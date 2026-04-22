Nemzeti Sportrádió

Nem kérnek a VAR olcsóbb verziójából az angol másodosztályú klubok

2026.04.22. 15:34
null
Fotó: Getty Images
Címkék
VAR angol foci Championship
Az angol másodosztályban szereplő klubok ellenzik a videobíró (VAR) bevetését a következő idényre.

A Championshipben a VAR-nak a Football Video Support (FSV) nevű – olcsóbb – változatát vezették volna be, amelynek révén az edzők vitathatják a játékvezetők döntéseit. A rendszer mérkőzésenként két visszajátszást biztosít az edzőknek, az események különböző kameraszögekből nézhetők vissza a pálya mellett elhelyezett monitoron. A másodosztályban szereplő klubok többsége azonban elutasította a videórendszer használatát.

Angliában a 2019-es bevezetése óta rengetegen bírálják a VAR-t, egy nemrég végzett felmérés szerint a Premier League-klubok szurkolóinak háromnegyede ellenzi a használatát. A közvélemény-kutatásban csaknem nyolcezer drukker vett részt, s a válaszadók több mint 97 százaléka vélekedett úgy, hogy a VAR nem teszi élvezetesebbé a futballmérkőzéseket.

 

VAR angol foci Championship
Legfrissebb hírek

A hatodik helyezés is Bajnokok Ligáját érhet a Premier League-ben – mutatjuk, hogyan

Angol labdarúgás
3 órája

A Championshipből is kiesett a korábbi Premier League-bajnok Leicester City

Angol labdarúgás
6 órája

Frank Lampard a feljutás mellé megkapta az év edzője címet is a Championshipben

Angol labdarúgás
2026.04.20. 13:37

Megnyerte az Arsenal elleni csúcsrangadót, szerdán élre állhat a Manchester City

Angol labdarúgás
2026.04.19. 19:25

Különleges meccsen jön Szoboszlai Dominik 100. bajnokija

Angol labdarúgás
2026.04.19. 10:00

Nem játszott jól, de fontos győzelmet aratott a Manchester United a Chelsea otthonában

Angol labdarúgás
2026.04.18. 22:55

Ikszelt Tóth Balázsékkal a Coventry, 25 év után visszajutott a Premier League-be

Angol labdarúgás
2026.04.17. 23:07

„Fényes jövő előtt áll a Liverpool” – Arne Slot az Everton elleni rangadó előtt

Angol labdarúgás
2026.04.17. 11:58
Ezek is érdekelhetik