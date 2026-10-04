Bűnösnek találtatott a Manchester City – a sporttörténeti jelentőségű ítélet háttere

A Premier League megbízásából felállított független bizottság bűnösnek találta a Manchester Cityt a liga pénzügyi szabályainak súlyos megsértésében, amely a 2009–2010-es és a 2017–2018-as idény közötti időszakra terjed ki. A liga kedden közzétett közleménye szerint bizonyítást nyert, hogy a klub több kereskedelmi partnerével is fiktív szerződéseket kötött, amelyek elferdítették a felek közötti valós megállapodásokat. A City más, szintén fiktív egyezségeket is felhasznált a bevételei mesterséges felfújására és költségei csökkentésére, miközben hamis pénzügyi beszámolókat nyújtott be a hatóságoknak. Ezzel a működéssel jelentősen túllépte a Premier League, valamint az UEFA költési korlátait, ráadásul a folyamat során többször is megszegte az együttműködési és jóhiszeműségi kötelezettségét a liga vizsgálata szerint.

Felfokozott médiaérdeklődés kíséri a minden túlzás nélkül sporttörténeti ügyet (Fotó: AFP)

Premier League: történelmi fegyelmi ügy

A közleményben Richard Masters, a Premier League vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a szabályszegések „szisztematikusan, közel egy évtizeden át” történtek, és kijelentette, hogy ez „a Premier League történetének legjelentősebb fegyelmi ügye és döntése”.

A kiszabandó büntetésről ugyanakkor még nem született határozat.

„A Premier League egyik legfontosabb feladata arról gondoskodni, hogy a klubok közösen elfogadott szabályait betartsák, ezzel védve a verseny integritását. Létfontosságú, hogy a bajnokság minden klub és minden szurkoló számára tisztességes és versenyképes maradjon. Ez az ügy és a mostani döntés a liga történetének legjelentősebb fegyelmi eljárása. Az ügy egyes részei – különösen a szankció kérdése – még nem zárultak le. Most, hogy megszületett a bizottság döntése, mindent megteszünk azért, hogy a folyamat hátralévő része gyorsan befejeződjön, és végre egyértelműség legyen a liga, a klubok és a szurkolók számára is” – fogalmazott Richard Masters.

Richard Masters PL-vezérigazgató legutóbb 2024-ben adta át a bajnoki trófeát a Citynek (Fotó: Getty Images)

A bizottság megállapításai

A bizottság szerint a Manchester City több szponzorával olyan látszatszerződéseket kötött, amelyek egy rejtett finanszírozási rendszer részét képezték. A támogatók csak a szerződésekben szereplő összegek egy részét fizették ki, a fennmaradó részt pedig a klub tulajdonosa, az Abu Dhabi United Group Investment & Development (ADUG) adta.

A rendszer részeként további fiktív megállapodásokat is alkalmaztak, amelyek lehetővé tették, hogy a klub a valósnál alacsonyabb működési költségeket mutasson ki. Emellett létrejött egy körkörös, szintén nem valós megállapodás a Fordham nevű társasággal, amely megszerezte a játékosok képmásjogait, de ezt is az ADUG finanszírozta.

A bizottság határozata nevesítette a bevételek eltorzítására használt konkrét módszereket is. Ezek közé tartozott Roberto Mancini korábbi vezetőedző kettős szerződése: az olasz szakember alapbérét papíron alacsonyan tartották, miközben egy abu-dzabi klubbal kötött fiktív tanácsadói szerződésen keresztül kapta meg fizetése jelentős részét, így az nem terhelte a Manchester City hivatalos könyvelését. A jelentésből az is kiderült, hogy a klub már 2012-ben elindított egy belső munkatervet „Project Longbow” néven, amelynek kifejezett célja a pénzügyi szabályok kijátszását szolgáló jogi és könyvelési kiskapuk felkutatása volt.

A bizottság szerint ezeknek a konstrukcióknak az volt a célja, hogy a klub közel egymilliárd fonttal javítsa papíron pénzügyi helyzetét, mesterségesen növelve bevételeit és csökkentve költségeit, hogy látszólag megfeleljen a monetáris előírásoknak.

A vizsgálat megállapította, hogy a Manchester City hamis pénzügyi beszámolókat nyújtott be, és eltitkolta valós financiális helyzetét a könyvvizsgálók és a futballhatóságok elől. A bizottság szerint a klub magatartása világosan azt a célt szolgálta, hogy megkerülje a Premier League szabályait.

A bizottság arra a következtetésre jutott, hogy ha minden érintett megállapodást valós tartalmának megfelelően tüntettek volna fel a könyvelésben, a Manchester City jelentős mértékben megsértette volna a Premier League és az UEFA pénzügyi szabályait.

A négy évig tartó revízió során a klub emellett többször megszegte együttműködési kötelezettségét is. A bizottság szerint a Manchester City tudatos és összehangolt lépéseket tett, hogy akadályozza és megnehezítse a Premier League vizsgálatát.

