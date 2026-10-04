Nemzetek Ligája: legyőzte a litvánokat, és csoportja élére állt Azerbajdzsán

Hazai pályán első győzelmére készült az eddig két döntetlent felmutatni tudó azeri válogatott a négypontos litvánok ellen. A mérkőzésen a hazaiak jóval veszélyesebbek voltak ellenfelüknél, dacára annak, hogy a baltiak többet birtokolták a labdát, így cseppet sem volt meglepő, hogy a 25. percben Abdulakh Khaybulaev révén megszerezték a vezetést. A gól után, különösen a második félidőben a litvánoka mindent egy lapra feltéve támadtak, de nem sikerült egyenlíteniük, így elszenvedték 3első vereségüket, Azerbajdzsán pedig a csoport élére állt.

NEMZETEK LIGÁJA

D-LIGA, 2. CSOPORT

4. FORDULÓ

Azerbajdzsán–Litvánia 1–0 (Khaybulaev 25.)

Kiállítva: Kucys (90+7., Litvánia)