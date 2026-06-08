Vasas: alakul a megegyezés Kovácsréti ügyében, fiatalok mehetnek Nyíregyházára
A Vasas FC-nél a vasárnap bejelentett Koszta Márk szerződtetése után is gőzerővel dolgozik a vezetőség az NB I-be első helyezettként visszajutó csapat keretének további erősítésén.
Korábban Nagy Miklós sportigazgató elmondta, szeretnének egy, az átmenetekben (a védekezésből támadásra váltásokban) erős középpályást szerződtetni a nyáron. Úgy tudjuk, az egyik kiszemelt a 25 éves nyíregyházi Kovácsréti Márk, akinek az átigazolásáról már megkezdődtek a tárgyalások a Nyíregyháza és a Vasas között.
Információink szerint több játékosról is egyeztet a két klub, a Szpari ugyanis fiatalokat szerződtetne a Vasastól.
Az angyalföldiek emellett továbbra is tárgyalnak a kecskeméti Pálinkás Gergő megszerzéséről, aki akkor kerülhet a fővárosiakhoz, ha a KTE meg tud állapodni a Vasasnál szereplő Németh Barnabással. Továbbá egy ballábas belső védőről is tárgyal a Vasas.
A fentiekkel kapcsolatban kerestük a Vasas FC sportigazgatóját, Nagy Miklóst, de nem kívánta kommentálni értesüléseinket.
NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASAS FC-NÉL
Érkezők: Koszta Márk (Hapoel Petah Tikva – Izrael, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönből visszatérhet: Pintér Filip (Kisvárda)
Kiszemeltek: Kovácsréti Márk (Nyíregyháza Spartacus), Pálinkás Gergő (Kecskeméti TE)
Távozók: –
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bukta Csaba (budafoki kölcsön után lejár a szerződése), Németh Barnabás (Kecskeméti TE)