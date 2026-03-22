Hiába vezetett, a Newcastle az idényben másodszor is kikapott a Sunderlandtől
A Newcastle United számára jól indult az összecsapás, hiszen Anthony Gordon már a 10. percben megszerezte a vezetést a „szarkáknak”, akik meg is őrizték előnyüket az első félidőben.
A második játékrészben a másik csapat szerzett korai gólt, a Sunderland részéről a marokkói Semszdin Talbi volt eredményes. Ezt követően a hazaiakat irányító Eddie Howe az összes cserelehetőségét kihasználta, ennek ellenére pont nélkül maradt a csapata: a 90. percben Brain Brobbey döntötte el az északkeleti derbit – amelyen az őszi idényben is az újonc győzött.
ANGOL PREMIER LEAGUE
31. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Newcastle United–Sunderland 1–2 (Gordon 10., ill. Talbi 57., Brobbey 90.)
15.15: Aston Villa–West Ham United (Tv: Spíler1)
15.15: Tottenham Hotspur–Nottingham Forest
Szombaton játszották
Brighton & Hove Albion–Liverpool FC 2–1 (Welbeck 14., 56., ill. Kerkez 30.)
Fulham–Burnley 3–1 (J. King 67., Wilson 73., R. Jiménez 90.+5. – 11-esből, ill. Flemming 60.)
Kiállítva: Laurent (90+3., Burnley)
Everton–Chelsea 3–0 (Beto 33., Beto 62., I. Ndiaye 76.)
Leeds United–Brentford 0–0
Pénteken játszották
Bournemouth–Manchester United 2–2 (Christie 67., Kroupi 81. – 11-esből, ill. B. Fernandes 61. – 11-esből, J. Hill 71. – öngól)
Kiállítva: Maguire (78., MU)
Február 18-án játszották
Wolverhampton Wanderers–Arsenal 2–2 (H. Bueno 61., Calafiori 90+4. – öngól, ill. Saka 5., Hincapié 56.)
Későbbre halasztva
Manchester City–Crystal Palace
|AZ ÁLLÁS
|1. Arsenal
|31
|21
|7
|3
|61–22
|+39
|70
|2. Manchester City
|30
|18
|7
|5
|60–28
|+32
|61
|3. Manchester United
|31
|15
|10
|6
|56–43
|+13
|55
|4. Aston Villa
|30
|15
|6
|9
|40–37
|+3
|51
|5. Liverpool
|31
|14
|7
|10
|50–42
|+8
|49
|6. Chelsea
|31
|13
|9
|9
|53–38
|+15
|48
|7. Brentford
|31
|13
|7
|11
|46–42
|+4
|46
|8. Everton
|31
|13
|7
|11
|37–35
|+2
|46
|9. Fulham
|31
|13
|5
|13
|43–44
|–1
|44
|10. Brighton & Hove Albion
|31
|11
|10
|10
|41–37
|+4
|43
|11. Sunderland
|31
|11
|10
|10
|32–36
|–4
|43
|12. Newcastle
|31
|12
|6
|13
|44–45
|–1
|42
|13. Bournemouth
|31
|9
|15
|7
|46–48
|–2
|42
|14. Crystal Palace
|30
|10
|9
|11
|33–35
|–2
|39
|15. Leeds United
|31
|7
|12
|12
|37–48
|–11
|33
|16. Tottenham
|30
|7
|9
|14
|40–47
|–7
|30
|17. Nottingham Forest
|30
|7
|8
|15
|28–43
|–15
|29
|18. West Ham
|30
|7
|8
|15
|36–55
|–19
|29
|19. Burnley
|31
|4
|8
|19
|33–61
|–28
|20
|20. Wolverhampton
|31
|3
|8
|20
|24–54
|–30
|17