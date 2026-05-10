A végén büntetett a Nottingham a Newcastle ellen, és közel van a bennmaradáshoz

NOTTINGHAM FOREST–NEWCASTLE

Az első félidőben a Nottingham és a Newcastle is egy-egy helyzetet tudott kialakítani, a nagyobb lehetőséget a vendég „szarkák” puskázták el, amikor nem sokkal a szünet előtt William Osula közeli lövését védte bravúrral Matz Sels. A második félidőben Bruno Guimares kétszer is közel volt a gólhoz, majd Osula szabadrúgása csattant a kapufán. A vendégek fölénye a 74. percben érett góllá, amikor a csereként beállt Harvey Barnes helyezett a Forest kapujába. Úgy tűnt, hogy ez a gól el is dönti a három pont sorsát, a bennmaradásért küzdő Forest azonban a 88. percben egyenlített – a Newcastle-nevelés Elliot Anderson védhetetlenül lőtte ki a hosszú sarkot, majd bele is sérült a mozdulatba, ennek ellenére tudta folytatni a játékot. A még hátralévő percekben már a Forest szorongatta a Newcastle-t, de az eredmény nem változott – a döntetlen azt jelentette, hogy a Nottingham már ebben a fordulóban biztosíthatja élvonalbeli tagságát, amennyiben az Arsenal legyőzi a West Hamet, a Newcastle-nek pedig már nem kell aggódnia, két fordulóval a zárás előtt biztos bennmaradó. 1–1

BURNLEY–ASTON VILLA

A matematikailag még a dobogóért is versenyben lévő Aston Villát már a 8. percben kellemetlen meglepetés érte a biztos kiesőnek számító Burnley otthonában, miután Jaidon Anthony a kapuba lőtte a Dibu Martínezről rossz helyre kicsorgó labdát. A kapott gól után feljavult az Aston Villa játéka, és a 42. percben Ross Barkley megérdemelten egyenlített – a vendégek játékosa egy jobb oldali szöglet után csúsztatott a kapuba. A fordulás után gyors gólváltás után alakult 2–2-re ez eredmény: az 56. percben a Villa gólfelelőse, Ollie Watkins volt eredményes, majd két perccel később Zian Flemming egalizált. A folytatásban mindkét gárda vezetett veszélyes támadásokat, újabb gól azonban már nem esett. A Villa a döntetlennel elszalasztotta a lehetőséget, hogy megelőzze a Liverpoolt, és feljöjjön a negyedik helyre a tabellán. 2–2

CRYSTAL PALACE–EVERTON

Lényegesen jobban kezdődött az Evertonnak a Crystal Palace elleni idegenbeli mérkőzés, James Tarkowski már a 8. percben megszerezte a vezetést csapatának. Még a szünet előtt egyenlített a Palace: Ibrahima Sarr egy lecsorgó labdát vágott az Everton kapujába, de a második elején már megint az Evertonnál volt a vezetést, miután Beto egy szép csellel megverte a védőjét, majd Dean Henderson lába között a kapuba lőtt. A második félidő elején az Everton játszott veszélyesebben, mégis a Palce tudott egyenlíteni: a 77. percben Jean Philippe Mateta vágta nagy erővel a kapu közepébe a labdát. A két csapat kiváló színvonalú, eseménydús mérkőzést játszott egymás ellen, ahol mindkét csapat előtt felváltva adódtak lehetőségek – ezt jelezte, hogy a két csapat a 90 perc alatt összesen 14-szer találta el a kaput. A döntetlen megfelelt a játék képének. 2–2

ANGOL PREMIER LEAGUE

36. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Burnley–Aston Villa 2–2 (J. Anthony 8., Flemming 58., ill. Barkley 42., Watkins 56.)

Crystal Palace–Everton 2–2 (I. Sarr 34., Mateta 77., ill. Tarkowski 8., Beto 47.)

Nottingham Forest–Newcastle United 1–1 (Anderson 88., ill. Barnes 74.)

KÉSŐBB

17.30: West Ham United–Arsenal (Tv: Spíler1)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Manchester City–Brentford 3–0 (Doku 60., Haaland 75., Marmus 90+2.)

Fulham–AFC Bournemouth 0–1 (Rayan 53.)

Kiállítva: J. Andersen (45+7.), ill. Christie (41.)

Sunderland–Manchester United 0–0

Brighton & Hove Albion–Wolverhampton Wanderers 3–0 (Hinshelwood 1., Dunk 5., Minteh 86.)

Liverpool FC–Chelsea 1–1 (Gravenberch 6., ill. E. Fernández 35.)

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

21.00: Tottenham Hotspur–Leeds United (Tv: Match4)