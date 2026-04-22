„Elfogadhatatlan” – Liam Rosenior már nem védi meg csapatát az újabb vereség után

P. GY. B.
2026.04.22. 09:26
A Chelsea-játékosokat most nem védte meg az edző (Fotó: Getty Images)
Chelsea Liam Rosenior Brighton Premier League
Ahogy beszámoltunk róla, a Brighton 3–0-ra legyőzte a Chelsea-t az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) 34. fordulójában. A mérkőzés után Liam Rosenior kemény kritikával illette csapatát.
Angol labdarúgás
11 órája

Sorozatban ötödik bajnokiját bukta el a Chelsea, ezúttal a Brightontól kapott hármat

Most sem tudtak gólt lőni a londoni kékek.

Már 1–0-s hátrányban komolyan kritizálta a Chelsea szurkolótábora a csapat teljesítményét, de ez sem fújt ébresztőt a londoniaknak, akik végül 3–0-s vereséget szenvedtek Brightonban. A fővárosiak sorozatban az ötödik bajnokijukat veszítették el, ráadásul gólt sem szereztek. A kékeknek legutóbb 1912 őszén volt ilyen borzasztó sorozatuk.

Liam Rosenior, a Chelsea vezetőedzője korábban védte csapatát, ám most ő is kemény kritikát fogalmazott meg a játékosokkal szemben.

Ez minden tekintetben elfogadhatatlan volt, mind a játék, mind a hozzáállás szempontjából. Ez a mai teljesítmény védhetetlen volt. Ahogy a gólokat kaptunk, ahogy a párharcokat elveszítettük, ahogy hiányzott az intenzitás... Valaminek azonnal változnia kell!”

Rosenior hozzátette, hogy a játékosoknak tükörbe kell nézniük, valamint feltenni maguknak a kérdést, hogy mit tesznek hozzá az eredményekhez.

„Beszélhetünk a taktikáról, de az csak az alapok után jön: több bátorság a játékban, a párharcok megnyerése, a fejpárbajok megnyerése és az ilyen szörnyű gólok elkerülése.”

A Brightonban Danny Welbeck klubrekordot állított be, ugyanis ez volt a 13. gólja a PL-idényben. Ennyi találatot csak egyszer ért el Brighton-játékos még Glenn Murray a 2018–2019-es idényben. Welbecknek maradt négy bajnokija, hogy egyedül álljon a ranglista élén.

ANGOL PREMIER LEAGUE
34. FORDULÓ, keddi mérkőzés
Brighton & Hove Albion–Chelsea 3–0 (Kadioglu 3., Hinshelwood 56., Welbeck 90+1.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szerda
21.00: AFC Bournemouth–Leeds United
21.00: Burnley–Manchester City (Tv: Spíler1)
Péntek
21.00: Sunderland–Nottingham Forest (Tv: Match4)
Szombat
13.30: Fulham–Aston Villa (Tv: Spíler1)
16.00: Liverpool–Crystal Palace (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
16.00: West Ham United–Everton
16.00: Wolverhampton–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
18.30: Arsenal–Newcastle United (Tv: Spíler1)
Hétfő
21.00: Manchester United–Brentford

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Arsenal33217563–26+37 70 
2. Manchester City32207565–29+36 67 
3. Manchester United331610758–45+13 58 
4. Aston Villa33177947–41+6 58 
5. Liverpool331671054–43+11 55 
6. Brighton & Hove Albion3413111048–39+9 50 
7. Chelsea341391253–45+8 48 
8. Brentford331391148–44+4 48 
9. Bournemouth331115750–5048 
10. Everton331381240–39+1 47 
11. Sunderland3312101136–40–4 46 
12. Fulham331361443–46–3 45 
13. Crystal Palace3211101135–36–1 43 
14. Newcastle331261546–49–3 42 
15. Leeds United339121242–49–7 39 
16. Nottingham Forest33991536–45–9 36 
17. West Ham33891640–57–17 33 
18. Tottenham337101642–53–11 31 
19. Burnley33482134–67–33 20 
20. Wolverhampton33382224–61–37 17 

 

Legfrissebb hírek

Sorozatban ötödik bajnokiját bukta el a Chelsea, ezúttal a Brightontól kapott hármat

Angol labdarúgás
11 órája

Kitelt Garnacho ideje a Chelsea-nél – sajtóhír

Angol labdarúgás
Tegnap, 9:42

Felejthető meccsen ikszelt a Palace a West Hammel – kiesett a Wolves

Angol labdarúgás
2026.04.20. 23:00

Marco Rose lesz nyártól Tóth Alexék vezetőedzője – hivatalos

Angol labdarúgás
2026.04.20. 18:55

Úgy tűnik, Konaté nem megy sehová, inkább marad Liverpoolban

Angol labdarúgás
2026.04.20. 18:39

Liverpooli lábnyomok: Szoboszlai újra hős volt, zsebben a BL-indulás?

Angol labdarúgás
2026.04.20. 16:12

„Újraindul a bajnokság” – Arteta nem aggódik a Man. Citytől elszenvedett vereség után

Angol labdarúgás
2026.04.20. 09:10

Megnyerte az Arsenal elleni csúcsrangadót, szerdán élre állhat a Manchester City

Angol labdarúgás
2026.04.19. 19:25
Ezek is érdekelhetik