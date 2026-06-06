Nemzeti Sportrádió

Kézi: nagy csatában kikapott a Győr a Bukaresttől az ifi leány BL-ben

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.06.06. 14:38
null
Címkék
Győri ETO kezilabda utánpótlás utánpótlássport ifjúsági BL
Hosszabbításos meccsen két góllal vereséget szenvedett a Győri ETO a CSM Bucuresti csapatától a második elődöntőben, az ifjúsági leány kézilabda BL budapesti négyes döntőjében.

Mint arról beszámoltunk, a Debrecen nyerte az első elődöntőt a Ferencvárossal szemben az EHF Youth Club Trophy, vagyis az ifjúsági kézilabda Bajnokok Ligája budapesti leány négyes döntőjében.

A Győri ETO révén a másik ágon is volt magyar érdekeltség az elődöntőben, a Rába-partiak ellenfele a román CSM Bucuresti volt. A zöld-fehérek jól kezdték a meccset, az első negyed óra után 11–8-ra vezettek, majd a félidő második felében folyamatosan növelni tudták előnyüket, és a szünetre nyolcgólos fórral mehettek el (21–13).

A románok nagy elánnal indították a második félidőt, és hamar háromra faragták le a különbséget (23–20), sőt tizenöt perccel a vége előtt a vezetést is átvették (25–26). Ezután fej fej mellett haladtak a végjáték felé a felek (30–30), viszont az utolsó két és fél perchez elérkezve, már a Bukarest áltt jóval kedvezőbb helyzetben (31–33), ám a végjátékban sikerült bravúros módon kiegyenlítenie a Győrnek, méghozzá a mérkőzésen kilenc gólig jutó Marian Hanna a végső dudaszó előtti másodpercekben egalizált (34–34). Így jöhetett a hosszabbítás, amelynek első félidejében továbbra is szorosan tapadtak egymásra a csapatok (37–37), majd a második öt percben többször is vezetett a Győr (39–38), de

a legvégét a Bukarest bírta jobban erővel és idegekkel, így a Győr 41–39-es vereséget szenvedett,

és nem jutott be a fináléba, így elmarad a magyar házidöntő az MVM Dome-ban.

Fotó: Anze Malovrh/kolektiff/EHF

Vasárnap 9 órától a Ferencváros és a Győr vívja a bronzmeccset a BUD Arénában, míg 11:30-tól a DVSC és a CSM Bucuresti küzd meg a döntőben az MVM Dome-ban.

Ifjúsági leány Bajnokok Ligája (EHF Youth Club Trophy), Final Four, elődöntő
Budapest, BUD Aréna
Győri ETO KC–CSM Bucuresti (román) 39–41 h. u. (21–13, 34–34)

(Kiemelt képet készítette: Anze Malovrh/kolektiff/EHF)

Győri ETO kezilabda utánpótlás utánpótlássport ifjúsági BL
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Kézilabda: a DVSC nyerte az első elődöntőt az ifjúsági leány BL-ben

Utánpótlássport
5 órája

Úszás: folytatódott az Antal Dávid-parádé

Utánpótlássport
20 órája

Öttusa: Szécsi Nemere címvédőként készül az U19-es vb-re

Utánpótlássport
21 órája

Nagy Attila: Sosem eredményekben, hanem játékosnevelésben gondolkodom

Utánpótlássport
23 órája

Kosárlabda: feltette az i-re a pontot a MAFC serdülő fiúcsapata

Utánpótlássport
Tegnap, 14:40

Kézilabda: jön az ifjúsági leány BL budapesti négyes döntője

Utánpótlássport
Tegnap, 9:01

Utánpótlás: Rekordrészvétellel zárult az 5. Budapest Youth Cup

Minden más foci
2026.06.04. 20:32

Úszás: Antal Dávid 45 perc alatt két aranyat és egy bronzot szerzett

Utánpótlássport
2026.06.04. 20:20
Ezek is érdekelhetik