Kizárták a Southamptont, a Middlesbrough játszhat a Premier League-be jutásért – hivatalos

2026.05.19. 20:25
A Southampton nem jut fel idén a Premier League-be (Fotó: Getty Images)
Az Angol Futball-liga (EFL) kémkedésért kizárta a Southamptont a Championship rájátszásából, így a playoff elődöntőjében vereséget szenvedő Middlesbrough játszhat a Hull Cityvel a Premier League-be jutásért.

A fegyelmi bizottság döntése értelmében a Southampton az EFL szabályzatának több pontját is megsértette, amikor a klub jogosulatlanul felvételt készített – többek között – a Middlesbrough edzéséről. Emellett a „szentek” pontlevonást is kaptak, a Championship következő idényét mínusz négy pontról indítják majd – olvasható az EFL közleményében.

Mint kiderült, nem ez volt a Southampton egyetlen szabályszegése az idényben, ugyanis decemberben az Oxford United, áprilisban pedig az Ipswich Town elleni mérkőzés előtt is felvételeket készített ellenfelei edzéséről kevesebb mint 72 órával a meccset megelőzően.

Angol labdarúgás
2026.05.15. 11:43

Kémkedési balhé boríthatja a Premier League-ért zajló rájátszás programját

A Middlesbrough lefülelt egy fa mögül leselkedő betolakodót, akiről kiderült, hogy a Southampton elemzője.

Tehát a Soton hiába jutott tovább a rájátszás elődöntőjéből 2–1-es összesítéssel, a Middlesbrough szerepelhet ott május 23-án a Wembley-ben, ahol a Hull City lesz az ellenfele – a győztes feljut a Premier League-be. Hozzá kell tenni, a southamptoni klub még fellebbezhet a döntés ellen, de miután elismerte a jogsértéseket, valószínűtlen, hogy kedvező elbírálásban részesüljön majd.

 

