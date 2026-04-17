„Fényes jövő előtt áll a Liverpool” – Arne Slot az Everton elleni rangadó előtt

Helyszínen tartózkodó munkatársunk arról kérdezte Arne Slotot a sajtóteremben, hogy a PSG elleni mérkőzés fáradalmai mennyire befolyásolhatják az Everton elleni városi rangadót.

– A PSG elleni mérkőzés az egyik legintenzívebb volt az idényben. A fáradtságfaktor mennyiben befolyásolhatja a vasárnapi derbit?

– Nem hiszem, hogy hatással lesz ránk, mert elegendő pihenőnapunk van a két meccs között. A Fulham elleni bajnokin sem éreztük meg az első, párizsi mérkőzés intenzitását, jóllehet figyelembe kell venni, hogy a visszavágót az Anfieldben játszottuk – itt lép be a képbe az Anfield-faktor –, mert a szurkolók nagy szerepet játszottak abban, hogy sokkal agresszívebben játszottunk, mint a BL-negyeddöntő első ütközetén. Párizsban is vállaltunk kockázatot, és az ellenfél ötször-hatszor is veszéllyel érkezett meg a kapunk elé, az Anfieldben viszont távol tartottuk őket, legalábbis a meccs nagy részében, ami valóban sok energiát vett el, de összességében a fáradtság nem lesz hatással a vasárnapi derbire.

A holland menedzser ezen kívül is jó néhány témát érintett, az elsők között például azt, hogy nagyon sajnálja Hugo Ekitikét, aki a PSG elleni mérkőzésen szenvedett Achilles-ín-szakadást. „Még nem műtötték meg. Számára is nagyon lelombozó, hogy új klubba érkezik és azonnal ilyen csapás éri” – fogalmazott a BBC összefoglalója szerint.

Már konkrétan a PSG elleni BL-párharcra áttérve Slot elmondta, hogy a visszavágón a Liverpool volt a jobb csapat, és szerinte a jövő biztatónak látszik: „Akik látták a PSG elleni hazai mérkőzést, azoknak a jövő fényesnek tűnik. A csapat megmutatta, hogy képes versenyezni Európa legjobbjaival. Már most is nagyon erős keretünk van, de mivel Robbo (Andrew Robertson) és Mo (Szalah) távozik, néhány változtatásra szükségünk lesz. Ám ahogy már sokszor mondtam: a jövő fényesnek látszik a számunkra.”

A vasárnapi lesz a Liverpool első fellépése az ősi rivális új stadionjában, Slot ennek a szerepéről is beszélt a sajtótájékoztatón: „Ez mindig nagyon különleges meccs. Jelenleg nagyon jó helyzetben vannak, az összecsapás mindig különleges, de most talán hozzáadhatunk egy-két pluszszázalékot, mivel ez lesz az első mérkőzés az új stadionban. Ám szerintem nem maga a stadion, hanem a játékosok teremtik meg a különbséget.”

A „vörösök” menedzsere megerősítette, hogy Joe Gomez nem lesz bevethető a városi rivális ellen, és azt is, hogy Alexander Isak még nem áll készen kilencven perc játékra.

A sajtótájékoztató végén Slot megjegyezte, némi pozitívum a BL-búcsúban, hogy így legalább több időt tölthetnek az edzőpályán: „Látszik, hogy a keretünk nagy része képes háromnaponta játszani, de az is kiderült, hogy nem mindenki bírja ezt, mert megsérülnek vagy visszaesik a teljesítményük. Ebből a szempontból talán nem is rossz, hogy már nem vagyunk érdekelve Európában; persze egyértelműen jobban örülnék, ha még játszhatnánk, mert az energiát adna a csapatnak. Természetesen nem tartom jónak, hogy kiestünk, ám így egy kicsivel több időnk van az edzőpályán.”

Az Everton–Liverpool városi rangadót vasárnap 15 órától rendezik.

ANGOL PREMIER LEAGUE

33. FORDULÓ

SZOMBAT

13.30: Brentford–Fulham (Tv: Spíler1)

16.00: Leeds United–Wolverhampton Wanderers

16.00: Newcastle United–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)

18.30: Tottenham Hotspur–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)

21.00: Chelsea–Manchester United (Tv: Spíler1)

VASÁRNAP

15.00: Aston Villa–Sunderland

15.00: Everton–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

15.00: Nottingham Forest–Burnley

17.30: Manchester City–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

HÉTFŐ

21.00: Crystal Palace–West Ham (Tv: Spíler1)