Nemzeti Sportrádió

Nincs változás, a klubelnök szerint ártatlan a Manchester City

R. D. P.R. D. P.
2026.09.26. 17:34
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Haldun al-Mubarak magabiztos a Manchester City ártatlanságát illetően (Fotó: Getty Images)
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Kaldun al-Mubarak Premier League Manchester City
A Manchester City elnöke, Haldun al-Mubarak szerint továbbra is változatlan a klub álláspontja a Premier League pénzügyi szabálytalanságok miatt indított eljárásában, és bíznak abban, hogy bizonyítani tudják ártatlanságukat.

A brit sajtóban pénteken olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint a Manchester Cityt a Premier League által megfogalmazott vádak jelentős részében bűnösnek találhatják. A klub nem cáfolta ezeket az értesüléseket, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az eljárás még nem zárult le.

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A büntetésekről a vonatkozó források szerint a későbbiekben dönt a független bizottság.

„A Premier League eljárása előtt még hosszú út áll, a klub ártatlanságának bizonyításába vetett bizalmunk és szándékunk pedig ugyanolyan erős, mint amikor ez az egész elkezdődött” – fogalmazott Haldun al-Mubarak a Manchester City honlapján közzétett üzenetében.

Az elnök hozzátette, a jogi folyamat szigorú titkossága miatt egyelőre nem oszthatnak meg minden információt a szurkolókkal, de szerinte „semmi sem változott” a klub álláspontjában.

A Premier League 2023 februárjában, négy évig tartó vizsgálat után emelt vádat a Manchester City ellen. Az ügyben zajló független meghallgatás 2024 szeptemberében kezdődött Londonban, majd 12 hétnyi tárgyalást követően decemberben ért véget.

A liga szerint a feltételezett szabálysértések 2009 és 2018 között, kilenc éven át történtek, és többek között azzal vádolja a Manchester Cityt, hogy nem szolgáltatott pontos pénzügyi információkat, amelyek valós képet adtak volna a klub pénzügyi helyzetéről.

A Manchester City a teljes eljárás során tagadta a vádakat. Amennyiben a klubot elmarasztalják, a büntetés pénzbírság, pontlevonás, szélsőséges esetben pedig a Premier League-ből való kizárás is lehet. A klub várhatóan fellebbezne egy esetleges elmarasztaló döntés ellen.

Kaldun al-Mubarak Premier League Manchester City
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