Az Arsenalnak szabad azt, amit más csapatnak nem? Berágtak a játékvezetőre a West Hamnél

A London Stadionban rendezett mérkőzés végén percekig tartó VAR-vizsgálat után Chris Kavanagh játékvezető úgy ítélte meg, hogy Pablo Felipe szabálytalankodott David Rayával szemben egy szögletnél, ezért a találatot nem adták meg.

A West Ham United csapatkapitánya, Jarrod Bowen szerint a döntés teljesen szembe megy a Premier League szellemiségével.

„Ha öt percig nézel egy visszajátszást, biztosan találsz valamit... A szögleteknél mindig van lökdösődés és mezrángatás. Szerintem ez nem volt helyes döntés. A szögletek ilyenek. Előfordul a kontakt, párharcok vannak, ettől szeretik az emberek ezt a ligát. Ha ezt faultnak adják, akkor minden egyes mezrángatást le kellene fújni” – mondta a BBC-nek Bowen. A szélső azt is kifogásolta, hogy a szurkolóknak hosszú perceket kell várniuk egy gól után, mire kiderül, érvényes-e a találat.

Pablo Felipe akadályozza David Rayát, miközben az ő mezét ketten is húzzák (Fotó: Getty Images)

Az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta ugyanakkor megvédte a játékvezetőt: „Néha kritizálom a bírói döntéseket, de ez most nem az a nap. Gratulálok neki és a VAR-nak, mert bátor döntést hoztak kiélezett helyzetben. A lassított felvételen egyértelműen látszik, hogy szabálytalanság történt.”

A West Ham kispadján ülő Nuno Espírito Santo viszont a következetlenséget emelte ki: „Már a bírók sem tudják pontosan, mi számít szabálytalanságnak és mi nem. Ez csak még több bizonytalanságot okoz. A Premier League-ben szinte minden szögletnél történnek hasonló esetek, mégis teljesen eltérő döntések születnek.”

A vereség különösen fájó a kiesés ellen küzdő West Ham United számára: a londoniak két fordulóval az idény vége előtt hátrányban vannak a bennmaradásért folytatott harcban, ráadásul a Tottenham Hotspur még egy mérkőzéssel kevesebbet is játszott.