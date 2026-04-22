A hatodik helyezés is Bajnokok Ligáját érhet a Premier League-ben – mutatjuk, hogyan
Mint ismert, nemrég eldőlt, hogy a bajnoki helyezés alapján öt angol csapat már biztosan kvalifikálja magát a Bajnokok Ligája következő idényére. De az angolok számára kedvező esetben még az is előfordulhat, hogy a hatodik helyezett is részt vehet majd a legrangosabb európai kupasorozatban.
Mi kell ehhez? Csak annyi, hogy az Aston Villa megnyerje az Európa-ligát, miközben a Premier League-ben az ötödik helyen végez. Ebben az esetben az angol klubok egy plusz helyet kapnak a Bajnokok Ligájában, jutalmul az idei nemzetközi szereplésükért (European Performance Spot).
Az Aston Villa jelenleg a bajnokság negyedik helyén áll, az Európa-ligában pedig elődöntős, ahol egy másik angol csapattal, a Nottingham Foresttel méri majd össze az erejét.
Amennyiben tehát a Villa az idény végén az ötödik helyet szerzi meg a PL-ben, és az Európa-liga megnyerésével biztosítja a helyét a Bajnokok Ligája következő kiírásában, akkor a plusz kvóta átszáll a bajnokság hatodik helyezettjére, amely így jövőre szintén indulhatna a legrangosabb európai kupasorozatban.
A jelenlegi helyzet szerint a bajnokság hatodik helyezettje az Európa-ligában szerepelhet, amennyiben viszont a BL-kvóta átszáll a hatodik helyezettre, akkor az Európa-liga-pozíciós hely elvész, s egy másik ország csapata kapja meg az indulási jogot a sorozatban.
Mindez még inkább izgalmassá teszi a véghajrát a Premier League hatodik helyéért, amelyért jelenleg kilenc (!) csapat is versenyben van. A 34. forduló előtt a Brighton foglalja el a hatodik helyet, de előnye csak nyolc pont a 14. helyen álló Newcastle előtt, vagyis a verseny ennél szorosabb aligha lehetne.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|33
|21
|7
|5
|63–26
|+37
|70
|2. Manchester City
|32
|20
|7
|5
|65–29
|+36
|67
|3. Manchester United
|33
|16
|10
|7
|58–45
|+13
|58
|4. Aston Villa
|33
|17
|7
|9
|47–41
|+6
|58
|5. Liverpool
|33
|16
|7
|10
|54–43
|+11
|55
|6. Brighton & Hove Albion
|34
|13
|11
|10
|48–39
|+9
|50
|7. Chelsea
|34
|13
|9
|12
|53–45
|+8
|48
|8. Brentford
|33
|13
|9
|11
|48–44
|+4
|48
|9. Bournemouth
|33
|11
|15
|7
|50–50
|0
|48
|10. Everton
|33
|13
|8
|12
|40–39
|+1
|47
|11. Sunderland
|33
|12
|10
|11
|36–40
|–4
|46
|12. Fulham
|33
|13
|6
|14
|43–46
|–3
|45
|13. Crystal Palace
|32
|11
|10
|11
|35–36
|–1
|43
|14. Newcastle
|33
|12
|6
|15
|46–49
|–3
|42
|15. Leeds United
|33
|9
|12
|12
|42–49
|–7
|39
|16. Nottingham Forest
|33
|9
|9
|15
|36–45
|–9
|36
|17. West Ham
|33
|8
|9
|16
|40–57
|–17
|33
|18. Tottenham
|33
|7
|10
|16
|42–53
|–11
|31
|19. Burnley
|33
|4
|8
|21
|34–67
|–33
|20
|20. Wolverhampton
|33
|3
|8
|22
|24–61
|–37
|17