Kapushiba a 95. percben: kilenc év után a Hull City jutott vissza a Premier League-be

Így aztán a vereség ellenére a Boro lehetett a „tigrisek” ellenfele a Wembley-ben, ahol kicsit veszélyesebben is futballozott az első félidőben, mégis a Hull City jutott el kapufáig – Oliver McBurnie fejese után a labda a lécet találta el. A szünet után sem kockáztattak sokat a csapatok, és már arra lehetett számítani, hosszabbításba torkollik a meccs, amikor a 95. percben jött a dráma. Hirakava Ju adott középre balról, Sol Brynn épp McBurnie elé ejtette a labdát, amit a skót támadó bepofozott a kapuba.

Az idén 150 éves Middlesbrough nem tudott feljutással ünnepelni, s így csatlakozni a Coventry Cityhez és az Ipswich Townhoz. A Hull City 2017 után újra ott lesz a PL-ben, és 2010 óta az első csapat lett, amely a 6. helyről vívta ki a feljutást a Championshipből – akkor ez a bravúr a Blackpoolnak sikerült. 1–0

ANGOL CHAMPIONSHIP

RÁJÁTSZÁS, DÖNTŐ

Hull City–Middlesbrough 1–0 (McBurnie 90+5.)