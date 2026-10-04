Russell már csak nevetni tud a kiesése után; az FIA szoftvere okozta a káoszt Sepangban

A pole pozícióból rajtoló Max Verstappen magabiztos győzelmet aratott a rendhagyó módon Sepangban megrendezett Bahreini Nagydíjon, megszerezve ezzel saját maga és a Red Bull idei első sikerét. Bár a végeredmény alapján simának tűnhet a holland pilóta diadala, az oda vezető út korántsem volt zökkenőmentes. Bő negyven perccel az eredetileg tervezett rajt előtt megnyílt az ég Malajziában, és a villámlással és mennydörgéssel is kísért trópusi eső több mint egy órán keresztül áztatta a pályát, ezzel alkalmatlanná téve a körülményeket a versenyzésre.

Ugyan a mezőny közép-európai idő szerint 9 óra 40 perckor zöld jelzést kapott, a biztonsági autó mögötti felvezető kör káoszba fulladt. Először Verstappen alatt lassult le a Red Bull, de a holland életre tudta kelteni az autóját, majd Lewis Hamilton esett hátra, de többek között Esteban Ocon és Sergio Pérez is látványosan hátraesett, sőt, kénytelen volt végül félreállni a bokszfalnál, hogy megpróbálja újraindítani az autóját. A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) a történteket látva felfüggesztette a rajtprocedúrát, majd saját szabályait is felülírva visszaállította az eredeti rajtsorrendet.

AZ FIA HIVATALOS KÖZLEMÉNYBEN REAGÁLT A FURCSA PROBLÉMÁRA A szövetség a leintés után hivatalos közleményben tudatta, több tényező szerencsétlen együttállása okozta az esős felvezető kör során jelentkező váratlan visszalassulásokat. „A Malajziában rendezett Bahreini Nagydíj előtti felvezető körön az alacsony fordulatszám, és tapadási viszonyok, az esős időjárási körülményekhez beállított energiamenedzsment, valamint a sepangi pálya szektorkiosztásának szokatlan együttállása miatt több autónál is váratlan teljesítményvesztés jelentkezett.” „Ennek következtében az FIA technikai részlege egy frissített szoftververzióval feloldotta az érintett szektorokra vonatkozó energiakorlátozást. A frissítést a heves esőzés miatt elrendelt megszakítás alatt minden résztvevő megkapta, így a csapatok elvégezhették a szükséges módosításokat az erőforrásokon a rajt előtt. A problémát az FIA és a csapatok sem észlelték a tesztek során vagy a rajtrácsra vezető körökön. A szövetség az alakulatokkal, illetve a motorgyártókkal összefogva teljes körűen kivizsgálja az esetet.”

A kavarodás és az újabb kényszerleállás után 10 óra 33 perckor vehette kezdetét a futam, ekkor a gumik okoztak felfordulást, hiszen hiába száradt jelentős mértékben az aszfalt az eső leállta után, a slick abroncsok választása korainak bizonyult. Több pilóta már a felvezető kör végén visszatért a garázsba, a kint maradók pedig drasztikus mértékben este vissza a mezőnyben.

Verstappen ezt az akadályt jól vette, hiszen a köztes esőgumi mellett döntött, ugyanakkor a rajtnál szinte állva maradt a két Mercedeshez képest. A holland a harmadik pozícióba esett vissza, de ezzel nem volt vége, hiszen remek tempóval gyorsan visszaelőzte George Russellt, majd az első biztonsági autós újraindításnál megelőzte Antonellit is, amit követően folyamatosan növelte az előnyét az élen. A Red Bull-pilóta már több mint 10 másodperccel előzte meg a legközelebbi ellenfelét, amikor először virtuális, majd valódi biztonsági autós szakaszt léptettek érvénybe.

A holland azonban nem inogott meg, és az újabb újraindításnál is megtartotta a vezetést, majd néhány kör alatt elhúzott az élen, és végül 2.3 másodperc előnnyel szelte át elsőként a célvonalat. Verstappen ezzel tizenöt nagydíjat felölelő nyeretlenségi sorozatnak vetett véget, és 2017 után újra nyert Malajziában.

„Nagyon különleges ez a győzelem, főleg az idei évünk és az eddigi fejlődésünk fényében. Hihetetlenül büszke vagyok mindenkire, és egyszerűen fantasztikus érzés itt nyerni. Nagyon kaotikus volt a rajt, rengeteg minden történt egyszerre. Nem volt erő az autóban, és csak vártam, hogy újra életre keljen. Utána viszont jó döntésnek bizonyult, hogy köztes esőgumit tettünk fel, és onnantól lépésről lépésre sikerült előrébb jutnunk. A saját versenyemet tudtam futni egészen leintésig. Persze, volt biztonsági autós szakasz is, de végig kézben tartottam az irányítást.”

„Egyszerűen hihetetlen. Már önmagában az is nagyszerű, hogy elindultunk ezen az úton, de az, hogy a saját erőforrásunkkal már az első évünkben nyertünk, igazán figyelemre méltó teljesítmény.”

