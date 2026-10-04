Marco Rossi: Még semmi sincs veszve, nyílt a küzdelem a csoportelsőségért

Csinger Márk úgy sétálgatott a nagyszombati gyepen a vasárnapi sajtótájékoztató előtt néhány perccel, mint aki már járt a stadionban… A válogatott belső védője még a Dunaszerdahely játékosaként volt a nagyszombati stadionban, igaz, sok sikerélménnyel nem gazdagodhatott, hiszen csapata 3–0-s vereséget szenvedett a szlovák bajnokin.



„Maradjunk annyiban, nem emlékszem az eredményre… – mondta Csinger Márk, a Groningen négyszeres válogatott védője. – Arra viszont igen, hogy jó atmoszférájú a stadion, így biztos vagyok benne, hogy a magyar drukkerek remek hangulatot teremtenek majd. Kiélezett, kemény meccsre számítok, de nem lehet más célunk, mint nyerni. Fáradtabb a társaság, de ez természetes, hiszen már három meccs a lábunkban van, tizenegy nap alatt négy tétmeccset lejátszani nem egyszerű feladat, de erre vártunk! Abból a szempontból nem vagyunk egyszerű helyzetben, hogy Kerkez Milos sárga lapos eltiltását tölti, így ő biztosan nem játszhat, de biztos vagyok benne, hogy bárki is kap szerepet helyette, megoldja a rá bízott feladatot.”



A leginkább kézenfekvő megoldás Nagy Zsolt hátravezénylése lenne, a felcsútiak szélsője a legutóbbi, Grúzia elleni, mérkőzésen (1–0) bal oldali támadóként szerepelt, de egy sorral hátrább is képes megoldani a rá bízott feladatot. Nagyobb kockázatot jelentene Doktorics Áron bevetése, hiszen a Vasas FC bal oldali védője még nem szerepelt a nemzeti csapatban. Csinger Márk már játszott balbekként, de szinte biztos, hogy az egyre magabiztosabb Willi Orbán-Csinger Márk párost nem bontja meg Marco Rossi szövetségi kapitány.



„Willi Orbán mellett sokat lehet tanulni, maradjunk annyiban, hogy mellette szinte nem is lehet rosszul futballozni, ha ő áll melletted, könnyebb kihozni magadból a maximumot. Még biztosan kell valamennyi idő, amíg megismerjük teljesen egymást, de úgy érzem, nagy az összhang közöttünk, meccsről meccsre egyre jobban összecsiszolódunk. Mennyit lehet tőle tanulni? Nagyon sokat, kiváló játékos. Az utóbbi fél évben valóban nagyot fordult a világ körülöttem, hiszen bajnok lehettem az ETO-val, majd légiósnak állhattam, jelenleg pedig úgy tűnik, egyre biztosabb tagja vagyok a válogatottnak. Ha Marco Rossi bizalmat szavaz nekem, megpróbélok vele élni.”



Marco Rossi is mosollyal az arcán ült a pulpitus mögött, ez persze nem meglepő, hiszen a csapat létfontosságú sikert aratott a Grúzia elleni legutóbbi mérkőzésen, így életben tartotta a reményeit arra, hogy akár az élen végezzen a csoportjában.



