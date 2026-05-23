Nemzeti Sportrádió

Kapushiba a 95. percben: kilenc év után a Hull City jutott vissza a Premier League-be

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.05.23. 18:40
null
Oliver McBurnie az élvonalba lőtte a Hull Cityt (Fotó: Getty Images)
Címkék
Championship-rájátszás Hull City Middlesbrough Championship
A Hull City 95. percben szerzett góllal 1–0-ra legyőzte a Middlesbrough-t az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokság (Championship) rájátszásának döntőjében, így a „tigrisek” kilenc év után visszajutottak a Premier League-be.

Kilenc évvel ezelőtt együtt esett ki a Premier League-ből a Hull City és a Middlesbrough, amelyek közül utóbbi csapat azóta végig a Championshipben szerepelt, míg ellenfele egy idényben megjárta a harmadosztályt is. Szombaton összecsaptak, hogy eldöntsék, melyikük jut vissza az élvonalba, pedig pár nappal ezelőtt még úgy tűnt, másik párharcot vívnak a feljutásért. Ugyanis a playoffelődöntőben a Southampton legyőzte a Borót, ám a „szenteket” kedden kizárták a rájátszásból, miután kiderült, a klub jogosulatlanul felvételt készített – többek között – a Middlesbrough edzéséről kevesebb mint 72 órával az egymás elleni meccset megelőzően.

Kapcsolódó tartalom

Kizárták a Southamptont, a Middlesbrough játszhat a Premier League-be jutásért – hivatalos

A kémkedésért elítélt „szenteket” még pontlevonással is sújtották.

Spygate-ügy: a vezetőedző áldását adta a Soton kémkedésére

A rájátszásból kizárt csapat mínusz négy ponttal kezdi meg a következő évadot.

Így aztán a vereség ellenére a Boro lehetett a „tigrisek” ellenfele a Wembley-ben, ahol kicsit veszélyesebben is futballozott az első félidőben, mégis a Hull City jutott el kapufáig – Oliver McBurnie fejese után a labda a lécet találta el. A szünet után sem kockáztattak sokat a csapatok, és már arra lehetett számítani, hosszabbításba torkollik a meccs, amikor a 95. percben jött a dráma. Hirakava Ju adott középre balról, Sol Brynn épp McBurnie elé ejtette a labdát, amit a skót támadó bepofozott a kapuba.

Az idén 150 éves Middlesbrough nem tudott feljutással ünnepelni, s így csatlakozni a Coventry Cityhez és az Ipswich Townhoz. A Hull City 2017 után újra ott lesz a PL-ben, és 2010 óta az első csapat lett, amely a 6. helyről vívta ki a feljutást a Championshipből – akkor ez a bravúr a Blackpoolnak sikerült. 1–0

ANGOL CHAMPIONSHIP
RÁJÁTSZÁS, DÖNTŐ
Hull City–Middlesbrough 1–0 (McBurnie 90+5.)

 

Championship-rájátszás Hull City Middlesbrough Championship
Legfrissebb hírek

Spygate-ügy: a vezetőedző áldását adta a Soton kémkedésére

Angol labdarúgás
Tegnap, 8:43

Kizárták a Southamptont, a Middlesbrough játszhat a Premier League-be jutásért – hivatalos

Angol labdarúgás
2026.05.19. 20:25

Kémkedési balhé boríthatja a Premier League-ért zajló rájátszás programját

Angol labdarúgás
2026.05.15. 11:43

A Southampton a hosszabbítás végén betalált, mehet játszani a Wembley-be a feljutásért

Angol labdarúgás
2026.05.12. 23:48

Championship-rájátszás: a Hull váltott jegyet a Wembley-be

Angol labdarúgás
2026.05.11. 22:59

Tóth Balázs: Szeretnék világbajnokságon védeni!

Légiósok
2026.05.10. 11:38

A szombati Championship-osztályozón sem született gól

Angol labdarúgás
2026.05.09. 15:31

A Hull City és a Millwall sem került közelebb a Premier League-hez, a visszavágón dől el a továbbjutás

Angol labdarúgás
2026.05.08. 22:55
Ezek is érdekelhetik