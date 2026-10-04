Továbbra sem kíméli a nyíregyháziakat a sérüléshullám

Az előző idény egyik, ha nem a legnagyobb meglepetését szerezte a Fatum Nyíregyháza, amikor a Magyar Kupa márciusi elődöntőjében legyőzte a címvédő Vasas Óbudát. Ugyanakkor a csapat az Extraliga rájátszásában már nem tudta hozni ezt a formát, szoros csatában a 8. helyen végzett, egyedül a Szent Benedek Röplabda Akadémiát tudta megelőzni. A nyáron aztán hét légiósától is kénytelen volt megválni a hatszoros bajnok, és a korábbi válogatott Pintér Andrea is távozott.



„Egyelőre két új légiósunk van: az olasz Ylenia De Mango és a Puerto Ricó-i Paola Matos, de jó lenne még igazolni két külföldit – mondta el Pampuch Csaba, a szabolcsi csapat vezetőedzője. – További három neves magyar játékos is csatlakozott még hozzánk, de a keret többségét saját nevelésű játékosok alkotják, illetve Lászlop Alexandra, akivel kapcsolatban jó hír, hogy úgy tűnik, majdnem egy teljes év után teljesen felépült térdsérüléséből. A napokban dönt az orvosi konzílium arról, hogy pályára léphet-e a bajnoki rajton.”





Pampuch Csaba (Fotó: Árvai Károly)

Ami a klub orvosi stábját illeti, elég sok dolguk van mostanában, hiszen az újonnan érkezők közül Godó Panna is egy hosszú sérülés után térhet vissza, de ő a felkészülés kezdete óta teljes értékű munkát végezhet. Berkó Liliána és Dani Laura viszont most sem teljesen egészséges, és a csapatkapitány Tóth Fruzsina is kénytelen volt kihagyni a nyári válogatott programot vállsérülése miatt, Pampuch Gréta pedig az U20-as válogatott Eb-selejtezőjéről maradt le Achilles-ín-húzódás miatt.



„Szerencsére neki csak tíznapos pihenőt rendelt el az orvos, de egyértelműen kijelenthető, hogy túl lett terhelve – a vezetőedző mindössze 16 éves lánya nem akármilyen programot tudott le a nyáron, hiszen előbb tagja volt a MEVZA-tornát megnyerő és az Európa-ligában bronzérmes felnőtt válogatottnak, majd meghatározó játékosa lett a júliusi U18-as Eb-n történelmi bronzérmet szerző korosztályos csapatnak, augusztusban pedig részt vett a felnőtt Eb-n is, a szeptemberi U20-as selejtezőre viszont kidőlt a sorból. – Már az előző idényben is sújtott minket egy sérüléshullám, ami úgy tűnik, nyáron sem ért véget. Ez teljesen felborította a felkészülésünket, szinte minden edzőmérkőzésünket le kellett mondanunk, mert nem tudtunk volna kiállni, egyedül egy újpesti tornán tudtunk részt venni. Az Extraliga rajtjáig még a DVTK-val játszunk egy meccset, de nagyjából ennyi, ez a mérkőzésszám pedig messze van az ideálistól.”



Márpedig a rutinszerzés ráférne a csapatra, hiszen az idősebb játékosok eddig még nem nagyon szerepeltek együtt, azaz minél több lehetőség kellene az összeszokásukhoz, a többiek közül pedig Rufin-Martinez Lilian 22, Farkas Gréta és Földi Boglárka 21, az utánpótlásból most felhozott feladó, Piószegi Regina pedig Pampuch Grétához hasonlóan mindössze 16 éves. Ilyen előzmények után nagy kérdés, hogy milyen eredményre lehet képes a néhány hónapja még kupadöntőt játszó Fatum a jövő héten rajtoló bajnokságban.



„A dolgunkat alaposan megnehezíti, hogy a versenykiírás szerint két kieső is lesz majd a bajnokság végén, de ez a klub hosszú évtizedek óta meghatározója a magyar röplabdázásnak, megpróbáljuk a maximumot kihozni a csapatból.”

A Fatum Nyíregyháza 2026–2027-es kerete

Érkezett: Berkó Liliána (SZBRA), Dani Laura (BVSC), Ylenia De Mango (olasz, DH Volley – azeri), Godó Panna (MÁV Előre), Paola Matos (Puerto Ricó-i, Leonas de Ponce – Puerto Ricó-i)

Távozott: Maria Alvarez del Burgo (spanyol, Heidelberg – spanyol), Asly Antivero Salinas (venezuelai, Medicina Targu Mures – román), Merve Cepni (török, Kuzeyboru – török), Lara Davidovic (francia, Vallefoglia – olasz), Daniela Öhman (finn, SZBRA), Alekszandra Petrovics (szerb, IBB Spor Kulübü – török), Pintér Andrea (Békéscsaba), Sohila Wafeek (egyiptomi, Gazeli Volley – észak-macedón)