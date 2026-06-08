Nemzeti Sportrádió

Vasas: alakul a megegyezés Kovácsréti ügyében, fiatalok mehetnek Nyíregyházára

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.06.08. 10:27
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Kovácsréti Márk az új idényben is piros-kékben játszhat, de könnyen lehet, hogy már nem Nyíregyházán, hanem a Vasasban (Fotó: Czinege Melinda)
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NB I Vasas Nyíregyháza
Korábban már beszámoltunk róla, hogy a Vasas FC szerződtetné Kovácsréti Márkot a Nyíregyházától, úgy tudjuk, már folynak az egyeztetések a klubok között a középpályás ügyében.

 

A Vasas FC-nél a vasárnap bejelentett Koszta Márk szerződtetése után is gőzerővel dolgozik a vezetőség az NB I-be első helyezettként visszajutó csapat keretének további erősítésén.

Korábban Nagy Miklós sportigazgató elmondta, szeretnének egy, az átmenetekben (a védekezésből támadásra váltásokban) erős középpályást szerződtetni a nyáron. Úgy tudjuk, az egyik kiszemelt a 25 éves nyíregyházi Kovácsréti Márk, akinek az átigazolásáról már megkezdődtek a tárgyalások a Nyíregyháza és a Vasas között.

Információink szerint több játékosról is egyeztet a két klub, a Szpari ugyanis fiatalokat szerződtetne a Vasastól. 

Az angyalföldiek emellett továbbra is tárgyalnak a kecskeméti Pálinkás Gergő megszerzéséről, aki akkor kerülhet a fővárosiakhoz, ha a KTE meg tud állapodni a Vasasnál szereplő Németh Barnabással. Továbbá egy ballábas belső védőről is tárgyal a Vasas. 

A fentiekkel kapcsolatban kerestük a Vasas FC sportigazgatóját, Nagy Miklóst, de nem kívánta kommentálni értesüléseinket.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASAS FC-NÉL
Érkezők: Koszta Márk (Hapoel Petah Tikva – Izrael, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönből visszatérhet: Pintér Filip (Kisvárda)
Kiszemeltek: Kovácsréti Márk (Nyíregyháza Spartacus), Pálinkás Gergő (Kecskeméti TE)
Távozók:
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bukta Csaba (budafoki kölcsön után lejár a szerződése), Németh Barnabás (Kecskeméti TE)

 

 

NB I Vasas Nyíregyháza
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