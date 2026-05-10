Trossard és a VAR volt a megmentő, nyert az Arsenal a West Ham otthonában

T. Z.
2026.05.10. 19:34
Leandro Trossard volt az Arsenal hőse a West Ham United elleni mérkőzésen (Fotó: Getty Images)
angol foci Arsenal West Ham United Premier League
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 36. fordulójának vasárnapi játéknapján az Arsenal Leandro Trossard hajrában szerzett góljával 1–0-ra legyőzte a West Ham Unitedet idegenben, nagy lépést téve a bajnoki cím megszerzése felé.

Az Arsenal a bajnoki címért, a West Ham a bennmaradásért vívott csatában szeretett volna létfontosságú pontokat szerezni, öt nappal azután, hogy Mikel Arteta csapata bebiztosította a helyét a Bajnokok Ligája budapesti döntőjében.

A mérkőzés – ahogy várható volt – hatalmas Arsenal-fölénnyel kezdődött: nem telt el tíz perc az összecsapásból, de máris három hatalmas vendég helyzetet jegyezhettünk fel, először Riccardo Calafiori előtt adódott lehetőség, majd a későbbi főszereplő, Leandro Trossard fejesét először Mads Hermansen védte földöntúli bravúrral, másodjára pedig a kapufa sietett a kapus segítségére.

A félidő második felében már kevésbé volt  kapura veszélyes az Arsenal, amely azonban ennek ellenére nyomasztó mezőnyfölényben futballozott.

A második játékrész kevésbé intenzív Arsenal-rohamokkal kezdődött, ám a 68. perc után felpörögtek ismét az események, óriási izgalmakat élhetett át a közönség. Kezdődött minden azzal, hogy a West Ham védői a gólvonal elől mentettek, majd kezezés gyanúja miatt a VAR lehetséges tizenegyesként is vizsgálta az esetet, de a játékvezető végül továbbot intett.

Ekkor már a West Ham is veszélyes ellentámadásokkal próbálkozott, amit a közönség hangos buzdítással rendre nagyra értékelt. A 78. percben pedig a meccs legnagyobb helyzete maradt ki: Mateus Fernandes négy méterről lőhetett, de David Raya remek érzékkel lezárta mindkét sarkot, és spárgával hárította a lövést.

Az Arsenal ezt a helyzetet megúszta, és nem sokkal később már gólt is ünnepelhetett: a 83. percben Martin Ödegaard készítette le a labdát az üresen érkező Leandro Trossardnak, aki védhetetlenül kilőtte a rövid sarkot. 0–1

De az igazi dráma csak ezután jött – a 95. percben Raya nem tudott megfogni egy jobb oldali beívelést, Callum Wilson pedig a gólvonal mögé juttatta a labdát. Ám mint később kiderült, nem véletlenül csúszott ki a spanyol kapus kezei közül a labda, hiszen a VAR meglátása szerint előtte szabálytalankodtak vele. Így a gólt hosszas videózás után visszavonták, az Arsenal lélegzetelállító forgatókönyv után gyűjtötte be a három pontot.

ANGOL PREMIER LEAGUE
36. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
West Ham United–Arsenal 0–1 (Trossard 83.)
Burnley–Aston Villa 2–2 (J. Anthony 8., Flemming 58., ill. Barkley 42., Watkins 56.)
Crystal Palace–Everton 2–2 (I. Sarr 34., Mateta 77., ill. Tarkowski 8., Beto 47.)
Nottingham Forest–Newcastle United 1–1 (Anderson 88., ill. Barnes 74.)

HÉTFŐN JÁTSSZÁK
21.00: Tottenham Hotspur–Leeds United (Tv: Match4)
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Manchester City–Brentford 3–0 (Doku 60., Haaland 75., Marmus 90+2.)
Fulham–AFC Bournemouth 0–1 (Rayan 53.)
Kiállítva: J. Andersen (45+7.), ill. Christie (41.)
Sunderland–Manchester United 0–0
Brighton & Hove Albion–Wolverhampton Wanderers 3–0 (Hinshelwood 1., Dunk 5., Minteh 86.)
Liverpool FC–Chelsea 1–1 (Gravenberch 6., ill. E. Fernández 35.)

  1. Arsenal

36

24

7

5

68–26

+42 

79 

  2. Manchester City

35

22

8

5

72–32

+40 

74 

  3. Manchester United

36

18

11

7

63–48

+15 

65 

  4. Liverpool

36

17

8

11

60–48

+12 

59 

  5. Aston Villa

36

17

8

11

50–46

+4 

59 

  6. Bournemouth

36

13

16

7

56–52

+4 

55 

  7. Brighton & Hove Albion

36

14

11

11

52–42

+10 

53 

  8. Brentford

36

14

9

13

52–49

+3 

51 

  9. Chelsea

36

13

10

13

55–49

+6 

49 

10. Everton

36

13

10

13

46–46

49 

11. Fulham

36

14

6

16

44–50

–6 

48 

12. Sunderland

36

12

12

12

37–46

–9 

48 

13. Newcastle

36

13

7

16

50–52

–2 

46 

14. Crystal Palace

35

11

11

13

38–44

–6 

44 

15. Nottingham Forest

36

11

10

15

45–47

–2 

43 

16. Leeds United

35

10

13

12

47–52

–5 

43 

17. Tottenham

35

9

10

16

45–54

–9 

37 

18. West Ham

36

9

9

18

42–62

–20 

36 

19. Burnley

36

4

9

23

37–73

–36 

21 

20. Wolverhampton

36

3

9

24

25–66

–41 

18 

 

 

