A világbajnok győzött a sencseni sznúkertornán

Nem történt meglepetés, a világbajnoki címvédő Vu Ji-cö nyerte meg a Sencsenben megrendezett pontszerző sznúkertornát.
A döntőben nem történt meglepetés, a világbajnoki címvédő Vu Ji-cö nyerte meg a Sencsenben megrendezett pontszerző viadalt.
A korábban Shaun Murphyt és Judd Trumpot is elbúcsúztató 22 éves kínai a fináléban honfitársát, Jüan Sze-csünt múlta felül 10:5-re, így harmadik profi tornagyőzelmének örülhetett.
Kis szerencsével és nagy meneteléssel Vu Ji-cö a szűk két hét múlva kezdődő északír nyílt bajnokságon megszerezheti a világelsőséget is.
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