Manhercz Krisztián is jelölt a WA-nál az év vízilabdázója címre

A magyar szövetség Facebook-oldalán közölt posztjában kiemelte: az öt jelöltre, így a magyar válogatott csapatkapitányára a sportbarátok is szavazhatnak, ehhez nem kell mást tenni, mint a WA ezzel kapcsolatos Instagram-posztjában a kommentek közé Manhercz nevére egy szívet kell tenni.



A további négy jelölt: két görög játékos, Dimitriosz Szkumpakisz és a Manherczhez hasonlóan a Ferencvárost erősítő Sztilianosz Argiropulosz, valamint a spanyol Roger Tahull és a horvát Vlaho Pavlic.