Bahreini Nagydíj, a dobogósok (Fotó: AFP)

Fotó: Anadolu via AFP

Verstappen mögött a negyedik helyről rajtoló Andrea Kimi Antonelli szelte át a célvonalat. Az olasz a csapattársával, George Russell-lel is csatázott a futam során, az élen is állt, de nem igazán tudott komoly fenyegetést jelenteni a Red Bull hollandjára. „Ez volt a maximum, amit ma elérhettünk. Hatalmas gratuláció Maxnak és a Red Bullnak a hihetetlen hétvégéhez. Ami minket illet, még rengeteg a munka vár ránk. A szokásosnál jobban küszködtünk, de örülök, hogy sikerült megszerezni a második helyet.”

Antonelli 66-ról 84 pontra növelte az előnyét egyéni bajnoki vb-összetettben a közvetlen üldözője előtt. Ez különösen fontos egy olyan hétvégén, amelyen a Mercedes váratlanul szenvedett a frissítések bevetése után. „A Red Bull nagyszerű munkát végzett, mi pedig a korábbi versenyekhez képest jobban küszködtünk. Még mindig próbáljuk megérteni az új fejlesztési csomagot, ráadásul ezen a pályán a nagyon durva aszfalt és a magas hőmérséklet is megnehezítette a dolgunkat.”

„Remélhetőleg jövő hétvégén, Szingapúrban már tisztább képet kapunk, és azt is jobban megértjük, milyen beállításokat kell használnunk. A mai tempónkkal szerintem a második hely volt a lehető legjobb eredmény, amit elérhettünk” – tette hozzá Antonelli, aki a versenyt követő sajtótájékoztatón részletesebben is beszélt arról, mi jelenti idén a Mercedes gyenge pontját.

Az „ezüstnyilak” az idén különösen küszködnek az olyan pályákon, ahol régi aszfalt van, így a malajzia hétvége egyáltalán nem adott világos képet arról, miként működnek az újítások. „Nem tudjuk, hogy a fejlesztési csomag gyorsabbá vagy lassabbá tett-e minket. Az biztos, hogy ebben a szezonban mindig szenvedtünk, amikor nagyon régi aszfalton versenyeztünk. Például Zandvoortban a McLaren sokkal gyorsabb volt nálunk, különösen azon szakaszon, ahol régebbi aszfaltréteg volt.”

„A csapatnak azonban most már rengeteg adat áll a rendelkezésére, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy Szingapúrba érkezve már sokkal tisztább képünk lesz a csomagot illetően, és remélhetőleg ki tudjuk hozni a benne rejlő teljes potenciált.”

Míg Antonelli dobogóra állhatott, Russell alatt a harmadik helyen haladva adta meg magát a Mercedes. Az idei harmadik nullázását elszenvedő brit már csak nevetni tud a feltételezett motorprobléma után. „Ezen már csak nevetni lehet. Amit érzek, túlmutat a csalódottságon. Annyiszor megtörtént már az idén. Nagy kár érte… de tovább kell küzdeni, tovább kell próbálkozni. A dobogó szinte biztosnak tűnt. Rendben volt a versenyem, nem fantasztikus, de erős volt.”

„Nem ez az első alkalom, hogy ilyesmi történt, szóval már hozzá vagyok szokva ehhez az érzéshez, és ezekhez a kérdésekhez. Szerintem nem kell kimondanom, hogy elúszott az esélyem, de természetesen rendkívül valószínűtlen. Ez a valóság. Tudtam, hogy ha vissza akarok kapaszkodni, szükségem lesz szerencsére. Sajnos mostanában nem áll mellettem. Így a mai versenyen három pont helyett 18 pontot veszítettem Kimihez képest. Ha a másik oldalon történt volna a probléma, akkor viszont 18 pontot nyertem volna. Kár érte, igazán kár érte, de ez van.”

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff csalódottan nyilatkozott a leintés után. „Rendkívül bosszús vagyok. Egyáltalán nem vagyok jó lelkiállapotban. Nem volt meg az a tempónk, amire a hétvége előtt számítottunk, úgyhogy sok házi feladat vár ránk, hogy felzárkózzunk, de biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk oldani. A verseny pedig minden ellenünk alakult. Óriási előnyünk volt, jött egy vsc-fázis, majd két biztonsági autó. Ennél szerencsétlenebbül aligha alakulhatott volna. Ráadásul George-nál néhány körrel a leintés előtt meghibásodott az erőforrás, ami borzasztó a bajnoksága szempontjából, és a konstruktőri pontversenyben sem jött jól nekünk.”

„A kiesések már általános témát jelentenek, és sokba kerülhetnek nekünk a fennmaradó hét versenyen is. A bajnokság képes sokat alakulhat egy-egy nullázással, és ez így nem mehet tovább.”

