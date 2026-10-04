Interjú Andrij Sevcsenkóval a hétfői Nemzeti Sportban

„Labdarúgóként hihetetlen utazásom volt, játszhattam a Dinamo Kijevben, az AC Milanban és a Chelsea-ben is, a válogatottal a részben hazai rendezésű 2012-es Európa-bajnokságon, előzőleg a 2006-os világbajnokságon is pályára léphettem, ott egészen a negyeddöntőig jutottunk. Szövetségi kapitányként is részese lehettem Európa-bajnokságnak, a 2021-es negyeddöntőnk ugyancsak szép eredménynek tekinthető. Elnökként pedig ugyanazt csinálom, mint játékosként vagy edzőként: a hazám labdarúgásáért dolgozom szívvel-lélekkel. Másként nem is lehet. Egyiket sem” – mondta a Nemzeti Sportnak Andrij Sevcsenko.



A teljes interjú a hétfői Nemzeti Sportban jelenik meg.