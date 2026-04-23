„Azt sem tudják, milyen rendezvényen vannak” – Gary Neville a Chelsea tulajdonosairól

2026.04.23. 16:56
null
Gary Neville szerint Liam Rosenior kevésbé felelős a Chelsea mélyrepüléséért, mint a tulajdonosok (Fotó: Getty Images)
A sorozatban öt, rúgott gól nélkül elvesztett bajnoki mérkőzés után lapátra tette Liam Roseniort a Chelsea, ám a Sky Sports szakkommentátora, Gary Neville szerint a tapasztalatlan trénernél sokkal nagyobbat hibázott a Chelsea tulajdonosi köre, amelynek láthatóan fogalma sincsen arról, hogyan kellene egy ekkora klubot irányítani.

Kedden a Brighton ellen szenvedte el sorozatban ötödik vereségét a Chelsea, ami a nemrégiben szerződtetett vezetőedző, Liam Rosenior szerdai menesztéséhez vezetett. A százhét nappal ezelőtt hat évre szerződtetett 41 éves szakember elbocsájtása az eredmények ismeretében nem csoda, csapata ugyanis az utolsó öt bajnoki mérkőzését úgy vesztette el, hogy egyetlen gólt sem tudott szerezni, ám a Sky Sports szakértője, Gary Neville szerint nem ő a példátlan vesszőfutás egyedüli felelőse. Az egykori Manchester United ikon szerint a „kékek” tulajdonosának, a BlueCo-nak  legalább akkora része van a klubhagyományokhoz méltatlan szereplésben.

„A tulajdonosok ezt nagyon elszúrták. Korábban is mondtam, hogy sok fiatal tehetséges játékosuk van, fiatal sportigazgatóik, és egy tapasztalatlan tulajdonosi kör, akik csak két-három éve vannak itt, márpedig valahol meg kellene jelennie a tapasztalatnak is – szögezte le Neville, aki konkrétumokkal is alátámasztotta véleményét.

„Ezek a hat-nyolc évre kötött szerződések egyszerűen nevetségesek, akár menedzserről, akár játékosról legyen szó. A tulajoknak lövésük sincs arról, mit csinálnak. Borzasztó nagy hibákat követtek el. Többször beszéltem arról, milyen kihívások állnak előttük, de egyszerűen azt sem tudják, milyen rendezvényen vannak – ezt nem tudom felfogni. A futballban azt kapod, amit megérdemelsz, és ez rájuk vet rossz fényt, nem az edzőre, akit, valljuk meg, ki sem kellett volna nevezni. De ha a Chelsea állást kínál, azt nyilván nem utasítod vissza. Tisztában vagyok vele, Rosenior számára miért volt csábító a kispad – neki most folytatnia kell az edzői pályafutását, s ami történt, a mihamarabb el kell felejtenie. Ennél a klubnál egyszerűen pocsék döntéséket hoznak.”

Kapcsolódó tartalom

Sorozatban öt zakó után nem vártak tovább: máris menesztette a Chelsea Liam Roseniort – hivatalos

Mindössze 1.31-es pontátlagot tudott felmutatni a Premier League-ben az elmúlt 3.5 hónapban, miközben csapata már-már lemondhat a BL-be jutásról.

Sorozatban ötödik bajnokiját bukta el a Chelsea, ezúttal a Brightontól kapott hármat

Most sem tudtak gólt lőni a londoni kékek.

„Elfogadhatatlan” – Liam Rosenior már nem védi meg csapatát az újabb vereség után

1912-ben fordult elő legutóbb a Chelsea-vel, hogy úgy veszített el egymás után öt bajnokit, hogy gólt sem szerzett.
AZ ÁLLÁS 
1. Arsenal33217563–26+37 70 
2. Manchester City32207565–29+36 67 
3. Manchester United331610758–45+13 58 
4. Aston Villa33177947–41+6 58 
5. Liverpool331671054–43+11 55 
6. Brighton & Hove Albion3413111048–39+9 50 
7. Chelsea341391253–45+8 48 
8. Brentford331391148–44+4 48 
9. Bournemouth331115750–5048 
10. Everton331381240–39+1 47 
11. Sunderland3312101136–40–4 46 
12. Fulham331361443–46–3 45 
13. Crystal Palace3211101135–36–1 43 
14. Newcastle331261546–49–3 42 
15. Leeds United339121242–49–7 39 
16. Nottingham Forest33991536–45–9 36 
17. West Ham33891640–57–17 33 
18. Tottenham337101642–53–11 31 
19. Burnley33482134–67–33 20 
20. Wolverhampton33382224–61–37 17 

 

 

 

 

Legfrissebb hírek

Sorozatban öt zakó után nem vártak tovább: máris menesztette a Chelsea Liam Roseniort – hivatalos

Angol labdarúgás
Tegnap, 18:36

„Elfogadhatatlan” – Liam Rosenior már nem védi meg csapatát az újabb vereség után

Angol labdarúgás
Tegnap, 9:26

Sorozatban ötödik bajnokiját bukta el a Chelsea, ezúttal a Brightontól kapott hármat

Angol labdarúgás
2026.04.21. 23:10

Kitelt Garnacho ideje a Chelsea-nél – sajtóhír

Angol labdarúgás
2026.04.21. 09:42

Slot a kései gólnak örült, Moyes szerint a futball kegyetlen – így látták a liverpooli derbit az érintettek

Angol labdarúgás
2026.04.20. 10:51

Liam Rosenior: Rendkívül csalódott vagyok, de nem érzem, hogy nyomás alatt lennék

Angol labdarúgás
2026.04.19. 11:58

Nem játszott jól, de fontos győzelmet aratott a Manchester United a Chelsea otthonában

Angol labdarúgás
2026.04.18. 22:55

Szerződést hosszabbított ecuadori légiósával a Chelsea – hivatalos

Angol labdarúgás
2026.04.17. 16:21
Ezek is érdekelhetik