NORRIS ELLEN VIZSGÁLAT FOLYT A regnáló bajnok, Lando Norris a második biztonsági autós szakasz során szállt majdnem bele hátulról a csapattársába, Oscar Piastriba, majd kifutott a kavicságyba is, és a pontzónán kívül várta az újraindítást. A brit végül kilencedikként szelte át a célvonalat, amit követően a sportfelügyelők előtt is volt jelenése. A mclarenes végül megrovást kapott, miután az ítélethozók szerint kiszámíthatatlanul és veszélyesen vezetett. Az FIA azt is vizsgálta, hogy a pilóta megfelelően tért-e vissza a pályára, de nem talált szabálytalanságot.

Hamilton az első sorba kvalifikálta magát, de végül a sírból kellett visszaküzdenie magát a dobogóra, miután a második rajthalasztás után borzasztó választásnak bizonyult a lágy gumi. A hétszeres bajnok a második helyről egészen a tizenhetedikig esett hátra, és egy ponton több mint egy perc volt a lemaradása az éllovashoz képest. A brit az első biztonsági autós szakasz alatt egyedüliként nem cserélt kereket, majd elképesztő tempót diktált, és mint kés a vajon, haladt előre a mezőnyben.

A hétszeres bajnok menetelését Isack Hadjar szakította meg, de az újabb biztonsági autós szakasz után sikerült az előzés, és szerencsésen alakult a szempontjából Russell kiesése is. Hamilton a Belga Gp után vezette vissza a Ferrarit a dobogóra. „Keserédes érzés. Volt egy lehetőségünk, de végül nem sikerült a maximumot kihoznunk belőle. Nehéz kezdés volt, de ahogy beindult a futam, és sikerült a pályán tartanom az autót, ami elképesztően nehéz volt, egyre jobb helyzetbe kerültünk.”

„Nem gondoltam volna, hogy vissza tudok kapaszkodni egészen a harmadik helyig, úgyhogy nagyon-nagyon hálás vagyok, és rendkívül örülök neki. Nyilván rossz döntést hoztunk az elején, ami borzasztóan nehéz helyzetbe hozott minket, és csak néztem, ahogy mindenki elhúz mellettem. A kijelzőn is láttam, hogy már egy perc a hátrányom, és azt gondoltam, ezzel vége is a versenyemnek. De csak tettem a dolgom, a srácok pedig nagyszerű munkát végeztek a kerékcseréknél. Rengeteg gumicsere volt, és folyamatosan üldöznünk kellett az előttünk haladókat.”

Bár Hamilton a kihasználatlan lehetőség miatt csalódott volt, megosztotta, a mostani a jobb hétvégéik közé tartozott. „Szerintem szombaton nagyon jó munkát végeztünk. A mérnökök nagyszerűen dolgoztak, a szerelők is remek munkát végeztek az autóval. A versenyen is jól működött kocsi. Gyakran beszélünk arról, mennyire fontos, hogy mindent jól csináljunk, és szerintem szombaton ebből a szempontból nagyon jól teljesítettünk. Most vissza kell ülnünk a tervezőasztalhoz, át kell néznünk, mit csinálhattunk volna jobban ma, és megpróbáljuk átvinni ezt a teljesítményt a jövő hétre.”

BAHREINI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Max Verstappen Red Bull-Ford 1:47:14.808 2. Kimi Antonelli Mercedes 2.307 mp h. 3. Lewis Hamilton Ferrari 4.919 mp h. 4. Charles Leclerc Ferrari 7.258 mp h. 5. Isack Hadjar Red Bull-Ford 8.571 mp h. 6. Oscar Piastri McLaren-Mercedes 9.454 mp h. 7. Liam Lawson Racing Bulls-Ford 12.753 mp h. 8. Fernando Alonso Aston Martin-Honda 13.372 mp h. 9. Lando Norris McLaren-Mercedes 13.993 mp h. 10. Arvid Lindblad Racing Bulls-Ford 15.928 mp h. 11. Nico Hülkenberg Audi 17.404 mp h. 12. Lance Stroll Aston Martin-Honda 18.052 mp h. 13. Franco Colapinto Alpine-Mercedes 18.997 mp h. 14. Oliver Bearman Haas-Ferrari 22.305 mp h. 15. Esteban Ocon Haas-Ferrari 22.532 mp h. 16. Pierre Gasly Alpine-Mercedes 23.315 mp h. 17. Carlos Sainz Williams-Mercedes 25.431 mp h. 18. Gabriel Bortoleto Audi 28.233 mp h. 19. Sergio Pérez Cadillac-Ferrari 29.310 mp h. 20. George Russell Mercedes 6 kör h. FELADTÁK megtett körök Alexander Albon Williams-Mercedes 41 Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari 7

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK PONT 1. Kimi Antonelli 320 2. George Russell 236 3. Lewis Hamilton 214 4. Charles Leclerc 191 5. Lando Norris 188 6. Max Verstappen 188 7. Oscar Piastri 128 8. Isack Hadjar 96 9. Liam Lawson 65 10. Pierre Gasly 41 11. Arvid Lindblad 38 12. Franco Colapinto 27 13. Oliver Bearman 20 14. Gabriel Bortoleto 10 15. Esteban Ocon 7 16. Fernando Alonso 7 16. Nico Hülkenberg 7 18. Carlos Sainz 7 19. Alexander Albon 5 20. Cunoda Juki 1