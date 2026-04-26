A Chelsea lesz a Manchester City ellenfele az FA-kupa-döntőben

N. ZS.N. ZS.
2026.04.26. 18:10
Enzo Fernández (jobbra) szerezte a mérkőzés egyetlen gólját (Fotó: Getty Images)
FA-kupa Chelsea Enzo Fernández Leeds
A Manchester City után a Chelsea is bejutott az angol labdarúgó FA-kupa döntőjébe, miután vasárnap 1–0-ra legyőzte a Leeds Unitedet Enzo Fernández góljával.

Szombaton a Manchester City jutott be elsőként az FA-kupa döntőjébe a másodosztályban szereplő Southampton 2–1-es legyőzésével, vasárnap pedig a Chelsea és a Leeds szurkolói töltötték meg a Wembley Stadiont. A londoniak a héten menesztették Liam Roseniort, akivel a legutóbbi nyolc tétmérkőzésükből hetet elveszítettek, a Leeds ellen így az ideiglenesen megbízott Calum McFarlane irányított. A csapat az első félidőben összeszedettebben futballozott, mint az utóbbi hetekben, és Enzo Fernández révén vezetést is szerzett: az argentin középpályás Pedro Neto jobb oldali beívelését követően fejelte a labdát közelről a kapuba.

A folytatásban nem tartogatott fordulatot a játék. A Leeds hiába próbált meg mindent, nem tudott egyenlíteni, ha időnként át is tört ellenfele védelmi vonalán, Robert Sánchez kapus bravúrosan védett. A Chelsea előny tartását megcélzó taktikája működött, a továbbjutás összejött – a Manchester City–Chelsea döntőt május 16-án rendezik meg a Wembley-ben.

ANGOL FA-KUPA
ELŐDÖNTŐ
Chelsea–Leeds United 1–0 (E. Fernández 23.)

 

FA-kupa Chelsea Enzo Fernández Leeds
