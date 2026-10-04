Szardínia-rali: pályafutása első vb-címét nyerte Elfyn Evans

Ezúttal nem kellett beérnie az ezüsttel Elfyn Evansnek: a 37 éves walesi pilóta hosszú évek sikertelenségét követően kaparintotta meg a vb-címet, az előző hat szezonban ugyanis ötször végzett másodikként a pontversenyben.



Evans 2001 óta az első brit világbajnok, 25 évvel ezelőtt Richard Burns diadalmaskodott. Velük együtt is csak három vb-győztese van Nagy-Britanniának, 1995-ben a skót Colin McRae volt az első.



A 2003-as vb-győztes Petter Solberg fia, Oliver megnyerte a Szardínia-ralit, amelyen a kilencszeres világbajnok francia Sébastien Ogier lett a második, a finn Sami Pajari pedig a harmadik. A konstruktőri vb-címet már korábban bebiztosította a Toyota.



SZARDÍNIA-RALI (17 gyorsasági szakasz, 307,02 km, a dobogósok)

1. Oliver Solberg, Elliott Edmondson (svéd, brit, Toyota) 3:24:57 óra

2. Sébastien Ogier, Vincent Landais (francia, Toyota) 57.6 másodperc hátrány

3. Sami Pajari, Marko Salminen (finn, Toyota) 1:37.4 perc h.

A vb-pontverseny végeredménye 13 futam után

1. Elfy Evans, Scott Martin (brit, Toyota) 243 pont

2. Solberg, Edmondson 238 pont

3. Pajari, Salminen 237 pont