„Újra megjegyezném, hogy jó hatással volt a csapatra az, hogy Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke ellátogatott Telkibe és megnyugtatta a labdarúgókat és engem is – mondta Marco Rossi, magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. – Tudni kell róla, hogy kifejezetten jó a humora, így sokunk arcára nevetést csalt, üdítő volt, hogy mondott néhány szót. Nagyon kellett a grúzok elleni három pont, de ez akkor ér igazán sokat, ha az ukránok ellen is jó eredményt érünk el hétfő este. Mint ahogyan legutóbb Budapesten, biztosan Nagyszombatban is nagy lesz a harc a pályán, ebből kell győztesen kijönnünk. Egyelőre Észak-Írország áll az élen, de még semmi sincs veszve, teljesen nyílt a küzdelem a csoportelsőségért. Reálisan kell látni a helyzetünket: az ukránoknak papíron jobb játékosaik vannak, mint nekünk, ez nem is kérdés. De azt is tudjuk, hogy ezt a különbséget el lehet tüntetni a pályán, erre törekszünk. Az ukránok ugyan kikaptak három-nullára legutóbb az északírektől, az eredmény nem mutat reális képet, a vendégek nagy szerencsével nyertek, a harmadik góljuk potyából született – sajnáltam is érte a kapust. A keretünkből tizennégyen még az NB I-ben játszottak júniusig, ezt azért érdemes megjegyezni, ez azért nem mindennapi. S valljuk be őszintén, a magyar nem tartozik az európai topbajnokságok közé. Igyekszem beépíteni a fiatalokat, azokat, akik a tehetségük és hozzáállásuk alapján ezt megérdemlik. A mentalitásukkal elégedett vagyok, ezt nyugodtan mondhatom. Persze vannak még hibák, az eredmények is lehetnének jobbak, de az összkép így is pozitív. Bizakodom a jövőt illetően.”



Felvetődött a kérdés, hogy a magyar kapitány mérlege finoman szólva sem mutatós a válogatott kispadján akkor, ha honfitársa, vagyis olasz edző ül az ellenfél kispadján. Kétségtelen, Rossi legfrissebb emléke nem a legszebb, hiszen az ukránokat irányító Andrea Maldera irányításával nyert az ellenfél 1–0-ra Budapesten, míg korábban a Törökországot irányító Vincenzo Montella és az olaszokat dirigáló Roberto Mancini is megtréfálta. Rossi azt mondta, ez igaz, de kiemelte, hogy ezek a csapatok kifejezetten erősek, komoly játékerőt képviselnek és kiegészítette azzal, hogy például San Marinót úgy győztük le, hogy olasz edző ült az ellenfél kispadján: kétségtelen, 2021-ben Franco Varrella irányította a csapatot.



Fontos információ, hogy az Észak-Írország elleni hétfői meccsen bokasérülést szenvedő Bolla Bendegúz állapota javult, így a csapattal maradhatott, vagyis az is benne van a pakliban, hogy Rossi a pályára küldi.



A magyar válogatottra még két mérkőzés vár a Nemzetek Ligájában, november 14-én Grúzia ellen lép pályára idegenben, míg 17-én itthon Észak-Írország zárja a csoportkört.

Andrea Maldera a budapesti mérkőzés után boldogan távozhatott, hiszen csapata 1–0-ra nyert az első fordulóban, s hétfőn arra készül, hogy a nagyszombati albérletben újra megfricskázza a magyar válogatottat. „Bár jó néhány játékosomra nem számíthatok, valaki eltiltás, más sérülés miatt nem léphet pályára, amondó vagyok, bárki is kap szerepet, megmutathatja, mire képes, s itt leginkább a fiatalokra is gondolok – mondta Andrea Maldera, az ukránok olasz szövetségi kapitánya. – Az első, pesti meccs szenvedéllyel teli volt, de ez benne van a futballban: a legfontosabb, hogy hétfőn újra nyerjünk. A legutóbbi, Észak-Írország elleni csúnya, három-nullás vereség után kaptam kritikát több oldalról is, ezt el is fogadom, inkább engem ócsároljanak, mint a csapatomat. Tisztelem a magyar válogatottat, de a célunk nem lehet más, mint hogy győzelmünkkel tartsuk a lépést az éllovassal.” Vitalij Mikolenko és Heorhij Szudakov biztosan nem léphet pályára, hiszen mindketten elhagyták az edzőtábort. Andrea Maldera: Sok a hiányzónk, de azokkal foglalkozunk, akikre számíthatunk

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA, 4.FORDULÓ

Hétfő, 20.45: Ukrajna–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Nagyszombat. Vezeti: Pajac (horvát)

A másik mérkőzésen:

Hétfő, 20.45.: Észak-Írország–Grúzia – élőben az NSO-n!

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)

Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Tóth Milán (Vasas FC), Szalai József (Paksi FC)