A szurkolók kifütyülték Arne Slot döntését, reagált a Liverpool edzője

2026.05.10. 10:45
Heves reakciót váltott ki a Liverpool-szurkolókból ez a csere (Fotó: Getty Images)
Chelsea Calum McFarlane Liverpool Wesley Fofana Arne Slot Ryan Gravenberch Premier League
A Chelsea elleni mérkőzés során Arne Slottal nem voltak túl empatikusak a Liverpool FC szurkolói, amikor a holland tréner a 67. percben lecserélte a csapat fiatal kiválóságát, Rio Ngumohát. A szakember a szombati összecsapás után megindokolta döntését. Reakciók.

Ryan Gravenberch, a Liverpool FC gólszerzője: „Alakítottunk ki helyzeteket, a legtöbb Szoboszlai Dominiktól érkezett, ha több szerencsénk van, több gólt szerzünk, így természetesen csalódottak vagyunk. Nem nyertünk, de nem hiszem, hogy megérdemeltük a füttykoncertet, a teljes kilencven percen keresztül mögöttünk kellene állniuk a szurkolóknak. Szükségünk van rájuk, remélem, nem fordul elő ilyesmi a következő két mérkőzésen.”

22 órája

Hiába szerzett vezetést korán a Liverpool, az Anfielden megszakadt a Chelsea vereségsorozata

A Pool a második félidőben két kapufáig jutott, az egyik Szoboszlai Dominik nevéhez fűződött – Kerkez Milos is végig a pályán volt.

Arne Slot, a Liverpool FC vezetőedzője: „Érthető, hogy sokan nem értettek egyet Rio Ngumoha lecserélésével, de az izmaival voltak problémák. Tudtam, hogy ilyen reakciót kapok ezért, de így biztosan értelmet nyer a döntés. Sajnos az elmúlt héthez hasonlóan rögzített játékhelyzetből kaptunk gólt, ahelyett, hogy egy-nulla után kihasználtunk volna mi egy ugyanilyen lehetőséget. A második félidőben közel jártunk az újabb gólhoz, de ismét a kapufák akadályoztak minket. A fütyülés oka, hogy nem nyerünk elégszer, érthető, ha emiatt dühös a közönség.”

„Már hetekkel ezelőtt be akartuk biztosítani a Bajnokok Ligája-indulást. Frusztráló, hogy ez még mindig nem jött össze, de ez van, ilyen az idényünk... A következő lehetőséget meg kell ragadnunk a Villa Parkban.”

Enzo Fernándeznek írták be a gólt, de talán Wesley Fofana is hozzáért még a labdához (Fotó: Getty Images)

Wesley Fofana, a Chelsea védője: „Szerintem az enyém az egyenlítő gól, mindenki azt mondta, beleértem a labdába. Igazából nem tudom megállapítani, de a lényeg, hogy fontos volt. Küzdenünk kell az európai kupát jelentő helyekért, mindegy, hogy az a Bajnokok Ligája vagy az Európa-liga.”

Calum McFarlane, a Chelsea megbízott vezetőedzője: „Elégedett vagyok a látottakkal, mert amikor kiejtettük a Leedset a kupából a Wembley-ben, rossz teljesítményt nyújtottunk azonnal a bajnokságban, ezen ezúttal sikerült javítani. Fél szemmel már az FA-kupa döntőjére figyelünk. Úgy éreztem, ezúttal nyerhettünk volna, de a Forest elleni vereség okozta negatív érzések kicsit eltűntek így is. Építenünk kell erre a mérkőzésre a jövő szombati, City elleni döntőben.”

Liverpool FC–Chelsea 1–1 (1–1)
Liverpool, Anfield, 60 429 néző. Vezette: Pawson
Liverpool: Mamardasvili – C. Jones, Van Dijk, I. Konaté (J. Gomez, 77.), Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister – J. Frimpong, Szoboszlai, Ngumoha (Isak, 67.) – Gakpo (Chiesa, 77.). Vezetőedző: Arne Slot
Chelsea: Jörgensen – Colwill, W. Fofana, Hato – Gusto, A. Santos (R. James, 63.), Caicedo, Cucurella – Palmer, E. Fernández – Joao Pedro. Megbízott vezetőedző: Calum McFarlane
Gólszerző: Gravenberch (6.), ill. E. Fernández (35.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Arsenal

35

23

7

5

67–26

+41 

76 

  2. Manchester City

35

22

8

5

72–32

+40 

74 

  3. Manchester United

36

18

11

7

63–48

+15 

65 

  4. Liverpool

36

17

8

11

60–48

+12 

59 

  5. Aston Villa

35

17

7

11

48–44

+4 

58 

  6. Bournemouth

36

13

16

7

56–52

+4 

55 

  7. Brighton

36

14

11

11

52–42

+10 

53 

  8. Brentford

36

14

9

13

52–49

+3 

51 

  9. Chelsea

36

13

10

13

55–49

+6 

49 

10. Everton

35

13

9

13

44–44

48 

11. Fulham

36

14

6

16

44–50

–6 

48 

12. Sunderland

36

12

12

12

37–46

–9 

48 

13. Newcastle

35

13

6

16

49–51

–2 

45 

14. Leeds United

35

10

13

12

47–52

–5 

43 

15. Crystal Palace

34

11

10

13

36–42

–6 

43 

16. Nottingham Forest

35

11

9

15

44–46

–2 

42 

17. Tottenham

35

9

10

16

45–54

–9 

37 

18. West Ham

35

9

9

17

42–61

–19 

36 

19. Burnley

35

4

8

23

35–71

–36 

20 

20. Wolverhampton

36

3

9

24

25–66

–41 

18 

 

