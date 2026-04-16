„El kell lazulnunk, nem szabad éreznünk a nyomást” – Declan Rice a City-meccs előtt

2026.04.16. 17:29
null
Declan Rice (Fotó: Getty Images)
Arsenal Manchester City Premier League Declan Rice
Kevesebb görcsölést vár magától és társaitól Declan Rice, az Arsenal angol válogatott középpályása a Manchester City elleni vasárnapi szuperrangadó előtt. A 27 éves játékos szerint a remek formában lévő vetélytársat csak akkor sikerülhet legyőzniük, ha alapfeladataik hibátlan megoldása mellett képesek lesznek szellemesen futballozni.

Komoly tényező lehet az angol első osztályú bajnoki címért folytatott versenyfutásban a vasárnap 17.30-kor kezdődő Manchester City–Arsenal rangadó végkimenetele – írja a The Independent. A vendég „ágyúsok” jelenleg ugyan hatpontos előnyben vannak házigazdájukkal szemben, ám egy mérkőzéssel többet játszottak a Pep Guardiola irányította alakulatnál, így vereségük esetén vesztett pontok tekintetében beérik őket az égszínkék mezesek.

„Nincs értelme köntörfalazni, sokkal jobban kell játszanunk, mint a Bournemouth és a Sporting ellen” – utalt a londoniak középpályása, Declan Rice a múlt hétvégi hazai bajnoki vereségre, illetve a szerdai, vérszegény játékkal kiszenvedett BL-továbbjutásra.

Az angol válogatott játékosa valóban nem kertelt, egyértelműen megjelölte, miben kell csapatának előrelépnie, ha számára kedvező eredményt akar elérni az Etihad Stadionban.

„Mostanában sokkal többet hibázunk, mint a korább hetekben. Először is az alapdolgokat kell jobban csinálnunk, nem szabad elrontanunk az öt-tíz méteres passzokat, s így helyzetbe hozni az ellenfelet. A másik, hogy magabiztosabbnak kell lennünk a labdával, több érintés és lazaság kell, nem szabad éreznünk a nyomást – fogalmazott Rice. – Az Etihadban lesz a legfontosabb meccsünk, az ilyen mérkőzésekért lettünk futballisták. Ez a legszebb labdarúgásban, úgyhogy csapjunk bele!”

Rice és társai legutóbb a Ligakupa fináléjában találkoztak a manchesteriekkel, s akkor egy meglehetősen egyoldalú mérkőzésen 2–0-s vereséget szenvedtek.

„Mindig fájó dolog elveszíteni egy döntőt, nagyon rossz volt látni, hogy magasba emelik a kupát. Azt a gyomrot égető érzést akarjuk tövestül kitépni magunkból a hétvégén. Hat rendkívül fontos meccsünk van hátra a Premier League-ben, és tudjuk, mekkora a tét. A Bajnokok Ligájában az Atlético Madrid vár ránk, szóval a döntőbe jutás sem kisebb feladat. Mennünk kell tovább, és hinnünk kell abban, hogy el tudjuk érni a céljainkat.” 

ANGOL PREMIER LEAGUE
33. FORDULÓ
ÁPRILIS 19., VASÁRNAP
17.30: Manchester City–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!


 

 

