Nemzeti Sportrádió

A világbajnok győzött a sencseni sznúkertornán

2026.10.04. 19:03
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Vu Ji-cö (Fotó: Getty Images)
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snooker Vu Ji-cö Jüan Sze-csün sznúker
Nem történt meglepetés, a világbajnoki címvédő Vu Ji-cö nyerte meg a Sencsenben megrendezett pontszerző sznúkertornát.

A döntőben nem történt meglepetés, a világbajnoki címvédő Vu Ji-cö nyerte meg a Sencsenben megrendezett pontszerző viadalt.

A korábban Shaun Murphyt és Judd Trumpot is elbúcsúztató 22 éves kínai a fináléban honfitársát, Jüan Sze-csünt múlta felül 10:5-re, így harmadik profi tornagyőzelmének örülhetett.

Kis szerencsével és nagy meneteléssel Vu Ji-cö a szűk két hét múlva kezdődő északír nyílt bajnokságon megszerezheti a világelsőséget is.

 

snooker Vu Ji-cö Jüan Sze-csün sznúker
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