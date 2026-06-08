Nemzeti Sportrádió

A Temesvár kinézte Huszti Andrást – sajtóhír

B. M.B. M.
2026.06.08. 10:22
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Fotó: Dömötör Csaba
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Temesvár Huszti András román másodosztály
Nagybevásárlást tart a román labdarúgó-másodosztályba frissen feljutott Poli Temesvár, amely több jelentős élvonalbeli tapasztalattal is rendelkező román játékost szerződtetett a napokban.

Az egyből az élvonalba vágyó bánsági klub kívánságlistája jóval hosszabb az eddigi érkezőknél, és a ProSport alsóbb ligákra specializálódott aloldala szerint a tavasszal a Steauánál játszó Huszti Andrást is szeretnék szerződtetni.

A 25 éves magyar védő tavasszal kilenc találkozón – valamennyi esetben kezdőként – lépett pályára és egy gólpasszt adott a bukaresti katonacsapat színeiben, amely a Liga 2 ötödik helyén végzett. A Védelmi Minisztérium együttesének kerete a jelek szerint szétszeled a nyáron, miután a csapatnak a következő szezonban sem lesz feljutási joga – a romániai kormányválság miatt aligha lesz bárkinek is ideje a klub működési formájával foglalkozni. Daniel Oprita vezetőedzőnek is lejárt a szerződése, a játékosok többségének pedig bőven akad kérője akár még a Superligából is. A csapat kapitánya, Stephan Draghici is éppen most igazolt Temesvárra, így nem lenne meglepő, ha Huszti is követné majd a Polihoz.  

 

Temesvár Huszti András román másodosztály
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