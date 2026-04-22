A hatodik helyezés is Bajnokok Ligáját érhet a Premier League-ben – mutatjuk, hogyan

Mint ismert, nemrég eldőlt, hogy a bajnoki helyezés alapján öt angol csapat már biztosan kvalifikálja magát a Bajnokok Ligája következő idényére. De az angolok számára kedvező esetben még az is előfordulhat, hogy a hatodik helyezett is részt vehet majd a legrangosabb európai kupasorozatban.

Mi kell ehhez? Csak annyi, hogy az Aston Villa megnyerje az Európa-ligát, miközben a Premier League-ben az ötödik helyen végez. Ebben az esetben az angol klubok egy plusz helyet kapnak a Bajnokok Ligájában, jutalmul az idei nemzetközi szereplésükért (European Performance Spot).

Az Aston Villa jelenleg a bajnokság negyedik helyén áll, az Európa-ligában pedig elődöntős, ahol egy másik angol csapattal, a Nottingham Foresttel méri majd össze az erejét.

Amennyiben tehát a Villa az idény végén az ötödik helyet szerzi meg a PL-ben, és az Európa-liga megnyerésével biztosítja a helyét a Bajnokok Ligája következő kiírásában, akkor a plusz kvóta átszáll a bajnokság hatodik helyezettjére, amely így jövőre szintén indulhatna a legrangosabb európai kupasorozatban.

A jelenlegi helyzet szerint a bajnokság hatodik helyezettje az Európa-ligában szerepelhet, amennyiben viszont a BL-kvóta átszáll a hatodik helyezettre, akkor az Európa-liga-pozíciós hely elvész, s egy másik ország csapata kapja meg az indulási jogot a sorozatban.

Mindez még inkább izgalmassá teszi a véghajrát a Premier League hatodik helyéért, amelyért jelenleg kilenc (!) csapat is versenyben van. A 34. forduló előtt a Brighton foglalja el a hatodik helyet, de előnye csak nyolc pont a 14. helyen álló Newcastle előtt, vagyis a verseny ennél szorosabb aligha lehetne.