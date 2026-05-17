Nemzeti Sportrádió

A Chelsea bejelentette Xabi Alonso érkezését – hivatalos

2026.05.17. 10:55
null
A Chelsea a hivatalos oldalán jelentette be Xabi Alonso kinevezését (Fotó: chelseafc.com)
Címkék
Chelsea angol foci Xabi Alonso Premier League
A klubvilágbajnok Chelsea vasárnap a korábbi sajtóhíreknek megfelelően Xabi Alonsót nevezte ki a labdarúgócsapat menedzserének.

A klub bejelentése szerint július elsejétől áll munkába a spanyol szakember, aki négy évre kötelezte el magát a londoni együtteshez, amely két fordulóval a Premier League vége előtt kilencedik helyen áll, azaz lemaradhat az európai kupaszereplésről.

„A Chelsea a világ egyik legnagyobb klubja, ezért hatalmas büszkeséggel tölt el, hogy a vezetőedzője lehetek – mondta Alonso. – A tulajdonosi csoporttal és a sportvezetéssel folytatott beszélgetésekből világossá vált, hogy ugyanolyan ambíciókkal rendelkezünk. Olyan csapatot akarunk építeni, amely a legmagasabb szinten is versenyképes és trófeákért harcol”.

A 44 éves tréner szerint nagyszerű tehetségek vannak a keretben, amelyben hatalmas potenciál rejlik. Innentől a kemény munkára, a megfelelő kultúra kiépítésére koncentrál.

A játékosként világ- és Európa-bajnok Xabi Alonso számára nem ismeretlen a Premier League légköre, mivel 2004 és 20009 között több mint 200 meccsen lépett pályára a Liverpool színeiben. Vezetőedzőként a Bayer Leverkusen trénereként robbant be, a német csapattal 2024-ben veretlenül nyerte meg a klub történetének első bajnoki címét. Tavaly nyáron a Real Madridhoz távozott, ám a spanyol sztárcsapattól januárban menesztették.

Angol labdarúgás
14 órája

Megvan a szóbeli megállapodás, Xabi Alonso a Premier League-ben vállal munkát

A Real Madridtól januárban menesztett tréner a következő napokban aláírja négyéves szerződését.

 

 

Chelsea angol foci Xabi Alonso Premier League
Legfrissebb hírek

„Még egy sör sem fér bele” – Pep Guardiola az FA-kupa-győzelem után

Angol labdarúgás
1 órája

Megvan a szóbeli megállapodás, Xabi Alonso a Premier League-ben vállal munkát

Angol labdarúgás
14 órája

Semenyo mestermunkája döntött, nyolcadszor lett kupagyőztes a Manchester City

Angol labdarúgás
17 órája

A Juventus, a Chelsea és az Ajax is vinné Kovács Bendegúzt, az Alkmaar hosszabbítana vele – sajtóhír

Minden más foci
Tegnap, 9:28

Szoboszlai két gólpassza ellenére a Liverpool kikapott, az Aston Villa biztosította be a BL-indulását

Angol labdarúgás
2026.05.15. 22:58

Az idény végén visszavonul az Everton klubrekordere

Angol labdarúgás
2026.05.15. 13:57

Akár már a héten eldőlhet, hogy Michael Carrick marad a Man. United vezetőedzője

Angol labdarúgás
2026.05.15. 13:54

Kémkedési balhé boríthatja a Premier League-ért zajló rájátszás programját

Angol labdarúgás
2026.05.15. 11:43
Ezek is érdekelhetik