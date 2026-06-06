Nemzeti Sportrádió

Izraelben folytatja pályafutását a Nyíregyházáról távozó védő

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.06. 14:21
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Pavlosz Korrea (középen) másfél év után távozik Nyíregyházáról (Fotó: Kovács Péter)
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NB I Nyíregyháza Pavlosz Korrea Maccabi Petah-Tikva
Pavlosz Korrea, a Nyíregyházáról távozó ciprusi védő az izraeli Maccabi Petah-Tikvánál folytatja pályafutását.

Pavlosz Korrea csak kiegészítő ember volt az előző idényben a Nyíregyházában, a felek nem is hosszabbították meg a védő június 30-án lejáró szerződését.

A ciprusi védő gyorsan talált magának csapatot, egy évre kötelezte el magát a Maccabi Petah-Tikvához.

A 27 éves futballista másfél idény alatt 20 NB I-es bajnokin szerepelt. 

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL
Érkezők:
Kölcsönből visszatérhetnek: Alaxai Áron (Paksi FC), Beke Péter (Kecskeméti TE), Keresztes Krisztián (Dundee United – Skócia), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Zan Medved (szlovén, 1. FC Slovácko – Csehország). A Nyíregyháza II adta kölcsön: Csörnyei Zsombor (FC Ajka)
Kiszemeltek: 
Távozók: Pavlosz Korrea (ciprusi, Maccabi Petah-Tikva – Izrael, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Dala Martin (Puskás Akadémia FC), Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Benczenleitner Barna, Eneo Bitri (albán, KF Egnatia – Albánia, szabadon igazolhatóként), Katona Levente,  Kovács Dániel (lejár a szerződése), Kovácsréti Márk (Vasas FC), Manner Balázs (Debreceni VSC, ETO FC, Újpest FC), Nagy Dominik (lejár a szerződése)

 

NB I Nyíregyháza Pavlosz Korrea Maccabi Petah-Tikva
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