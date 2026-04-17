„Fényes jövő előtt áll a Liverpool” – Arne Slot az Everton elleni rangadó előtt

2026.04.17. 11:58
Arne Slot szerint szép idők várnak a Liverpoolra. A kérdés, hogy vele vagy nélküle... (Fotó: Getty Images)
Az Everton elleni városi rangadó előtt péntek délelőtt megtartotta szokásos sajtótájékoztatóját Arne Slot, a Liverpool labdarúgócsapatának menedzsere. A holland szakember nehéz helyzetben volt a sajtóteremben, ugyanis a Paris Saint-Germain elleni hétközi Bajnokok Ligája-kiesés után biztossá vált, hogy a „vörösök” kupa nélkül fejezik be ezt az idényt. Slot ugyanakkor a Liverpool jövőjét illetően kimondottan derűlátóan nyilatkozott.

Helyszínen tartózkodó munkatársunk arról kérdezte Arne Slotot a sajtóteremben, hogy a PSG elleni mérkőzés fáradalmai mennyire befolyásolhatják az Everton elleni városi rangadót.

– A PSG elleni mérkőzés az egyik legintenzívebb volt az idényben. A fáradtságfaktor mennyiben befolyásolhatja a vasárnapi derbit?
– Nem hiszem, hogy hatással lesz ránk, mert elegendő pihenőnapunk van a két meccs között. A Fulham elleni bajnokin sem éreztük meg az első, párizsi mérkőzés intenzitását, jóllehet figyelembe kell venni, hogy a visszavágót az Anfieldben játszottuk – itt lép be a képbe az Anfield-faktor –, mert a szurkolók nagy szerepet játszottak abban, hogy sokkal agresszívebben játszottunk, mint a BL-negyeddöntő első ütközetén. Párizsban is vállaltunk kockázatot, és az ellenfél ötször-hatszor is veszéllyel érkezett meg a kapunk elé, az Anfieldben viszont távol tartottuk őket, legalábbis a meccs nagy részében, ami valóban sok energiát vett el, de összességében a fáradtság nem lesz hatással a vasárnapi derbire.

A holland menedzser ezen kívül is jó néhány témát érintett, az elsők között például azt, hogy nagyon sajnálja Hugo Ekitikét, aki a PSG elleni mérkőzésen szenvedett Achilles-ín-szakadást. „Még nem műtötték meg. Számára is nagyon lelombozó, hogy új klubba érkezik és azonnal ilyen csapás éri” – fogalmazott a BBC összefoglalója szerint.

Már konkrétan a PSG elleni BL-párharcra áttérve Slot elmondta, hogy a visszavágón a Liverpool volt a jobb csapat, és szerinte a jövő biztatónak látszik: „Akik látták a PSG elleni hazai mérkőzést, azoknak a jövő fényesnek tűnik. A csapat megmutatta, hogy képes versenyezni Európa legjobbjaival. Már most is nagyon erős keretünk van, de mivel Robbo (Andrew Robertson) és Mo (Szalah) távozik, néhány változtatásra szükségünk lesz. Ám ahogy már sokszor mondtam: a jövő fényesnek látszik a számunkra.”

A vasárnapi lesz a Liverpool első fellépése az ősi rivális új stadionjában, Slot ennek a szerepéről is beszélt a sajtótájékoztatón: „Ez mindig nagyon különleges meccs. Jelenleg nagyon jó helyzetben vannak, az összecsapás mindig különleges, de most talán hozzáadhatunk egy-két pluszszázalékot, mivel ez lesz az első mérkőzés az új stadionban. Ám szerintem nem maga a stadion, hanem a játékosok teremtik meg a különbséget.”

A „vörösök” menedzsere megerősítette, hogy Joe Gomez nem lesz bevethető a városi rivális ellen, és azt is, hogy Alexander Isak még nem áll készen kilencven perc játékra.

A sajtótájékoztató végén Slot megjegyezte, némi pozitívum a BL-búcsúban, hogy így legalább több időt tölthetnek az edzőpályán: „Látszik, hogy a keretünk nagy része képes háromnaponta játszani, de az is kiderült, hogy nem mindenki bírja ezt, mert megsérülnek vagy visszaesik a teljesítményük. Ebből a szempontból talán nem is rossz, hogy már nem vagyunk érdekelve Európában; persze egyértelműen jobban örülnék, ha még játszhatnánk, mert az energiát adna a csapatnak. Természetesen nem tartom jónak, hogy kiestünk, ám így egy kicsivel több időnk van az edzőpályán.”

Az Everton–Liverpool városi rangadót vasárnap 15 órától rendezik. 

ANGOL PREMIER LEAGUE
33. FORDULÓ
SZOMBAT
13.30: Brentford–Fulham (Tv: Spíler1)
16.00: Leeds United–Wolverhampton Wanderers
16.00: Newcastle United–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)
18.30: Tottenham Hotspur–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
21.00: Chelsea–Manchester United (Tv: Spíler1)
VASÁRNAP
15.00: Aston Villa–Sunderland
15.00: Everton–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
15.00: Nottingham Forest–Burnley
17.30: Manchester City–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
HÉTFŐ
21.00: Crystal Palace–West Ham (Tv: Spíler1)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Arsenal

32

21

7

4

62–24

+38 

70 

2. Manchester City

31

19

7

5

63–28

+35 

64 

3. Manchester United

32

15

10

7

57–45

+12 

55 

4. Aston Villa

32

16

7

9

43–38

+5 

55 

5. Liverpool

32

15

7

10

52–42

+10 

52 

6. Chelsea

32

13

9

10

53–41

+12 

48 

7. Brentford

32

13

8

11

48–44

+4 

47 

8. Everton

32

13

8

11

39–37

+2 

47 

9. Brighton & Hove Albion

32

12

10

10

43–37

+6 

46 

10. Sunderland

32

12

10

10

33–36

–3 

46 

11. Bournemouth

32

10

15

7

48–49

–1 

45 

12. Fulham

32

13

5

14

43–46

–3 

44 

13. Crystal Palace

31

11

9

11

35–36

–1 

42 

14. Newcastle

32

12

6

14

45–47

–2 

42 

15. Leeds United

32

8

12

12

39–49

–10 

36 

16. Nottingham Forest

32

8

9

15

32–44

–12 

33 

17. West Ham

32

8

8

16

40–57

–17 

32 

18. Tottenham

32

7

9

16

40–51

–11 

30 

19. Burnley

32

4

8

20

33–63

–30 

20 

20. Wolverhampton

32

3

8

21

24–58

–34 

17 

 

 

