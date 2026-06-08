Nemzetközi sajtóvisszhang: Antonelli történelmet írt Monacóban

ANGLIA

The Sun: „Kimi Kardashian. Lewis Hamilton ellopta a show-t, amikor a győzelmi pódiumról pezsgővel locsolta le barátnőjét, Kim Kardashiant. Az angol pilóta időbüntetéssel is beért a második helyre az ifjú bajnok, Kimi Antonelli mögött.”

Daily Mail: „A 19 éves Antonelli szembetűnő tehetsége elképesztő virtuozitással és stabil teljesítménnyel párosul. Hihetetlen teljesítmény ez a születési anyakönyvének ismeretében.”

Independent: „Antonelli történelmet írt, ő lett minden idők legfiatalabb monacói győztese.”

OLASZORSZÁG

Corriere dello Sport: „Erre már nincsenek szavak. Antonelli uralta a világ leghíresebb és leglenyűgözőbb futamát, és megmutatta hihetetlen tehetségét.”

Tuttosport: „Antonellit nem lehet megállítani. A Mercedes pilótája vitathatatlanul kézben tartotta a monacói versenyt, és sorozatban az ötödik nagydíját nyerte meg. Egyre kevesebb az esélyük az üldözőknek.”

La Gazzetta dello Sport: „Antonelli kiélvezi az értékes monacói győzelmet, amelyet a pole pozícióból indulva aratott. Ugyanakkor óva intett az elbizakodottságtól, mondván, messze még az idény vége.”

FRANCIAORSZÁG

L'Equipe: „Antonelli könnyedén gyűjtötte be újabb diadalát Monacóban, ahol a futam teljes összevisszaságban ért véget az ütközések és büntetések miatt.”

Le Parisien: „Nem igazán lehet tudni, hogy a 21 éves Isack Hadjar minek örült jobban: annak, hogy először felállhatott a monacói dobogóra, vagy annak, hogy példaképével, Lewis Hamiltonnal együtt ünnepelhetett.”

SPANYOLORSZÁG

Marca: „Ez a futam sokak számára fordulópont. George Russell, Max Verstappen, Lando Norris és Charles Leclerc is csak nézte, ahogy távolodnak a világbajnoki álmai, mivel egyetlen pontot sem szereztek. Antonelli mindent vitt Monacóban.”

AS: „Dráma, balesetek és Antonelli-diadal az őrült monacói futamon.”

Mundo Deportivo: „Antonelli sosem fogja elfeledni ezt a vasárnapot. A 19 éves olasz második nekifutásra megnyerte a hercegségi viadalt, és megszerezte azt a trófeát, amelyre oly sokan vágynak. Méghozzá meggyőző teljesítménnyel.”

AUSZTRIA

Oe24.at: „Antonelli 19 évesen és 237 naposan a legfiatalabb pilóta, aki bemehetett a hercegi páholyba, ahol Albert és Charlene fogadta őt. Az ifjú olasz az első az F1 történetében, aki az első öt futamgyőzelmét egymás után aratta, és még nem fordult elő, hogy egy pilóta öt sikerrel nem lett világbajnok.”