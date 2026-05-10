Trossard és a VAR volt a megmentő, nyert az Arsenal a West Ham otthonában

Az Arsenal a bajnoki címért, a West Ham a bennmaradásért vívott csatában szeretett volna létfontosságú pontokat szerezni, öt nappal azután, hogy Mikel Arteta csapata bebiztosította a helyét a Bajnokok Ligája budapesti döntőjében.

A mérkőzés – ahogy várható volt – hatalmas Arsenal-fölénnyel kezdődött: nem telt el tíz perc az összecsapásból, de máris három hatalmas vendég helyzetet jegyezhettünk fel, először Riccardo Calafiori előtt adódott lehetőség, majd a későbbi főszereplő, Leandro Trossard fejesét először Mads Hermansen védte földöntúli bravúrral, másodjára pedig a kapufa sietett a kapus segítségére.

A félidő második felében már kevésbé volt kapura veszélyes az Arsenal, amely azonban ennek ellenére nyomasztó mezőnyfölényben futballozott.

A második játékrész kevésbé intenzív Arsenal-rohamokkal kezdődött, ám a 68. perc után felpörögtek ismét az események, óriási izgalmakat élhetett át a közönség. Kezdődött minden azzal, hogy a West Ham védői a gólvonal elől mentettek, majd kezezés gyanúja miatt a VAR lehetséges tizenegyesként is vizsgálta az esetet, de a játékvezető végül továbbot intett.

Ekkor már a West Ham is veszélyes ellentámadásokkal próbálkozott, amit a közönség hangos buzdítással rendre nagyra értékelt. A 78. percben pedig a meccs legnagyobb helyzete maradt ki: Mateus Fernandes négy méterről lőhetett, de David Raya remek érzékkel lezárta mindkét sarkot, és spárgával hárította a lövést.

Az Arsenal ezt a helyzetet megúszta, és nem sokkal később már gólt is ünnepelhetett: a 83. percben Martin Ödegaard készítette le a labdát az üresen érkező Leandro Trossardnak, aki védhetetlenül kilőtte a rövid sarkot. 0–1

De az igazi dráma csak ezután jött – a 95. percben Raya nem tudott megfogni egy jobb oldali beívelést, Callum Wilson pedig a gólvonal mögé juttatta a labdát. Ám mint később kiderült, nem véletlenül csúszott ki a spanyol kapus kezei közül a labda, hiszen a VAR meglátása szerint előtte szabálytalankodtak vele. Így a gólt hosszas videózás után visszavonták, az Arsenal lélegzetelállító forgatókönyv után gyűjtötte be a három pontot.

ANGOL PREMIER LEAGUE

36. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

West Ham United–Arsenal 0–1 (Trossard 83.)

Burnley–Aston Villa 2–2 (J. Anthony 8., Flemming 58., ill. Barkley 42., Watkins 56.)

Crystal Palace–Everton 2–2 (I. Sarr 34., Mateta 77., ill. Tarkowski 8., Beto 47.)

Nottingham Forest–Newcastle United 1–1 (Anderson 88., ill. Barnes 74.)

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

21.00: Tottenham Hotspur–Leeds United (Tv: Match4)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Manchester City–Brentford 3–0 (Doku 60., Haaland 75., Marmus 90+2.)

Fulham–AFC Bournemouth 0–1 (Rayan 53.)

Kiállítva: J. Andersen (45+7.), ill. Christie (41.)

Sunderland–Manchester United 0–0

Brighton & Hove Albion–Wolverhampton Wanderers 3–0 (Hinshelwood 1., Dunk 5., Minteh 86.)

Liverpool FC–Chelsea 1–1 (Gravenberch 6., ill. E. Fernández 35.)