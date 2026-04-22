„Elfogadhatatlan” – Liam Rosenior már nem védi meg csapatát az újabb vereség után
Sorozatban ötödik bajnokiját bukta el a Chelsea, ezúttal a Brightontól kapott hármat
Már 1–0-s hátrányban komolyan kritizálta a Chelsea szurkolótábora a csapat teljesítményét, de ez sem fújt ébresztőt a londoniaknak, akik végül 3–0-s vereséget szenvedtek Brightonban. A fővárosiak sorozatban az ötödik bajnokijukat veszítették el, ráadásul gólt sem szereztek. A kékeknek legutóbb 1912 őszén volt ilyen borzasztó sorozatuk.
Liam Rosenior, a Chelsea vezetőedzője korábban védte csapatát, ám most ő is kemény kritikát fogalmazott meg a játékosokkal szemben.
„Ez minden tekintetben elfogadhatatlan volt, mind a játék, mind a hozzáállás szempontjából. Ez a mai teljesítmény védhetetlen volt. Ahogy a gólokat kaptunk, ahogy a párharcokat elveszítettük, ahogy hiányzott az intenzitás... Valaminek azonnal változnia kell!”
Rosenior hozzátette, hogy a játékosoknak tükörbe kell nézniük, valamint feltenni maguknak a kérdést, hogy mit tesznek hozzá az eredményekhez.
„Beszélhetünk a taktikáról, de az csak az alapok után jön: több bátorság a játékban, a párharcok megnyerése, a fejpárbajok megnyerése és az ilyen szörnyű gólok elkerülése.”
A Brightonban Danny Welbeck klubrekordot állított be, ugyanis ez volt a 13. gólja a PL-idényben. Ennyi találatot csak egyszer ért el Brighton-játékos még Glenn Murray a 2018–2019-es idényben. Welbecknek maradt négy bajnokija, hogy egyedül álljon a ranglista élén.
ANGOL PREMIER LEAGUE
34. FORDULÓ, keddi mérkőzés
Brighton & Hove Albion–Chelsea 3–0 (Kadioglu 3., Hinshelwood 56., Welbeck 90+1.)
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szerda
21.00: AFC Bournemouth–Leeds United
21.00: Burnley–Manchester City (Tv: Spíler1)
Péntek
21.00: Sunderland–Nottingham Forest (Tv: Match4)
Szombat
13.30: Fulham–Aston Villa (Tv: Spíler1)
16.00: Liverpool–Crystal Palace (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
16.00: West Ham United–Everton
16.00: Wolverhampton–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
18.30: Arsenal–Newcastle United (Tv: Spíler1)
Hétfő
21.00: Manchester United–Brentford
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|33
|21
|7
|5
|63–26
|+37
|70
|2. Manchester City
|32
|20
|7
|5
|65–29
|+36
|67
|3. Manchester United
|33
|16
|10
|7
|58–45
|+13
|58
|4. Aston Villa
|33
|17
|7
|9
|47–41
|+6
|58
|5. Liverpool
|33
|16
|7
|10
|54–43
|+11
|55
|6. Brighton & Hove Albion
|34
|13
|11
|10
|48–39
|+9
|50
|7. Chelsea
|34
|13
|9
|12
|53–45
|+8
|48
|8. Brentford
|33
|13
|9
|11
|48–44
|+4
|48
|9. Bournemouth
|33
|11
|15
|7
|50–50
|0
|48
|10. Everton
|33
|13
|8
|12
|40–39
|+1
|47
|11. Sunderland
|33
|12
|10
|11
|36–40
|–4
|46
|12. Fulham
|33
|13
|6
|14
|43–46
|–3
|45
|13. Crystal Palace
|32
|11
|10
|11
|35–36
|–1
|43
|14. Newcastle
|33
|12
|6
|15
|46–49
|–3
|42
|15. Leeds United
|33
|9
|12
|12
|42–49
|–7
|39
|16. Nottingham Forest
|33
|9
|9
|15
|36–45
|–9
|36
|17. West Ham
|33
|8
|9
|16
|40–57
|–17
|33
|18. Tottenham
|33
|7
|10
|16
|42–53
|–11
|31
|19. Burnley
|33
|4
|8
|21
|34–67
|–33
|20
|20. Wolverhampton
|33
|3
|8
|22
|24–61
|–37
|17