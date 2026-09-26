Nemzeti Sportrádió

Visszatérő sportigazgatót neveztek ki a Liverpoolnál

I. SZ.I. SZ.
2026.09.26. 11:44
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Julian Ward (jobbra) Jürgen Klopp 2022-es szerződéshosszabbításakor (Fotó: Getty Images)
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Richard Hughes Liverpool Julian Ward Premier League
A Liverpool a pozíciót korábban betöltő Julian Wardot nevezte ki sportigazgatójának a szaúdi Al-Hilalhoz szerződő Richard Hughes helyére.

Az angol Premier League-ben szereplő klub szombaton jelentette be, hogy tulajdonosa, a Fenway Sports Group technikai igazgatói pozícióját az elmúlt két évben betöltő Ward visszaül a sportigazgatói székbe.

A 45 éves liverpooli üzletember 1997 és 2008 között az angol negyedosztályban és az északír élvonalban futballozott középpályásként, mielőtt Carlos Queiroz akkori portugál szövetségi kapitzány stábjához csatlakozott, majd az edző menesztése után a Manchester City játékosmegfigyelője lett. A City 2012-es bajnoki címe után a Liverpoolhoz került, amelynél kialakította a klub jelenleg is működő kölcsönszerződési rendszerét, majd 2020-tól Michael Edwards sportigazgató helyetteseként dolgozott.

Amikor 2022-ben Edwardsot elküldték, előléptették sportigazgatónak. Jobban együtt dolgozott Jürgen Klopp-pal, mint elődje, a német edző beleszólhatott az átigazolásokba, Ward nevéhez fűződött Luis Díaz, Darwin Nunez és Cody Gakpo szerződtetése, illetve ő gondolta úgy, hogy Jude Bellingham helyett más középpályásokra kellene összpontosítani, és megalapozta Alexis Mac Allister, Szoboszlai Dominik és Ryan Gravenberch érkezését. Néhány hónap után személyes okokra hivatkozva távozott, s bár hírbe hozták az Ajax és a Manchester United sportigazgatói székével is, 2024-ben az FSG technikai vezetője lett, és fiatal tehetségek szerződtetésével erősítette a Liverpool utánpótlását.

Immár 14 éve szolgálja a klubot, mostantól sportigazgatóként, amely posztra Mike Gordon, az FSG elnöke személyesen jelölte ki.

 

Richard Hughes Liverpool Julian Ward Premier League
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