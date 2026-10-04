A világbajnok győzött a sencseni sznúkertornán

A döntőben nem történt meglepetés, a világbajnoki címvédő Vu Ji-cö nyerte meg a Sencsenben megrendezett pontszerző viadalt.



A korábban Shaun Murphyt és Judd Trumpot is elbúcsúztató 22 éves kínai a fináléban honfitársát, Jüan Sze-csünt múlta felül 10:5-re, így harmadik profi tornagyőzelmének örülhetett.



Kis szerencsével és nagy meneteléssel Vu Ji-cö a szűk két hét múlva kezdődő északír nyílt bajnokságon megszerezheti a világelsőséget is.