Interjú Andrij Sevcsenkóval a hétfői Nemzeti Sportban

A magyar válogatott hétfői Nemzetek Ligája-összecsapásról, Szoboszlai Dominikról és az 1999-es Dinamo Kijevről is beszélt lapunk érdeklődésére Andrij Sevcsenko, az Ukrán Labdarúgó-szövetség elnöke, az ország labdarúgásának legendás alakja.
„Labdarúgóként hihetetlen utazásom volt, játszhattam a Dinamo Kijevben, az AC Milanban és a Chelsea-ben is, a válogatottal a részben hazai rendezésű 2012-es Európa-bajnokságon, előzőleg a 2006-os világbajnokságon is pályára léphettem, ott egészen a negyeddöntőig jutottunk. Szövetségi kapitányként is részese lehettem Európa-bajnokságnak, a 2021-es negyeddöntőnk ugyancsak szép eredménynek tekinthető. Elnökként pedig ugyanazt csinálom, mint játékosként vagy edzőként: a hazám labdarúgásáért dolgozom szívvel-lélekkel. Másként nem is lehet. Egyiket sem” – mondta a Nemzeti Sportnak Andrij Sevcsenko.
A teljes interjú a hétfői Nemzeti Sportban jelenik meg.
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