Nemzeti Sportrádió

Kenyai uralom és remek idők a Köln Marathonon

2026.10.04. 17:13
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Jackline Chepngeno (Foto: Imago Images)
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Köln Marathon Bernard Kiprop Koech Jackline Chepngeno maratoni futás
A férfiaknál és a nőknél is kenyai győzelem született, egyúttal megdőlt a pályarekord a vasárnap rendezett Köln Marathonon, melyen minden eddiginél többen, 41 ezren indultak el.

A férfiaknál Bernard Kiprop Koech egészen kiváló futással, 2:06:10 órás remek eredménnyel győzött, 20 másodperccel megelőzve az etióp Habtamu Birlewet (2:06:30 ó) és több mint egy perccel a harmadik, szintén kenyai Raymond Chogét (2:07:19 óra). A verseny színvonalát mutatja, hogy a nyárias időjárási körülmények ellenére mindhárman az eddigi versenycsúcson (2:07:37 óra) belüli eredménnyel értek célba. A mezőnyben ott volt a 2023-as, budapesti atlétikai világbajnokság maratoni bajnoka, az ugandai Victor Kiplangat 2:07:57 órával a negyedik lett.

A nőknél lényegesen simább volt a verseny, ugyanis a kenyai Jackline Chepngeno óriási, közel háromperces előnnyel diadalmaskodott a második etióp Fantu Shugi (2:24:25 óra) előtt. A győztes idő 2:21:33 óra volt, ami bő négy perccel jobb a 2012 óta fennálló 2:25:34 órás pályarekordnál.

Köln Marathon Bernard Kiprop Koech Jackline Chepngeno maratoni futás
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