Kizárták a Southamptont, a Middlesbrough játszhat a Premier League-be jutásért – hivatalos
A fegyelmi bizottság döntése értelmében a Southampton az EFL szabályzatának több pontját is megsértette, amikor a klub jogosulatlanul felvételt készített – többek között – a Middlesbrough edzéséről. Emellett a „szentek” pontlevonást is kaptak, a Championship következő idényét mínusz négy pontról indítják majd – olvasható az EFL közleményében.
Mint kiderült, nem ez volt a Southampton egyetlen szabályszegése az idényben, ugyanis decemberben az Oxford United, áprilisban pedig az Ipswich Town elleni mérkőzés előtt is felvételeket készített ellenfelei edzéséről kevesebb mint 72 órával a meccset megelőzően.
Tehát a Soton hiába jutott tovább a rájátszás elődöntőjéből 2–1-es összesítéssel, a Middlesbrough szerepelhet ott május 23-án a Wembley-ben, ahol a Hull City lesz az ellenfele – a győztes feljut a Premier League-be. Hozzá kell tenni, a southamptoni klub még fellebbezhet a döntés ellen, de miután elismerte a jogsértéseket, valószínűtlen, hogy kedvező elbírálásban részesüljön majd.