan meggondolatlannak tűnt, mint a kriptovalutákba való befektetés (bár Isak és Wirtz biztosan be fogják váltani a hozzájuk fűzött reményeket). Szoboszlai a szabadrúgások mestereként tűnt ki. Ez megmutatkozott a labdaérintésének minősége és az ötletessége tekintetében is. Vele kapcsolatban sosem kerül elő a „jobban kell teljesítenie” típusú beszélgetések” – írja a liverpooli játékosról az Athletic.

Az első tízet Bukayo Saka és Elliot Anderson teszi teljessé. Az első tízben tehát öt Arsenal-játékos van, míg az ötvenes listán kilencen képviselik a címvédőt, csakúgy, mint a Manchester Cityt. A listára három kapus fért fel, közülük David Raya (15.) végzett a legelőrébb. Mellette Gianluigi Donnarumma (30.) és Jordan Pickford (50.) kapott helyet a listán. Az első húszban csak a Crystal Palace-t erősítő Ismaila Sarr az egyetlen labdarúgó, aki nem a hat nagy klub egyikében játszik.

 

Szoboszlai Dominik The Athletic angol labdarúgás Athletic Premier League angol bajnokság
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