Kézi: nagy csatában kikapott a Győr a Bukaresttől az ifi leány BL-ben

Mint arról beszámoltunk, a Debrecen nyerte az első elődöntőt a Ferencvárossal szemben az EHF Youth Club Trophy, vagyis az ifjúsági kézilabda Bajnokok Ligája budapesti leány négyes döntőjében.

A Győri ETO révén a másik ágon is volt magyar érdekeltség az elődöntőben, a Rába-partiak ellenfele a román CSM Bucuresti volt. A zöld-fehérek jól kezdték a meccset, az első negyed óra után 11–8-ra vezettek, majd a félidő második felében folyamatosan növelni tudták előnyüket, és a szünetre nyolcgólos fórral mehettek el (21–13).

A románok nagy elánnal indították a második félidőt, és hamar háromra faragták le a különbséget (23–20), sőt tizenöt perccel a vége előtt a vezetést is átvették (25–26). Ezután fej fej mellett haladtak a végjáték felé a felek (30–30), viszont az utolsó két és fél perchez elérkezve, már a Bukarest áltt jóval kedvezőbb helyzetben (31–33), ám a végjátékban sikerült bravúros módon kiegyenlítenie a Győrnek, méghozzá a mérkőzésen kilenc gólig jutó Marian Hanna a végső dudaszó előtti másodpercekben egalizált (34–34). Így jöhetett a hosszabbítás, amelynek első félidejében továbbra is szorosan tapadtak egymásra a csapatok (37–37), majd a második öt percben többször is vezetett a Győr (39–38), de

a legvégét a Bukarest bírta jobban erővel és idegekkel, így a Győr 41–39-es vereséget szenvedett,

és nem jutott be a fináléba, így elmarad a magyar házidöntő az MVM Dome-ban.

Fotó: Anze Malovrh/kolektiff/EHF

Vasárnap 9 órától a Ferencváros és a Győr vívja a bronzmeccset a BUD Arénában, míg 11:30-tól a DVSC és a CSM Bucuresti küzd meg a döntőben az MVM Dome-ban.

Ifjúsági leány Bajnokok Ligája (EHF Youth Club Trophy), Final Four, elődöntő

Budapest, BUD Aréna

Győri ETO KC–CSM Bucuresti (román) 39–41 h. u. (21–13, 34–34)

(Kiemelt képet készítette: Anze Malovrh/kolektiff/EHF)