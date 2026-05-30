Lőw Zsolt: Párizsban és Londonban is beérett a tudatos, hosszú távú építkezés

– Ott lesz szombaton a Puskás Arénában?

– Természetesen! Ott voltam az elődöntő müncheni mérkőzésén is. Az első, párizsi találkozón több gól esett, de a visszavágó is nagy élmény volt.

– Hogyan látta az elődöntőket? A két legjobb csapat jutott be a döntőbe?

– A PSG-hez és a Bayern Münchenhez is rengeteg élmény köt, nehéz volt eldönteni, hogy kinek szurkoljak. A münchenieknél a mai napig több játékossal kapcsolatban vagyok, a PSG-nél történt egy teljes profilváltás, onnan csak Marquinhos maradt hírmondónak azok közül, akikkel együtt dolgozhattam. Az első mérkőzés a futball ünnepe volt, szakmailag pedig mindenki döntse el, mit szeret jobban. Van, aki a nyílt sisakos, lüktető, sokgólos összecsapásokat kedveli, más pedig a kontrollált, taktikus futballt. Az biztos, hogy a szurkolók jól szórakoztak. A visszavágó már jóval taktikusabb volt, a PSG pedig összességében megérdemelten jutott tovább. Szerencsére így a döntőben is lesz egy olyan csapat, amelyikhez ezer szállal kötődöm.

– A másik ágról meglepte, hogy az Arsenal jutott be, nem az FC Barcelona vagy az Atlético Madrid?

– Az Arsenal is teljesen megérdemelten lesz ott a fináléban. Mikel Artetával szintén hosszú, tudatos építkezésen vannak túl, látható volt a folyamatos fejlődés, a Premier League megnyerésével pedig feltették az i-re a pontot. Az Atlético Madrid ellen mi is játszottunk, nagyon nehéz ellene. Ők is régóta, tudatosan építkeznek Diego Simeonéval, saját stílusuk van, és nagyon szervezett futballt játszanak. Borzasztó nehéz odakerülni a tizenhatosukhoz és gólhelyzetet kialakítani ellenük. Az Arsenalnak sem volt könnyű dolga, de megérdemelten ment tovább.

– Miért éppen ez a két együttes jutott be a döntőbe?

– Mindkét csapatnak fantasztikus edzője és kerete van, de még figyelemre méltóbb az az út, amit bejárt a két klub. Évek óta türelmesen, tudatosan építkeztek, és ez most beérett. Talán a Bayern ellen is ez döntött a PSG javára. Az edzője valamivel rutinosabb és régebb óta zajlik az építkezés. Ettől függetlenül a müncheniek is megérdemelték volna, hogy ott legyenek a fináléban.

Lőw Zsolt (jobbra) 2018 és 2020 között dolgozott Thomas Tuchellel (balra) a PSG-nél (Fotó: Getty Images)

– Miben lett jobb, egyáltalán jobb lett-e a PSG azóta, hogy ön ott dolgozott 2018 és 2020 között?

– Minden korszaknak megvan a maga szépsége. A Real Madridnak is volt egy galaktikus korszaka, a PSG korábbi periódusát ehhez lehet hasonlítani. Akkor az volt a klub filozófiája, hogy a legnagyobb sztárokat szerződteti, de nekem nagyon szimpatikus a mostani irány. A nagy klubok, így a PSG és az Arsenal is már nem arra törekednek, hogy a legnagyobb sztárokat igazolják le, inkább olyan tehetséges játékosokat keresnek, akiknek nincs nagy egójuk, és mind futballistaként, mind emberként magas kvalitásúak. A PSG-ben és az Arsenalban is mindenkin látszik, hogy vérbeli csapatjátékos. Ez nagyon szimpatikus, és látszik is, hogy ez a jó út, ez az, ami igazán gyümölcsöző.

– Ha már említette, hogyan emlékszik vissza a két döntőjére? A PSG-vel 2020-ban 1–0-s vereséget szenvedtek a Bayern ellen, a következő idényben viszont a Chelsea-vel 1–0-ra megnyerték a Manchester City elleni finálét.

– A PSG-vel óriási öröm volt, hogy eljutottunk a döntőig, aztán persze nagyon csalódott voltam, hogy nem sikerült megnyerni. Ilyenkor lepörög az ember fejében, hogy vajon megadatik-e még egyszer, lesz-e még lehetőség, hogy máskor is BL-döntőn ülhessen a kispadon. De az élet megajándékozott azzal, hogy rögtön a következő idényben újra döntőt játszhattunk. Bár természetesen nem ajándékba kaptuk mindezt, kőkemény munka volt mögötte, ahogy abban is, hogy győztesként jöhettünk le a pályáról. A Bajnokok Ligája megnyerése örök élmény, amit sohasem felejt el, aki átélte. Ezek a pillanatok örökre beleégnek az ember emlékezetébe. Ez a klubfutball ünnepe, a legfontosabb trófea, nagyon büszke vagyok, hogy azon kevés magyarok közé tartozom, akiknek sikerült megnyerni.

