Nemzeti Sportrádió

A hatodik helyezés is Bajnokok Ligáját érhet a Premier League-ben – mutatjuk, hogyan

2026.04.22. 13:22
Az Aston Villa Európa-liga-győzelme még egy BL-helyet érhet az angoloknak (Fotó: Getty Images)
Címkék
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) hivatalos honlapja hívta fel a figyelmet arra a lehetőségre, hogy adott esetben akár a liga hatodik helyezettje is indulhat a Bajnokok Ligájában a következő idényben. Azt is elmagyarázták, hogyan.

Mint ismert, nemrég  eldőlt, hogy a bajnoki helyezés alapján öt angol csapat már biztosan kvalifikálja magát a Bajnokok Ligája következő idényére. De az angolok számára kedvező esetben még az is előfordulhat, hogy a hatodik helyezett is részt vehet majd a legrangosabb európai kupasorozatban.

Mi kell ehhez? Csak annyi, hogy az Aston Villa megnyerje az Európa-ligát, miközben a Premier League-ben az ötödik helyen végez. Ebben az esetben az angol klubok egy plusz helyet kapnak a Bajnokok Ligájában, jutalmul az idei nemzetközi szereplésükért (European Performance Spot).

Az Aston Villa jelenleg a bajnokság negyedik helyén áll, az Európa-ligában pedig elődöntős, ahol egy másik angol csapattal, a Nottingham Foresttel méri majd össze az erejét.

Amennyiben tehát a Villa az idény végén az ötödik helyet szerzi meg a PL-ben, és az Európa-liga megnyerésével biztosítja a helyét a Bajnokok Ligája következő kiírásában, akkor a plusz kvóta átszáll a bajnokság hatodik helyezettjére, amely így jövőre szintén indulhatna a legrangosabb európai kupasorozatban.

A jelenlegi helyzet szerint a bajnokság hatodik helyezettje az Európa-ligában szerepelhet, amennyiben viszont a BL-kvóta átszáll a hatodik helyezettre, akkor az Európa-liga-pozíciós hely elvész, s egy másik ország csapata kapja meg az indulási jogot a sorozatban.

Mindez még inkább izgalmassá teszi a véghajrát a Premier League hatodik helyéért, amelyért jelenleg kilenc (!) csapat is versenyben van. A 34. forduló előtt a Brighton foglalja el a hatodik helyet, de előnye csak nyolc pont a 14. helyen álló Newcastle előtt, vagyis a verseny ennél szorosabb aligha lehetne.

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Arsenal33217563–26+37 70 
2. Manchester City32207565–29+36 67 
3. Manchester United331610758–45+13 58 
4. Aston Villa33177947–41+6 58 
5. Liverpool331671054–43+11 55 
6. Brighton & Hove Albion3413111048–39+9 50 
7. Chelsea341391253–45+8 48 
8. Brentford331391148–44+4 48 
9. Bournemouth331115750–5048 
10. Everton331381240–39+1 47 
11. Sunderland3312101136–40–4 46 
12. Fulham331361443–46–3 45 
13. Crystal Palace3211101135–36–1 43 
14. Newcastle331261546–49–3 42 
15. Leeds United339121242–49–7 39 
16. Nottingham Forest33991536–45–9 36 
17. West Ham33891640–57–17 33 
18. Tottenham337101642–53–11 31 
19. Burnley33482134–67–33 20 
20. Wolverhampton33382224–61–37 17 

 

 

