„Még egy sör sem fér bele” – Pep Guardiola az FA-kupa-győzelem után

„Az elmúlt két hónapban stabilitást éreztem a csapatban, amit korábban talán nem – idézte a mérkőzés után Pep Guardiolát a Sky Sports. – Azonban ez normális, hiszen sok új és sérült játékosunk van, s néha kicsit talán több időre van szükségünk. A legnagyobb versenysorozatokban azonban nincs idő. A Bajnokok Ligájában a legjobb tizenhat között megkaptuk az egyik legnehezebb ellenfelet, a Real Madrid ellen mindig nagyon-nagyon nehéz játszani. A többi sorozatban azonban remekül teljesítettünk.”

A katalán szakember szerint csapatára szép jövő vár: „A jövő fényes. Ismerem a srácokat, tudom, hogyan éreznek és milyen elkötelezettek a klub iránt. Elég biztos vagyok abban, hogy a következő években is itt leszünk.”

Guardiola arra a kérdésre határozott választ adott, hogy a mérkőzés után várható-e ünneplés: „Nem, nem, nem. Megyünk haza, még egy sör sem fér bele. Nincs idő ünnepelni. A Chelsea-nek hét napja volt felkészülni a döntőre, nekünk csak három, a tegnapi (pénteki – a szerk.) pedig rémálom volt. Manchestertől idáig hat órát töltöttünk a vonaton, hat órát! A vonatok ebben az országban kisebb gondot jelentenek...” – fogalmazott.

A Manchester City veterán játékosa, Bernardo Silva – aki az idény végén elhagyja az együttest – szerint Guardiolának mindenki, így ő maga is nagyon sokat köszönhet: „Megváltoztatta a futballról alkotott szemléletemet. A pályafutásom nyolcvan százalékát mellette töltöttem, minden, amit csak remélhettem, vele történt. A kapcsolatunk nagyon erős, függetlenül a frusztrációktól és az eredményektől” – fogalmazott a BBC-nek a diadal után.

A Manchester City két fordulóval a Premier League zárása előtt a második helyen áll, a hátránya két pont a listavezető Arsenal mögött. Az együttes kedden a Bournemouth vendége lesz, majd jövő hét vasárnap, az utolsó fordulóban az Aston Villát fogadja.