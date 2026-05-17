Nemzeti Sportrádió

„Még egy sör sem fér bele” – Pep Guardiola az FA-kupa-győzelem után

T. Z.T. Z.
2026.05.17. 10:24
null
Pep Guardiola újabb trófeát nyert a Manchester Cityvel (Fotó: Getty Images)
Címkék
FA-kupa Chelsea Pep Guardiola FA-kupa-döntő Manchester City
Mint ismert, szombat délután a Manchester City 1–0-ra legyőzte a Chelsea-t az angol labdarúgó FA-kupa londoni döntőjében. Pep Guardiola a 20. trófeáját gyűjtötte be a manchesteriek kispadján, így érthető, hogy a lefújást követően boldogan és büszkén értékelt.

„Az elmúlt két hónapban stabilitást éreztem a csapatban, amit korábban talán nem – idézte a mérkőzés után Pep Guardiolát a Sky Sports. – Azonban ez normális, hiszen sok új és sérült játékosunk van, s néha kicsit talán több időre van szükségünk. A legnagyobb versenysorozatokban azonban nincs idő. A Bajnokok Ligájában a legjobb tizenhat között megkaptuk az egyik legnehezebb ellenfelet, a Real Madrid ellen mindig nagyon-nagyon nehéz játszani. A többi sorozatban azonban remekül teljesítettünk.”

A katalán szakember szerint csapatára szép jövő vár: „A jövő fényes. Ismerem a srácokat, tudom, hogyan éreznek és milyen elkötelezettek a klub iránt. Elég biztos vagyok abban, hogy a következő években is itt leszünk.”

Guardiola arra a kérdésre határozott választ adott, hogy a mérkőzés után várható-e ünneplés: „Nem, nem, nem. Megyünk haza, még egy sör sem fér bele. Nincs idő ünnepelni. A Chelsea-nek hét napja volt felkészülni a döntőre, nekünk csak három, a tegnapi (pénteki – a szerk.) pedig rémálom volt. Manchestertől idáig hat órát töltöttünk a vonaton, hat órát! A vonatok ebben az országban kisebb gondot jelentenek...” – fogalmazott.

A Manchester City veterán játékosa, Bernardo Silva – aki az idény végén elhagyja az együttest – szerint Guardiolának mindenki, így ő maga is nagyon sokat köszönhet: „Megváltoztatta a futballról alkotott szemléletemet. A pályafutásom nyolcvan százalékát mellette töltöttem, minden, amit csak remélhettem, vele történt. A kapcsolatunk nagyon erős, függetlenül a frusztrációktól és az eredményektől” – fogalmazott a BBC-nek a diadal után.

A Manchester City két fordulóval a Premier League zárása előtt a második helyen áll, a hátránya két pont a listavezető Arsenal mögött. Az együttes kedden a Bournemouth vendége lesz, majd jövő hét vasárnap, az utolsó fordulóban az Aston Villát fogadja. 

Angol labdarúgás
17 órája

Semenyo mestermunkája döntött, nyolcadszor lett kupagyőztes a Manchester City

Kevés helyzetet láthatott a Wembley közönsége, a győztes gól viszont mindenkit kárpótolt.

ANGOL FA-KUPA
DÖNTŐ
Chelsea–Manchester City 0–1 (0–0)
London, Wembley, 83 337 néző. Vezette: England
Chelsea: R. Sánchez – Gusto, W. Fofana, Colwill, Hato – R. James (Delap, 83.), M. Caicedo – Palmer, Enzo Fernández, Cucurella (Pedro Neto, 75.) – Joao Pedro (Garnacho, 86.). Megbízott menedzser: Calum McFarlane
Man. City: Trafford – M. Nunes, Khusanov, Guéhi, O'Reilly – Rodri (Kovacic, 65.), B. Silva – Semenyo, Marmus (Cherki, a szünetben), Doku – Haaland. Menedzser: Pep Guardiola
Gólszerző: Semenyo (72.)

 

FA-kupa Chelsea Pep Guardiola FA-kupa-döntő Manchester City
Legfrissebb hírek

A Chelsea bejelentette Xabi Alonso érkezését – hivatalos

Angol labdarúgás
33 perce

Megvan a szóbeli megállapodás, Xabi Alonso a Premier League-ben vállal munkát

Angol labdarúgás
14 órája

Semenyo mestermunkája döntött, nyolcadszor lett kupagyőztes a Manchester City

Angol labdarúgás
17 órája

A Juventus, a Chelsea és az Ajax is vinné Kovács Bendegúzt, az Alkmaar hosszabbítana vele – sajtóhír

Minden más foci
Tegnap, 9:28

„Ezt csak a legjobbak tudják" – sokat kritizált középpályását dicsérte a Palace-meccs után Guardiola

Angol labdarúgás
2026.05.14. 11:34

Még nincs vége: a City behúzta elmaradt meccsét, két körrel a vége előtt két pontra az Arsenaltól

Angol labdarúgás
2026.05.13. 22:53

Angliában vállalhat munkát Xabi Alonso – sajtóhír

Angol labdarúgás
2026.05.12. 10:17

A szurkolók kifütyülték Arne Slot döntését, reagált a Liverpool edzője

Angol labdarúgás
2026.05.10. 10:45
Ezek is érdekelhetik