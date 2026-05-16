Semenyo mestermunkája döntött, nyolcadszor lett kupagyőztes a Manchester City

ANGOL FA-KUPA

DÖNTŐ

Chelsea–Manchester City 0–1 (0–0)

London, Wembley, 83 337 néző. Vezette: England

Chelsea: R. Sánchez – Gusto, Fofana, Colwill, Hato – R. James (Delap, 83.), M. Caicedo – Palmer, Enzo Fernandez, Cucurella (Pedro Neto, 75.) – Joao Pedro (Garnacho, 86.). Megbízott menedzser: Calum McFarlane

Man. City: Trafford – M. Nunes, Huszanov, Guéhi, O'Reilly – Rodri (Kovacic, 65.), B. Silva – Semenyo, Marmus (Cherki, a szünetben), Doku – Haaland. Menedzser: Pep Guardiola

Gólszerző: Semenyo (72.)

Csodálatos góllal nyerte meg a Manchester City az FA-kupa-döntőjét a Chelsea ellen. Sok nagy helyzet nem volt a mérkőzésen, Antoine Semenyo megmozdulása azonban felejthetetlenre sikerült. Erling Haaland adta jobbról középre a labdát, a ghánai csatár pedig a kapunak háttal állva, fordulás közben, sarokkal lőtt a kapuba. A City története során nyolcadszor nyerte meg a sorozatot, és még a triplázásra is van esélye, ha az FA-kupa és a Ligakupa mellé a bajnoki aranyérmet is bezsebeli. Az továbbra is kérdés, hogy Pep Guardiola marad-e a következő idényre a szakmai munka irányítója, de az biztos, hogy ez volt a 20. trófeája a Cityvel, összességében pedig a 41.

„Minden nagyon gyorsan történt, de mi tagadás, tényleg szép gólt szereztem – mondta a Bournemouthtól télen igazolt Antoine Semenyo, aki már a második trófeáját nyerte a csapattal. – Szürreális az egész. Korábban soha nem küzdhettem trófeákért, ez az egész nagyon új nekem. Sokáig tartott, míg eljutottam ide, de nagyon hálás vagyok mindezért. Az út végén úgy sem számít, hogy mi történt, amikor még csak tizenöt-tizenhat éves voltam. Amikor megérkeztem a klubhoz, az első, amit Josep Guardiola mondott az volt, hogy maradjak önmagam, futballozzak úgy, ahogy szoktam. Ez megnyugtatott, mert nem tudtam, mi vár rám. Nem hiszem, hogy túl nagy ünneplést csapunk, mert már készülünk a keddi, Bournemouth elleni találkozóra. Remélem, a Premier League-ben is kedvezően alakulnak számunkra az eredmények.”

A bajnokságban ugyebár az Arsenalnak biztosan botlania kellene a hátralévő két fordulóban, és ha ez bekövetkezik, akkor Josep Guardiola újabb fantasztikus idényt zár a Manchester City élén. 0–1