A szurkolók kifütyülték Arne Slot döntését, reagált a Liverpool edzője

Ryan Gravenberch, a Liverpool FC gólszerzője: „Alakítottunk ki helyzeteket, a legtöbb Szoboszlai Dominiktól érkezett, ha több szerencsénk van, több gólt szerzünk, így természetesen csalódottak vagyunk. Nem nyertünk, de nem hiszem, hogy megérdemeltük a füttykoncertet, a teljes kilencven percen keresztül mögöttünk kellene állniuk a szurkolóknak. Szükségünk van rájuk, remélem, nem fordul elő ilyesmi a következő két mérkőzésen.”
Arne Slot, a Liverpool FC vezetőedzője: „Érthető, hogy sokan nem értettek egyet Rio Ngumoha lecserélésével, de az izmaival voltak problémák. Tudtam, hogy ilyen reakciót kapok ezért, de így biztosan értelmet nyer a döntés. Sajnos az elmúlt héthez hasonlóan rögzített játékhelyzetből kaptunk gólt, ahelyett, hogy egy-nulla után kihasználtunk volna mi egy ugyanilyen lehetőséget. A második félidőben közel jártunk az újabb gólhoz, de ismét a kapufák akadályoztak minket. A fütyülés oka, hogy nem nyerünk elégszer, érthető, ha emiatt dühös a közönség.”
„Már hetekkel ezelőtt be akartuk biztosítani a Bajnokok Ligája-indulást. Frusztráló, hogy ez még mindig nem jött össze, de ez van, ilyen az idényünk... A következő lehetőséget meg kell ragadnunk a Villa Parkban.”
Wesley Fofana, a Chelsea védője: „Szerintem az enyém az egyenlítő gól, mindenki azt mondta, beleértem a labdába. Igazából nem tudom megállapítani, de a lényeg, hogy fontos volt. Küzdenünk kell az európai kupát jelentő helyekért, mindegy, hogy az a Bajnokok Ligája vagy az Európa-liga.”
Calum McFarlane, a Chelsea megbízott vezetőedzője: „Elégedett vagyok a látottakkal, mert amikor kiejtettük a Leedset a kupából a Wembley-ben, rossz teljesítményt nyújtottunk azonnal a bajnokságban, ezen ezúttal sikerült javítani. Fél szemmel már az FA-kupa döntőjére figyelünk. Úgy éreztem, ezúttal nyerhettünk volna, de a Forest elleni vereség okozta negatív érzések kicsit eltűntek így is. Építenünk kell erre a mérkőzésre a jövő szombati, City elleni döntőben.”
ANGOL PREMIER LEAGUE
36. FORDULÓ
Liverpool FC–Chelsea 1–1 (1–1)
Liverpool, Anfield, 60 429 néző. Vezette: Pawson
Liverpool: Mamardasvili – C. Jones, Van Dijk, I. Konaté (J. Gomez, 77.), Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister – J. Frimpong, Szoboszlai, Ngumoha (Isak, 67.) – Gakpo (Chiesa, 77.). Vezetőedző: Arne Slot
Chelsea: Jörgensen – Colwill, W. Fofana, Hato – Gusto, A. Santos (R. James, 63.), Caicedo, Cucurella – Palmer, E. Fernández – Joao Pedro. Megbízott vezetőedző: Calum McFarlane
Gólszerző: Gravenberch (6.), ill. E. Fernández (35.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
35
23
7
5
67–26
+41
76
|2. Manchester City
35
22
8
5
72–32
+40
74
|3. Manchester United
36
18
11
7
63–48
+15
65
|4. Liverpool
36
17
8
11
60–48
+12
59
|5. Aston Villa
35
17
7
11
48–44
+4
58
|6. Bournemouth
36
13
16
7
56–52
+4
55
|7. Brighton
36
14
11
11
52–42
+10
53
|8. Brentford
36
14
9
13
52–49
+3
51
|9. Chelsea
36
13
10
13
55–49
+6
49
|10. Everton
35
13
9
13
44–44
0
48
|11. Fulham
36
14
6
16
44–50
–6
48
|12. Sunderland
36
12
12
12
37–46
–9
48
|13. Newcastle
35
13
6
16
49–51
–2
45
|14. Leeds United
35
10
13
12
47–52
–5
43
|15. Crystal Palace
34
11
10
13
36–42
–6
43
|16. Nottingham Forest
35
11
9
15
44–46
–2
42
|17. Tottenham
35
9
10
16
45–54
–9
37
|18. West Ham
35
9
9
17
42–61
–19
36
|19. Burnley
35
4
8
23
35–71
–36
20
|20. Wolverhampton
36
3
9
24
25–66
–41
18