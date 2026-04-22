„Elfogadhatatlan” – Liam Rosenior már nem védi meg csapatát az újabb vereség után

Már 1–0-s hátrányban komolyan kritizálta a Chelsea szurkolótábora a csapat teljesítményét, de ez sem fújt ébresztőt a londoniaknak, akik végül 3–0-s vereséget szenvedtek Brightonban. A fővárosiak sorozatban az ötödik bajnokijukat veszítették el, ráadásul gólt sem szereztek. A kékeknek legutóbb 1912 őszén volt ilyen borzasztó sorozatuk.

Liam Rosenior, a Chelsea vezetőedzője korábban védte csapatát, ám most ő is kemény kritikát fogalmazott meg a játékosokkal szemben.

„Ez minden tekintetben elfogadhatatlan volt, mind a játék, mind a hozzáállás szempontjából. Ez a mai teljesítmény védhetetlen volt. Ahogy a gólokat kaptunk, ahogy a párharcokat elveszítettük, ahogy hiányzott az intenzitás... Valaminek azonnal változnia kell!”

Rosenior hozzátette, hogy a játékosoknak tükörbe kell nézniük, valamint feltenni maguknak a kérdést, hogy mit tesznek hozzá az eredményekhez.

„Beszélhetünk a taktikáról, de az csak az alapok után jön: több bátorság a játékban, a párharcok megnyerése, a fejpárbajok megnyerése és az ilyen szörnyű gólok elkerülése.”

A Brightonban Danny Welbeck klubrekordot állított be, ugyanis ez volt a 13. gólja a PL-idényben. Ennyi találatot csak egyszer ért el Brighton-játékos még Glenn Murray a 2018–2019-es idényben. Welbecknek maradt négy bajnokija, hogy egyedül álljon a ranglista élén.

ANGOL PREMIER LEAGUE

34. FORDULÓ, keddi mérkőzés

Brighton & Hove Albion–Chelsea 3–0 (Kadioglu 3., Hinshelwood 56., Welbeck 90+1.)

