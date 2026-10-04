Nemzeti Sportrádió

Nemzetek Ligája: legyőzte a litvánokat, és csoportja élére állt Azerbajdzsán

V. H. L.V. H. L.
2026.10.04. 17:04
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Abdulakh Khaybulayev szerezte a mérkőzés egyetlen gólját (Fotó: Getty Images)
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Litvánia Nemzetek Ligája 2. csoportkör D-liga Azerbajdzsán
Hazai pályán soványka, 1–0-s győzelmet aratott Azerbajdzsán a többet támadó, de az eredményességgel hadilábon álló Litvánia felett a Nemzetek Ligája D-liga 2. csoportjának 4. fordulójában .

Hazai pályán első győzelmére készült az eddig két döntetlent felmutatni tudó azeri válogatott a négypontos litvánok ellen. A mérkőzésen a hazaiak jóval veszélyesebbek voltak ellenfelüknél, dacára annak, hogy a baltiak többet birtokolták a labdát, így cseppet sem volt meglepő, hogy a 25. percben Abdulakh Khaybulaev révén megszerezték a vezetést. A gól után, különösen a második félidőben a litvánoka mindent egy lapra feltéve támadtak, de nem sikerült egyenlíteniük, így elszenvedték 3első vereségüket, Azerbajdzsán pedig a csoport élére állt.

NEMZETEK LIGÁJA
D-LIGA, 2. CSOPORT
4. FORDULÓ
Azerbajdzsán–Litvánia 1–0 (Khaybulaev 25.)
Kiállítva: Kucys (90+7., Litvánia)

 

 

Litvánia Nemzetek Ligája 2. csoportkör D-liga Azerbajdzsán
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