Izraelben folytatja pályafutását a Nyíregyházáról távozó védő

Pavlosz Korrea csak kiegészítő ember volt az előző idényben a Nyíregyházában, a felek nem is hosszabbították meg a védő június 30-án lejáró szerződését.

A ciprusi védő gyorsan talált magának csapatot, egy évre kötelezte el magát a Maccabi Petah-Tikvához.

A 27 éves futballista másfél idény alatt 20 NB I-es bajnokin szerepelt.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Alaxai Áron (Paksi FC), Beke Péter (Kecskeméti TE), Keresztes Krisztián (Dundee United – Skócia), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Zan Medved (szlovén, 1. FC Slovácko – Csehország). A Nyíregyháza II adta kölcsön: Csörnyei Zsombor (FC Ajka)

Kiszemeltek: –

Távozók: Pavlosz Korrea (ciprusi, Maccabi Petah-Tikva – Izrael, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Dala Martin (Puskás Akadémia FC), Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Benczenleitner Barna, Eneo Bitri (albán, KF Egnatia – Albánia, szabadon igazolhatóként), Katona Levente, Kovács Dániel (lejár a szerződése), Kovácsréti Márk (Vasas FC), Manner Balázs (Debreceni VSC, ETO FC, Újpest FC), Nagy Dominik (lejár a szerződése)