Manchester City: ártatlanok vagyunk

A döntés után a Manchester City közleményt adott ki, amelyben leszögezte, hogy „csalódott és meglepett” a bizottság állásfoglalása miatt, „ártatlan” a Premier League megfogalmazott vádjaiban, és állítása szerint „átfogó és megcáfolhatatlan bizonyítékokai” vannak álláspontja alátámasztására.

Az egyesület fellebbezett, mert úgy véli, „a döntés súlyos jogi, elvi és ténybeli hibákat tartalmaz, valamint nem megfelelően alátámasztott”. A közlemény külön kritikával illette a Premier League irányítóit is, mondván, „a klub nyolc éven át abban a hitben működött együtt az eljárással, hogy a liga vezetősége független, pártatlan és politikai befolyástól mentes szabályozóként jár el”.

A Manchester City hozzátette, hogy a folyamat még nem zárult le, ezért további részletekről egyelőre nem kíván nyilatkozni.

Mire lehet számítani a folytatásban?

A Manchester City ügyében döntést hozó háromtagú független fegyelmi bizottság tagjait a Premier League igazságügyi testületének elnöke választotta ki magasan képzett jogi, pénzügyi és sportigazgatási szakértők közül. A tagok kilétét a liga szabályzata szerint szigorúan titokban tartják a feszült hangulat és a külső nyomásgyakorlás miatt. Ez a független testület hozta meg a bűnösségről szóló döntést, és a folyamat következő lépéseként ugyancsak a tagjai határozzák meg a klub pontos büntetését is.

A potenciális büntetéseket a Premier League saját szabályzata körvonalazza, amely a szankciók rendkívül széles skáláját kínálja a bizottságnak. A kiszabható tételek a megrovástól és a pénzbírságtól kezdve a visszamenőleges hatályú pontlevonáson át a bajnokságból való kizárásig, vagyis az alsóbb osztályba sorolásig terjednek, ráadásul a szabályzat egyik pontja alapján a bizottság kombinálhatja is az előírt büntetéseket, vagy bármilyen egyéb, megfelelőnek ítélt szankciót is kiszabhat. Bár a konkrét büntetési modell még nem ismert, a színfalak mögött korábban olyan javaslatok is felvetődtek, amelyek szerint a következő három-öt évadban idényenként 20-25 pontot vonnának le a klubtól, ami a gyakorlatban szinte lehetetlenné tenné a Bajnokok Ligája-szereplést.

A Manchester Citynek természetesen lehetősége volt fellebbezni a határozat ellen, amit meg is tett. A fellebbezést egy szintén a bajnokság felállította, de az elsőfokú testülettől teljesen független tagokból álló fellebbviteli bizottság tárgyalja majd. Különösen fontos jogi tényező, hogy a Premier League belső szabályzata értelmében a klub nem viheti az ügyet a svájci székhelyű nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) elé. Ez jelentős változás a Manchester City korábbi UEFA-ügyéhez képest – amelyben a CAS végül megsemmisítette a kétéves európai kupákból való kizárást és csökkentette a 30 millió eurós bírságot –, most ugyanis a Premier League saját igazságszolgáltatási rendszere jelenti a végső sportszakmai lépcsőfokot.

Roberto Mancini (a Manchester City vezetőedzője 2009 és 2013 között) a Törökország–Olaszország NL-mérkőzés előtti sajtótájékoztatón „Ez a probléma engem nem érint, nem az én ügyem. Semmi újdonság sincs ebben, hiszen a témáról már négy-öt éve beszélnek. Az állítólagos kettős szerződés nem az én gondom.” Rui Pinto (a City-botrány kiszivárogtatója) az X-csatornáján közzétett bejegyzésében „Történelmi döntés az angol futballban, amely megkoronázza a Football Leaksnél végzett munkámat. A sors iróniája, hogy nem tudok eltekinteni Pep Guardiola szavaitól, amelyeket az első City-vezetőedzői sajtótájékoztatóján mondott: »Csatolják be biztonsági öveiket!«” David Bernstein (a Manchester City elnöke 1998 és 2003 között, az Angol Labdarúgó-szövetség korábbi ügyvezető elnöke) a Times Radióban „Sokkhatás alatt állok. Ha a fellebbezés után is megerősítik a bűnösséget, szeretett klubomnak nagyon szigorú szankcióval kell szembenéznie. A pénzbüntetés nem elég. Sajnos valami sokkal drasztikusabbra lenne szükség.” Rodri (a Barcelona középpályása, a Manchester City korábbi játékosa 2019 és 2026 között) a spanyol válogatottnál adott nyilatkozatában „Amit elértünk, nem vehetik el tőlünk. A sikert nem pénzen vettük, hanem erőfeszítéssel és csapatszellemmel hódítottuk el, és minden egyes trófeáért megdolgoztunk. Hiszek a City ártatlanságában, hiszen 2020-ban már átéltünk egy ugyanilyen eljárást, és a klubot felmentették.” ŐK MONDTÁK…

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. október 3-i lapszámában jelent meg.)