Manhercz Krisztián is jelölt a WA-nál az év vízilabdázója címre
Manhercz Krisztián is jelölt a vizes sportokat tömörítő világszervezetnél (World Aquatics) az év férfi vízilabdázója címre.
A magyar szövetség Facebook-oldalán közölt posztjában kiemelte: az öt jelöltre, így a magyar válogatott csapatkapitányára a sportbarátok is szavazhatnak, ehhez nem kell mást tenni, mint a WA ezzel kapcsolatos Instagram-posztjában a kommentek közé Manhercz nevére egy szívet kell tenni.
A további négy jelölt: két görög játékos, Dimitriosz Szkumpakisz és a Manherczhez hasonlóan a Ferencvárost erősítő Sztilianosz Argiropulosz, valamint a spanyol Roger Tahull és a horvát Vlaho Pavlic.
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