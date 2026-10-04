Djokovics legyőzte Zverevet is, és elvette a veretlenségi rekordot Rafael Nadaltól

A 39 éves, 24-szeres Grand Slam-tornagyőztes Novak Djokovics az első körben a portugál Nuno Borgest, a pénteki másodikban a hazai Pu Jüncsaoketét verte meg, ezt követte a vasárnapi negyeddöntő az idén a US Openen és a Roland Garroson is bajnok Alexander Zverev ellen.



Az első helyen kiemelt rivális kezdett jobban, 6:4-re megnyerte az első játszmát, viszont a folytatásban a hatodik kiemelt szerb sztár stabilan szervált, a második és a harmadik szett legvégén pedig elvette a német adogatását, így 2 óra 35 perc alatt 4:6, 6:4, 6:4-re győzött.



Rafael Nadal a Roland Garroson 31 győztes meccs után veszített először, eddig a hétig ez volt az Open éra egytornás veretlenségi rekordja. Djokovics még sohasem kapott ki a pekingi tornán; oda 2015 óta most először visszatérve előbb beállította a csúcsot, majd Zverev vasárnapi legyőzésével – a 32. China Open-győzelmével – meg is döntötte.



A hétfői elődöntőben Danyiil Medvegyev lesz Djokovics ellenfele, a másik ágon az ötödik helyen kiemelt Alex de Minaur a lengyel Hubert Hurkaczcsal találkozik.



