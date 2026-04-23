„Azt sem tudják, milyen rendezvényen vannak” – Gary Neville a Chelsea tulajdonosairól

Kedden a Brighton ellen szenvedte el sorozatban ötödik vereségét a Chelsea, ami a nemrégiben szerződtetett vezetőedző, Liam Rosenior szerdai menesztéséhez vezetett. A százhét nappal ezelőtt hat évre szerződtetett 41 éves szakember elbocsájtása az eredmények ismeretében nem csoda, csapata ugyanis az utolsó öt bajnoki mérkőzését úgy vesztette el, hogy egyetlen gólt sem tudott szerezni, ám a Sky Sports szakértője, Gary Neville szerint nem ő a példátlan vesszőfutás egyedüli felelőse. Az egykori Manchester United ikon szerint a „kékek” tulajdonosának, a BlueCo-nak legalább akkora része van a klubhagyományokhoz méltatlan szereplésben.

„A tulajdonosok ezt nagyon elszúrták. Korábban is mondtam, hogy sok fiatal tehetséges játékosuk van, fiatal sportigazgatóik, és egy tapasztalatlan tulajdonosi kör, akik csak két-három éve vannak itt, márpedig valahol meg kellene jelennie a tapasztalatnak is – szögezte le Neville, aki konkrétumokkal is alátámasztotta véleményét.

„Ezek a hat-nyolc évre kötött szerződések egyszerűen nevetségesek, akár menedzserről, akár játékosról legyen szó. A tulajoknak lövésük sincs arról, mit csinálnak. Borzasztó nagy hibákat követtek el. Többször beszéltem arról, milyen kihívások állnak előttük, de egyszerűen azt sem tudják, milyen rendezvényen vannak – ezt nem tudom felfogni. A futballban azt kapod, amit megérdemelsz, és ez rájuk vet rossz fényt, nem az edzőre, akit, valljuk meg, ki sem kellett volna nevezni. De ha a Chelsea állást kínál, azt nyilván nem utasítod vissza. Tisztában vagyok vele, Rosenior számára miért volt csábító a kispad – neki most folytatnia kell az edzői pályafutását, s ami történt, a mihamarabb el kell felejtenie. Ennél a klubnál egyszerűen pocsék döntéséket hoznak.”