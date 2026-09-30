Korábbi elnöke szerint nem úszhatja meg pénzbüntetéssel a Manchester City

„El sem tudok képzelni olyan büntetést, ami elég súlyos lenne” – mondta a talkSPORT című műsorban Bernstein, aki 1998 és 2003 között töltötte be az elnöki tisztséget a Manchester Citynél, amely ebben az időszakban megjárta az angol harmadosztályt is, majd visszajutott a Premier League-be. A volt klubvezető „szörnyűnek" minősítette a kialakult helyzetet, amellyel kapcsolatban szerinte komoly felelőssége van a klub vezetőségének, amelynek tagjai a vezérigazgatóval együtt végigélték a vizsgálatban szereplő csaknem tízéves időszakot, és "minden tekintetben felelősek a klub működtetéséért".

„Úgy gondolom, hogy ilyen súlyos ügyben a vezetőknek le kellene mondaniuk, vagy az eljárás lezárulásáig legalább fel kellene függeszteni őket" – nyilatkozta. Hozzátette: szerinte a jelenlegi vezetés nem képes hitelesen folytatni a munkát.

Bernstein szerint mindenki számára a „legrosszabb forgatókönyv lenne", ha még egy-két évig elhúzódna az ügy, és megjegyezte, hogy ha a vádak tényleg megállják a helyüket, akkor a pénzbüntetést nem tartja elegendőnek – az emírségekbeli tulajdonosoknak szerinte az nem sokat jelentene –, a klubot ki kell zárni a Premier League-ből.

A 83 éves sportvezető – az angol szövetség egykori elnöke – a BBC-nek nyilatkozva hozzátette: az ügy miatt a Premier League hitelessége is kockán forog, miután több éven át szabálytalanságok sorát nem vette észre a szervezet.

Roy Keane, a Manchester United korábbi csapatkapitánya a brit ITV Sportnak azt mondta: ha az érintett időszakban lett volna a City-játékosa, az akkor szerzett érmeit kidobná a kukába. A vizsgált kilenc évben a City hétszer végzett dobogón, háromszor aranyérmesként. Keane „csalást” emleget, illetve azt, hogy a klubnál tisztában voltak azzal, hogy sok embernek ártanak, mégis így működtették a rendszert.

Lisa Nandy brit sportminiszter „rendkívül súlyosnak" nevezte az esetet, amelyről a Premier League jelentése „megdöbbentően világos” helyzetjelentést adott.

Az angol liga kedden közölte a Manchester Cityvel szemben a független bizottság által régóta folytatott vizsgálat eredményét, miszerint az egyesület a 2009–2010-es és a 2017–2018-as szezon közötti időszakban számos kereskedelmi partnerével színlelt szerződéseket kötött, illetve más ilyen jellegű megállapodást is alkalmazott a klub bevételeinek mesterséges növelése, valamint költségeinek csökkentése érdekében. A bizottság ítélete szerint a klub valótlan adatokat tartalmazó beszámolókat nyújtott be, és eltitkolta pénzügyi helyzetének valós állapotát a könyvvizsgálók, valamint a sportág szabályozó szervei elől. A testület azt is közölte, hogy a Manchester City jelentős mértékben túllépte a Premier League és az európai szövetség által előírt költségkorlátokat is, a PL vizsgálatakor pedig többször is megszegte a ligával szembeni együttműködési és jóhiszeműségi kötelezettségeit. A sajtóban megjelent hírek alapján a vizsgálat 115 szabálytalan ügyre derített fényt, összesen mintegy 900 millió font nagyságrendben.

A büntetés a pénzbírságtól és a pontlevonástól kezdve a kizárásig terjedhet, de egyelőre nem szabtak ki szankciókat – a Manchester City péntekig fellebbezhet –, és az ügy még hónapokig elhúzódhat.