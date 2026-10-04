Az MTK nyerte meg az újoncok csatáját a női kézilabda NB I-ben

NEM TUDTA SOKÁIG tartani magát az egri Eszterházy együttese az MTK otthonában a női kézilabda magyar bajnokság 4. fordulójának vasárnapi bajnokiján, a 7. percben még döntetlen volt az állás, aztán elhúzott a hazai csapat. Annyira, hogy a 20. percben már tíz gól volt az előnye, és az első félidőben mindössze hét gólt engedélyezett ellenfelének.

A szünet után sem csökkent a fővárosiak lendülete, az utolsó tíz percre már húszgólos előnnyel fordultak, a vége 41–19-es kiütéses győzelem lett. A hazai csapat kétszer olyan hatékonyan lőtt kapura, és a statisztikák alapján kapusai háromszor olyan jól védtek, Imre Szofi 9, Wéninger Alexa 7 lövést fogott meg, mindketten több mint ötven százalékkal hárították a vendégek kísérleteit.

A vendéglátók a mezőnyben is magasan ellenfelük fölé nőttek, különösen a jobb oldal volt tarthatatlan, a szélső Miklós Kitti és az átlövő Lancz Barbora 7 alkalommal talált be, a hazaiaktól összesen 11 játékos szerzett gólt. Győzelmének köszönhetően az MTK a tabella tizedik helyéről az ötödikre ugrott előre.

KÉZILABDA

NŐI NB I

4. forduló

MTK Budapest–Eszterházy SC 41–19 (23–7)

MTK Sportpark, 300 néző. V: Hornyik, Zörgő.

MTK: IMRE SZ. – MIKLÓS K. 7, LANCZ 7 (1), Szabó L. 3, Ferenczy 3, BUCSI 5 (2), Berei. Csere: WÉNINGER 1, Lakatos R. (kapusok), Boldizsár B. 1, BÁNFAI 4, Dakos 4, Kurucz 2, Molnár D. 1, Bujdosó-Gerháth 3. Edző: Woth Péter

EGER: Kozma – Teplán 2, Lévai, Balog, Hadnagy 1, Bencsik, ORELL 7 (5). Csere: Nagy Zs., Sarac (kapusok), Pankotai 2, Bernát, LUDVIG 3, Helm 3 (1), Szár 1, Sztefanoszka, Pintér S. Edző: Kocsis Csaba

Az eredmény alakulása. 10. perc: 7–3. 18. p.: 14–5. 25. p.: 19–7. 41. p.: 29–12. 51. p.: 35–15. Kiállítások: 6, ill. 6 perc. Hétméteresek: 3/3, ill. 6/6

MESTERMÉRLEG

Woth Péter: – Sok minden működött a játékunkban, voltak jó teljesítmények egyénileg és csapatszinten is. Nagyon fontos két pontot szereztünk célunk, a bennmaradás elérése érdekében.

Kocsis Csaba: – Nem így készültünk, bár több mint tíz gól különbség van a csapatok között. Nem fogom a tévéközvetítésre, a második félidőben tartottuk magunkat egy ideig, de továbbra is nehéz helyzetben vagyunk.