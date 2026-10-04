Kenyai uralom és remek idők a Köln Marathonon

A férfiaknál Bernard Kiprop Koech egészen kiváló futással, 2:06:10 órás remek eredménnyel győzött, 20 másodperccel megelőzve az etióp Habtamu Birlewet (2:06:30 ó) és több mint egy perccel a harmadik, szintén kenyai Raymond Chogét (2:07:19 óra). A verseny színvonalát mutatja, hogy a nyárias időjárási körülmények ellenére mindhárman az eddigi versenycsúcson (2:07:37 óra) belüli eredménnyel értek célba. A mezőnyben ott volt a 2023-as, budapesti atlétikai világbajnokság maratoni bajnoka, az ugandai Victor Kiplangat 2:07:57 órával a negyedik lett.

A nőknél lényegesen simább volt a verseny, ugyanis a kenyai Jackline Chepngeno óriási, közel háromperces előnnyel diadalmaskodott a második etióp Fantu Shugi (2:24:25 óra) előtt. A győztes idő 2:21:33 óra volt, ami bő négy perccel jobb a 2012 óta fennálló 2:25:34 órás pályarekordnál.