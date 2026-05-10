A szurkolók kifütyülték Arne Slot döntését, reagált a Liverpool edzője

Arne Slot, a Liverpool FC vezetőedzője: „Érthető, hogy sokan nem értettek egyet Rio Ngumoha lecserélésével, de az izmaival voltak problémák. Tudtam, hogy ilyen reakciót kapok ezért, de így biztosan értelmet nyer a döntés. Sajnos az elmúlt héthez hasonlóan rögzített játékhelyzetből kaptunk gólt, ahelyett, hogy egy-nulla után kihasználtunk volna mi egy ugyanilyen lehetőséget. A második félidőben közel jártunk az újabb gólhoz, de ismét a kapufák akadályoztak minket. A fütyülés oka, hogy nem nyerünk elégszer, érthető, ha emiatt dühös a közönség.”

„Már hetekkel ezelőtt be akartuk biztosítani a Bajnokok Ligája-indulást. Frusztráló, hogy ez még mindig nem jött össze, de ez van, ilyen az idényünk... A következő lehetőséget meg kell ragadnunk a Villa Parkban.”

Enzo Fernándeznek írták be a gólt, de talán Wesley Fofana is hozzáért még a labdához (Fotó: Getty Images)

Wesley Fofana, a Chelsea védője: „Szerintem az enyém az egyenlítő gól, mindenki azt mondta, beleértem a labdába. Igazából nem tudom megállapítani, de a lényeg, hogy fontos volt. Küzdenünk kell az európai kupát jelentő helyekért, mindegy, hogy az a Bajnokok Ligája vagy az Európa-liga.”

Calum McFarlane, a Chelsea megbízott vezetőedzője: „Elégedett vagyok a látottakkal, mert amikor kiejtettük a Leedset a kupából a Wembley-ben, rossz teljesítményt nyújtottunk azonnal a bajnokságban, ezen ezúttal sikerült javítani. Fél szemmel már az FA-kupa döntőjére figyelünk. Úgy éreztem, ezúttal nyerhettünk volna, de a Forest elleni vereség okozta negatív érzések kicsit eltűntek így is. Építenünk kell erre a mérkőzésre a jövő szombati, City elleni döntőben.”

ANGOL PREMIER LEAGUE

36. FORDULÓ

Liverpool FC–Chelsea 1–1 (1–1)

Liverpool, Anfield, 60 429 néző. Vezette: Pawson

Liverpool: Mamardasvili – C. Jones, Van Dijk, I. Konaté (J. Gomez, 77.), Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister – J. Frimpong, Szoboszlai, Ngumoha (Isak, 67.) – Gakpo (Chiesa, 77.). Vezetőedző: Arne Slot

Chelsea: Jörgensen – Colwill, W. Fofana, Hato – Gusto, A. Santos (R. James, 63.), Caicedo, Cucurella – Palmer, E. Fernández – Joao Pedro. Megbízott vezetőedző: Calum McFarlane

Gólszerző: Gravenberch (6.), ill. E. Fernández (35.)