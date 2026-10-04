Nemzeti Sportrádió

Manhercz Krisztián is jelölt a WA-nál az év vízilabdázója címre

K. Zs.K. Zs.
2026.10.04. 17:16
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Manhercz Krisztián (Fotó: Czinege Melinda)
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Manhercz Krisztián World Aquatics Sztilianosz Argiropulosz
Manhercz Krisztián is jelölt a vizes sportokat tömörítő világszervezetnél (World Aquatics) az év férfi vízilabdázója címre.

A magyar szövetség Facebook-oldalán közölt posztjában kiemelte: az öt jelöltre, így a magyar válogatott csapatkapitányára a sportbarátok is szavazhatnak, ehhez nem kell mást tenni, mint a WA ezzel kapcsolatos Instagram-posztjában a kommentek közé Manhercz nevére egy szívet kell tenni.

A további négy jelölt: két görög játékos, Dimitriosz Szkumpakisz és a Manherczhez hasonlóan a Ferencvárost erősítő Sztilianosz Argiropulosz, valamint a spanyol Roger Tahull és a horvát Vlaho Pavlic.

 

 

Manhercz Krisztián World Aquatics Sztilianosz Argiropulosz
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