– Ráadásul nem sok hiányzott hozzá, hogy harmadszor is ott lehessen a BL-döntőben.

– A mai napig fájó emlék, hogy 2024-ben a Bayern Münchennel nem jutottunk be a fináléba. Percek választottak el tőle a Real Madrid elleni elődöntőben, úgy, hogy előtte éppen a Mikel Arteta által irányított Arsenalt búcsúztattuk. Nüanszokon múlt, hogy elmondhassam magamról, hogy négy év alatt három különböző klubbal három BL-döntőn vehettem részt. De a BL ezért is annyira fantasztikus, mert tényleg minden részletre oda kell figyelni, és apróságok dönthetnek el egy-egy mérkőzést. Ha mi a PSG-vel nem játszunk döntőt, akkor a Chelsea-nél hiányzott volna az a tapasztalat, ami aztán a győzelemhez kellett.

– Ez Luis Enriquének is előnyt jelenthet? Elvégre ő 2015-ben az FC Barcelonával, tavaly pedig a PSG-vel nyerte meg a sorozatot.

– Abszolút. Neki már megvan a kellő rutinja, ami mindenképpen előny. De ez a játékosok nagy részére is igaz, a PSG-nél már BL-győztes a keret nagy része, ők már tudják, mi vár rájuk, talán kicsit kevesebb drukk és nyomás lesz rajtuk. Az Arsenalnak viszont az a legnagyobb előnye, hogy több mint húsz év után ismét bajnok lett, a Premier League megnyerése adhat neki hatalmas lökést a fináléra.

A Chelsea-vel nyert BL-trófeával Portóban (Fotó: Lőw Attila)

– A találkozó egyik nagy kérdése, hogy vajon a PSG támadópotenciálja vagy az Arsenal stabil védekezése érvényesül inkább?

– Ezt nehéz előre megmondani. A mi két finálénkban mindig egy gól döntött. A döntők általában nem arról híresek, hogy sok gól esik, ugyanakkor mindkét csapatban benne van a támadópotenciál és a gól, főleg a Paris Saint-Germainben, ahogyan a Bayern elleni elődöntőben vagy a tavalyi, Inter elleni fináléban is láthattuk.

– A PSG címvédés előtt áll, az Arsenal először nyerheti meg a BL-t. De mit jelent Magyarországnak és Budapestnek, hogy a Puskás Arénában lesz a döntő?

– Óriási megtiszteltetés. Külföldön élek, és ott is folyamatosan beszédtéma, hogy Magyarország ad otthont a mérkőzésnek, engem pedig hatalmas büszkeséggel tölt el, amikor ezt hallom. A világ egy pillanatra ránk figyel, remélem, aki idejön, ugyanazt a csodálatos várost, országot látja majd, amit én, mindenki pozitív emlékekkel távozik, és másoknak is elmeséli, milyen fantasztikus hely Budapest.

– A BL-döntő után pedig következik a világbajnokság. Ott mire számít?

– A vb szintén egy ünnep. A Red Bull-csoportnak van Amerikában klubja, én is nemrég voltam kint, látom, tapasztalom a vb-lázat. Az amerikai nem tradicionális futballnemzet, de ők is érzik ennek a súlyát és várják a tornát. Az időjárás, a páratartalom biztosan kihívást jelent majd az európai válogatottaknak, de a franciáknak, a spanyoloknak, a portugáloknak nagyon jó keretük van és talán még a németek, valamint az angolok kezdője is ide sorolható. Jó vb-t várok, bár nyilván jobban örültem volna, ha a magyar válogatott is kijut. A jövőben azért dolgozunk majd, hogy a szurkolóknak is megadasson, hogy világbajnokságon is szoríthassanak a magyar válogatottnak. Nálam a nyári időszak elsősorban a családé és a pihenésé lesz, de természetesen én is figyelemmel követem majd a tornát, és ha tehetem, nézem a mérkőzéseket.

Született: 1979. április 29., Budapest

Sportága: labdarúgás

Posztja: balhátvéd

Klubjai játékosként: Újpest (1998–2002), Energie Cottbus (2002–2005), Hansa Rostock (2005–2006), Hoffenheim (2006–2008), Mainz (2009–2011)

Válogatottsága/gólja (2002–2008): 25/1

Klubjai edzőként: Liefering (másodedző, 2012–2014), RB Salzburg (másodedző, 2014–2015), RB Leipzig (másodedző, 2015–2018), PSG (másodedző, 2018–2020), Chelsea (másodedző, 2021–2022), Bayern München (másodedző, 2023–2024), RB Leipzig (megbízott vezetőedző, 2025)

Kiemelkedő eredményei játékosként: Magyar Kupa-győztes (2002), magyar Szuperkupa-győztes (2002)

Kiemelkedő eredményei (másod)edzőként: BL-győztes (2021), BL-döntős (2020), német bajnok (2023) Névjegy: Lőw Zsolt

BAJNOKOK LIGÁJA

DÖNTŐ

Szombat, 18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Arsenal (angol), Budapest, Puskás Aréna (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. május 30-i lapszámában jelent meg.)