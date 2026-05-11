Az Arsenalnak szabad azt, amit más csapatnak nem? Berágtak a játékvezetőre a West Hamnél
A London Stadionban rendezett mérkőzés végén percekig tartó VAR-vizsgálat után Chris Kavanagh játékvezető úgy ítélte meg, hogy Pablo Felipe szabálytalankodott David Rayával szemben egy szögletnél, ezért a találatot nem adták meg.
A West Ham United csapatkapitánya, Jarrod Bowen szerint a döntés teljesen szembe megy a Premier League szellemiségével.
„Ha öt percig nézel egy visszajátszást, biztosan találsz valamit... A szögleteknél mindig van lökdösődés és mezrángatás. Szerintem ez nem volt helyes döntés. A szögletek ilyenek. Előfordul a kontakt, párharcok vannak, ettől szeretik az emberek ezt a ligát. Ha ezt faultnak adják, akkor minden egyes mezrángatást le kellene fújni” – mondta a BBC-nek Bowen. A szélső azt is kifogásolta, hogy a szurkolóknak hosszú perceket kell várniuk egy gól után, mire kiderül, érvényes-e a találat.
Az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta ugyanakkor megvédte a játékvezetőt: „Néha kritizálom a bírói döntéseket, de ez most nem az a nap. Gratulálok neki és a VAR-nak, mert bátor döntést hoztak kiélezett helyzetben. A lassított felvételen egyértelműen látszik, hogy szabálytalanság történt.”
A West Ham kispadján ülő Nuno Espírito Santo viszont a következetlenséget emelte ki: „Már a bírók sem tudják pontosan, mi számít szabálytalanságnak és mi nem. Ez csak még több bizonytalanságot okoz. A Premier League-ben szinte minden szögletnél történnek hasonló esetek, mégis teljesen eltérő döntések születnek.”
A vereség különösen fájó a kiesés ellen küzdő West Ham United számára: a londoniak két fordulóval az idény vége előtt hátrányban vannak a bennmaradásért folytatott harcban, ráadásul a Tottenham Hotspur még egy mérkőzéssel kevesebbet is játszott.
A találkozó után a „kalapácsosok” cseh válogatott középpályása, Tomás Soucek is csalódottan értékelt. Szerinte társai mindent beleadtak az Arsenal ellen: „A pozitív energia megvolt, a stadion fantasztikus hangulatot teremtett, és úgy érzem, akár meg is nyerhettük volna a meccset. Ezért nagyon nehéz elfogadni a vereséget.”
Soucek szintén igazságtalannak tartotta Wilson góljának érvénytelenítését: „Az Arsenal rengetegszer használ kisebb fogásokat és ütközéseket a pontrúgásoknál, mégis sok gólt szerez ezekből. Nem értem, hogy most miért változtatta meg a döntést a játékvezető. A futball sérült ezen a napon...”
ANGOL PREMIER LEAGUE
36. FORDULÓ
West Ham United–Arsenal 0–1 (Trossard 83.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
36
24
7
5
68–26
+42
79
|2. Manchester City
35
22
8
5
72–32
+40
74
|3. Manchester United
36
18
11
7
63–48
+15
65
|4. Liverpool
36
17
8
11
60–48
+12
59
|5. Aston Villa
36
17
8
11
50–46
+4
59
|6. Bournemouth
36
13
16
7
56–52
+4
55
|7. Brighton
36
14
11
11
52–42
+10
53
|8. Brentford
36
14
9
13
52–49
+3
51
|9. Chelsea
36
13
10
13
55–49
+6
49
|10. Everton
36
13
10
13
46–46
0
49
|11. Fulham
36
14
6
16
44–50
–6
48
|12. Sunderland
36
12
12
12
37–46
–9
48
|13. Newcastle
36
13
7
16
50–52
–2
46
|14. Crystal Palace
35
11
11
13
38–44
–6
44
|15. Nottingham Forest
36
11
10
15
45–47
–2
43
|16. Leeds United
35
10
13
12
47–52
–5
43
|17. Tottenham
35
9
10
16
45–54
–9
37
|18. West Ham
36
9
9
18
42–62
–20
36
|19. Burnley
36
4
9
23
37–73
–36
21
|20. Wolverhampton
36
3
9
24
25–66
–41
18