Vasas: alakul a megegyezés Kovácsréti ügyében, fiatalok mehetnek Nyíregyházára

A Vasas FC-nél a vasárnap bejelentett Koszta Márk szerződtetése után is gőzerővel dolgozik a vezetőség az NB I-be első helyezettként visszajutó csapat keretének további erősítésén.

Korábban Nagy Miklós sportigazgató elmondta, szeretnének egy, az átmenetekben (a védekezésből támadásra váltásokban) erős középpályást szerződtetni a nyáron. Úgy tudjuk, az egyik kiszemelt a 25 éves nyíregyházi Kovácsréti Márk, akinek az átigazolásáról már megkezdődtek a tárgyalások a Nyíregyháza és a Vasas között.

Információink szerint több játékosról is egyeztet a két klub, a Szpari ugyanis fiatalokat szerződtetne a Vasastól.

Az angyalföldiek emellett továbbra is tárgyalnak a kecskeméti Pálinkás Gergő megszerzéséről, aki akkor kerülhet a fővárosiakhoz, ha a KTE meg tud állapodni a Vasasnál szereplő Németh Barnabással. Továbbá egy ballábas belső védőről is tárgyal a Vasas.

A fentiekkel kapcsolatban kerestük a Vasas FC sportigazgatóját, Nagy Miklóst, de nem kívánta kommentálni értesüléseinket.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASAS FC-NÉL

Érkezők: Koszta Márk (Hapoel Petah Tikva – Izrael, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönből visszatérhet: Pintér Filip (Kisvárda)

Kiszemeltek: Kovácsréti Márk (Nyíregyháza Spartacus), Pálinkás Gergő (Kecskeméti TE)

Távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bukta Csaba (budafoki kölcsön után lejár a szerződése), Németh Barnabás (Kecskeméti TE)