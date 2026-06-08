A Red Bull motorja a legerősebb, még a Mercedes is fejlesztési lehetőséget kap – sajtóhír
Mint ismert, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) az idén bevezetett szabályrendszer részeként létrehozta az úgynevezett ADUO-rendszert, melynek célja, hogy felzárkózási lehetőséget biztosítson a hátrányban lévő motorgyártóknak. A szövetség az eredeti tervek szerint hat nagydíjanként értékeli a helyzetet – igaz, ebbe a két közel-keleti verseny törlése bekavart –, és a lemaradás mértékének megfelelően különböző kategóriákba sorolja a négy motorgyártót.
Noha fel-felröppentek olyan hírek az idény elején, hogy a Red Bull első, Forddal közösen fejlesztett belső égésű motorja lehet az etalon, maguk a résztvevők és a szakértők többsége is a mindkét bajnokságot toronymagasan vezető Mercedest várta az élre. Az első értékelési szakasz a Kanadai Nagydíjjal zárult le, ezt követően két hét állt az FIA rendelkezésére, hogy értesítse a gyártókat.
Noha a szövetség hivatalosan még nem tett bejelentést, erre egybehangzó sajtóértesülések szerint a monacói versenyhétvégén sor került, amit a futam után a Sky Sportsnak nyilatkozó Lewis Hamilton szavai is megerősítettek. A szövetség kissé meglepetésre nem a szezonban eddig veretlen Mercedes belső égésű motorját találta legerősebbnek, sőt, lemaradását több mint 2 százaléknak ítélte a Red Bull Powertrainshez képest, vagyis a többi motorgyártóhoz hasonlóan fejlesztési lehetőséghez jut!
Míg a „vörös bikák” erőforrását ezzel 2027-ig befagyasztották, az első kategóriába sorolt német gyártó 70 órával többet tesztelhet a tesztpadon, és 3 millió dolláros kiegészítést is jóváírhat a költséghatár tekintetében, és ami a legfontosabb: 2026-ban és 2027-ben is egy-egy fejlesztési lehetőséget kap.
A Ferrari és a másik két motorgyártó, vagyis az Audi és a Honda eközben két-két fejlesztési „tokenből” gazdálkodhat, igaz, utóbbi kettő esetében egyelőre nem tisztázott, hogy pontosan milyen mértékű a hátránya. Négy százalék lemaradás 4.65 millió dollárt, és 100 tesztórát, 6-8 százalék 6.35 millió dollárt és 150 tesztórát, 8-10 százalék 8 millió dollárt és 190 tesztórát, míg a 10 százalékot meghaladó különbség 230 extra órát és plusz 11 millió dollárt jelent a motorgyártó számára.
Fontos megjegyezni, hogy maguk a gyártók kérték, hogy ne bonyolítsák túl a rendszert, és s ne vegyenek figyelembe egyéb paramétereket vagy befolyásoló tényezőket az értékelésnél. Emellett adott gyártó évente egyszer élhet a lehetőséggel, így ha például a következő értékelési szakasz letelte után is két százalékot meghaladó hátrányban marad, nem kap újabb esélyt, vagyis a tokenek nem halmozhatók. Sajtóértesülések szerint ugyanakkor ez még változhat, hiszen félő, hogy a mezőny végén kullogó Honda így nem fog tudni felzárkózni.
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|5
|6
|9
|156
|2.
|Lewis Hamilton
|–
|3
|9
|90
|3.
|George Russell
|1
|2
|7
|88
|4.
|Charles Leclerc
|–
|2
|8
|75
|5.
|Oscar Piastri
|–
|2
|6
|60
|6.
|Lando Norris
|–
|1
|6
|58
|7.
|Max Verstappen
|–
|1
|6
|43
|8.
|Isack Hadjar
|–
|1
|3
|29
|9.
|Liam Lawson
|–
|–
|5
|26
|10.
|Pierre Gasly
|–
|–
|6
|26
|11.
|Oliver Bearman
|–
|–
|4
|18
|12.
|Franco Colapinto
|–
|–
|3
|15
|13.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|3
|13
|14.
|Carlos Sainz
|–
|–
|3
|6
|15.
|Alexander Albon
|–
|–
|2
|5
|16.
|Esteban Ocon
|–
|–
|2
|3
|17.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|1
|2
|18.
|Fernando Alonso
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|244
|2.
|Ferrari
|165
|3.
|McLaren-Mercedes
|118
|4.
|Red Bull-Ford
|72
|5.
|Alpine-Mercedes
|41
|6.
|Racing Bulls-Ford
|39
|7.
|Haas-Ferrari
|21
|8.
|Williams-Mercedes
|11
|9.
|Audi
|2
|10.
|Aston Martin-Honda
|1
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|72. MONACÓI NAGYDÍJ
|JÚNIUS 5., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:13.978
|2. szabadedzés
|1. Hamilton 1:13.026
|JÚNIUS 6., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Antonelli 1:12.720
|Időmérő
|1. Antonelli 1:12.051
|JÚNIUS 7., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Hadjar
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Katalán Nagydíj, Barcelona
|június 14., 15.00
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|június 28., 15.00
|Brit Nagydíj, Silverstone
|július 5., 16.00