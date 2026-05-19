Kizárták a Southamptont, a Middlesbrough játszhat a Premier League-be jutásért – hivatalos

A fegyelmi bizottság döntése értelmében a Southampton az EFL szabályzatának több pontját is megsértette, amikor a klub jogosulatlanul felvételt készített – többek között – a Middlesbrough edzéséről. Emellett a „szentek” pontlevonást is kaptak, a Championship következő idényét mínusz négy pontról indítják majd – olvasható az EFL közleményében.

Mint kiderült, nem ez volt a Southampton egyetlen szabályszegése az idényben, ugyanis decemberben az Oxford United, áprilisban pedig az Ipswich Town elleni mérkőzés előtt is felvételeket készített ellenfelei edzéséről kevesebb mint 72 órával a meccset megelőzően.