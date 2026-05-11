Nemzeti Sportrádió

Az Arsenalnak szabad azt, amit más csapatnak nem? Berágtak a játékvezetőre a West Hamnél

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.05.11. 09:45
null
Chris Kavanagh vitatott döntése bajnoki címet érhet az Arsenalnak (Fotó: Getty Images)
Címkék
Arsenal Chris Kavanagh West Ham United Tomás Soucek Mikel Arteta Nuno Espírito Santo játékvezetés Premier League Jarrod Bowen
Az West Ham United játékosai és vezetőedzője is élesen bírálta a játékvezetést az Arsenaltól 1–0-ra elveszített bajnoki után, mivel a ráadásban érvénytelenítették Callum Wilson egyenlítő gólját.

A London Stadionban rendezett mérkőzés végén percekig tartó VAR-vizsgálat után Chris Kavanagh játékvezető úgy ítélte meg, hogy Pablo Felipe szabálytalankodott David Rayával szemben egy szögletnél, ezért a találatot nem adták meg.

A West Ham United csapatkapitánya, Jarrod Bowen szerint a döntés teljesen szembe megy a Premier League szellemiségével.

„Ha öt percig nézel egy visszajátszást, biztosan találsz valamit... A szögleteknél mindig van lökdösődés és mezrángatás. Szerintem ez nem volt helyes döntés. A szögletek ilyenek. Előfordul a kontakt, párharcok vannak, ettől szeretik az emberek ezt a ligát. Ha ezt faultnak adják, akkor minden egyes mezrángatást le kellene fújni”mondta a BBC-nek Bowen. A szélső azt is kifogásolta, hogy a szurkolóknak hosszú perceket kell várniuk egy gól után, mire kiderül, érvényes-e a találat.

West Ham United v Arsenal - Premier League
Pablo Felipe akadályozza David Rayát, miközben az ő mezét ketten is húzzák (Fotó: Getty Images)

Az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta ugyanakkor megvédte a játékvezetőt: „Néha kritizálom a bírói döntéseket, de ez most nem az a nap. Gratulálok neki és a VAR-nak, mert bátor döntést hoztak kiélezett helyzetben. A lassított felvételen egyértelműen látszik, hogy szabálytalanság történt.”

A West Ham kispadján ülő Nuno Espírito Santo viszont a következetlenséget emelte ki: „Már a bírók sem tudják pontosan, mi számít szabálytalanságnak és mi nem. Ez csak még több bizonytalanságot okoz. A Premier League-ben szinte minden szögletnél történnek hasonló esetek, mégis teljesen eltérő döntések születnek.”

A vereség különösen fájó a kiesés ellen küzdő West Ham United számára: a londoniak két fordulóval az idény vége előtt hátrányban vannak a bennmaradásért folytatott harcban, ráadásul a Tottenham Hotspur még egy mérkőzéssel kevesebbet is játszott.

Angol labdarúgás
16 órája

Trossard és a VAR volt a megmentő, nyert az Arsenal a West Ham otthonában

David Raya óriási védése után győztes gólt szereztek az „ágyúsok”, majd videózás után visszavonták a hazaiak 95. percben szerzett egyenlítő találatát.

A találkozó után a „kalapácsosok” cseh válogatott középpályása, Tomás Soucek is csalódottan értékelt. Szerinte társai mindent beleadtak az Arsenal ellen: „A pozitív energia megvolt, a stadion fantasztikus hangulatot teremtett, és úgy érzem, akár meg is nyerhettük volna a meccset. Ezért nagyon nehéz elfogadni a vereséget.”

Soucek szintén igazságtalannak tartotta Wilson góljának érvénytelenítését: „Az Arsenal rengetegszer használ kisebb fogásokat és ütközéseket a pontrúgásoknál, mégis sok gólt szerez ezekből. Nem értem, hogy most miért változtatta meg a döntést a játékvezető. A futball sérült ezen a napon...”

ANGOL PREMIER LEAGUE
36. FORDULÓ
West Ham United–Arsenal 0–1 (Trossard 83.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. Arsenal

36

24

7

5

68–26

+42 

79 

  2. Manchester City

35

22

8

5

72–32

+40 

74 

  3. Manchester United

36

18

11

7

63–48

+15 

65 

  4. Liverpool

36

17

8

11

60–48

+12 

59 

  5. Aston Villa

36

17

8

11

50–46

+4 

59 

  6. Bournemouth

36

13

16

7

56–52

+4 

55 

  7. Brighton

36

14

11

11

52–42

+10 

53 

  8. Brentford

36

14

9

13

52–49

+3 

51 

  9. Chelsea

36

13

10

13

55–49

+6 

49 

10. Everton

36

13

10

13

46–46

49 

11. Fulham

36

14

6

16

44–50

–6 

48 

12. Sunderland

36

12

12

12

37–46

–9 

48 

13. Newcastle

36

13

7

16

50–52

–2 

46 

14. Crystal Palace

35

11

11

13

38–44

–6 

44 

15. Nottingham Forest

36

11

10

15

45–47

–2 

43 

16. Leeds United

35

10

13

12

47–52

–5 

43 

17. Tottenham

35

9

10

16

45–54

–9 

37 

18. West Ham

36

9

9

18

42–62

–20 

36 

19. Burnley

36

4

9

23

37–73

–36 

21 

20. Wolverhampton

36

3

9

24

25–66

–41 

18 

 

Arsenal Chris Kavanagh West Ham United Tomás Soucek Mikel Arteta Nuno Espírito Santo játékvezetés Premier League Jarrod Bowen
Legfrissebb hírek

Trossard és a VAR volt a megmentő, nyert az Arsenal a West Ham otthonában

Angol labdarúgás
16 órája

A végén büntetett a Nottingham a Newcastle ellen, és közel van a bennmaradáshoz

Angol labdarúgás
18 órája

A szurkolók kifütyülték Arne Slot döntését, reagált a Liverpool edzője

Angol labdarúgás
Tegnap, 10:45

Az utolsó fél órában három gólt szerezve hozta a kötelezőt a City, tovább üldözi az Arsenalt

Angol labdarúgás
2026.05.09. 20:28

Tóth Alexék tovább robognak a nemzetközi kupaindulás felé; az MU gól nélkül maradt Sunderlandben

Angol labdarúgás
2026.05.09. 18:11

Hiába szerzett vezetést korán a Liverpool, az Anfielden megszakadt a Chelsea vereségsorozata

Angol labdarúgás
2026.05.09. 15:27

A futballszakírók Bruno Fernandest választották a PL-idény legjobbjának

Angol labdarúgás
2026.05.08. 20:18

Szoboszlai Dominik elmondta, a játékosok továbbra is bíznak Arne Slotban

Angol labdarúgás
2026.05.08. 16:15
Ezek is érdekelhetik