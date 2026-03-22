Hiába vezetett, a Newcastle az idényben másodszor is kikapott a Sunderlandtől

2026.03.22. 15:10
Brian Brobbey drámai gólt szerzett (Fotó: Getty Images)
Newcastle United Sunderland Premier League
Újabb pofont kapott a Newcastle United: a Bajnokok Ligája-kiesés után ezúttal a Sunderland elleni derbin maradt alul Eddie Howe csapata az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 31. fordulójában vasárnap.

A Newcastle United számára jól indult az összecsapás, hiszen Anthony Gordon már a 10. percben megszerezte a vezetést a „szarkáknak”, akik meg is őrizték előnyüket az első félidőben.

A második játékrészben a másik csapat szerzett korai gólt, a Sunderland részéről a marokkói Semszdin Talbi volt eredményes. Ezt követően a hazaiakat irányító Eddie Howe az összes cserelehetőségét kihasználta, ennek ellenére pont nélkül maradt a csapata: a 90. percben Brain Brobbey döntötte el az északkeleti derbit – amelyen az őszi idényben is az újonc győzött.

:

ANGOL PREMIER LEAGUE
31. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Newcastle United–Sunderland 1–2 (Gordon 10., ill. Talbi 57., Brobbey 90.)
15.15: Aston Villa–West Ham United (Tv: Spíler1)
15.15: Tottenham Hotspur–Nottingham Forest

Szombaton játszották
Brighton & Hove Albion–Liverpool FC 2–1 (Welbeck 14., 56., ill. Kerkez 30.)
Fulham–Burnley 3–1 (J. King 67., Wilson 73., R. Jiménez 90.+5. – 11-esből, ill. Flemming 60.)
Kiállítva: Laurent (90+3., Burnley)
Everton–Chelsea 3–0 (Beto 33., Beto 62., I. Ndiaye 76.)
Leeds United–Brentford 0–0
Pénteken játszották
Bournemouth–Manchester United 2–2 (Christie 67., Kroupi 81. – 11-esből, ill. B. Fernandes 61. – 11-esből, J. Hill 71. – öngól)
Kiállítva: Maguire (78., MU)
Február 18-án játszották
Wolverhampton Wanderers–Arsenal 2–2 (H. Bueno 61., Calafiori 90+4. – öngól, ill. Saka 5., Hincapié 56.)
Későbbre halasztva
Manchester City–Crystal Palace

AZ ÁLLÁS       
1. Arsenal31217361–22+39 70 
2. Manchester City30187560–28+32 61 
3. Manchester United311510656–43+13 55 
4. Aston Villa30156940–37+3 51 
5. Liverpool311471050–42+8 49 
6. Chelsea31139953–38+15 48 
7. Brentford311371146–42+4 46 
8. Everton311371137–35+2 46 
9. Fulham311351343–44–1 44 
10. Brighton & Hove Albion3111101041–37+4 43 
11. Sunderland3111101032–36–4 43 
12. Newcastle311261344–45–1 42 
13. Bournemouth31915746–48–2 42 
14. Crystal Palace301091133–35–2 39 
15. Leeds United317121237–48–11 33 
16. Tottenham30791440–47–7 30 
17. Nottingham Forest30781528–43–15 29 
18. West Ham30781536–55–19 29 
19. Burnley31481933–61–28 20 
20. Wolverhampton31382024–54–30 17 

 

 

Legfrissebb hírek

Kerkez Milos: Ha nincs meg a három pont, nem sokat ér a gólom

Angol labdarúgás
3 órája

„Reméljük, hogy megértik…” – Marco Rossinak is szólhatott Arne Slot üzenete

Angol labdarúgás
7 órája

Kerkez gólt szerzett, de a Liverpool kikapott a Brightontól

Angol labdarúgás
Tegnap, 15:45

Tóth Alex: Mindennap készen állok a bevetésre

Légiósok
Tegnap, 7:07

Kétszer egyenlített a Bournemouth, az MU nem tudta megszakítani a „cseresznyések” veretlenségi sorozatát

Angol labdarúgás
2026.03.20. 22:58

Lewis Hamilton sikerei is motiválták Tóth Alexet

Légiósok
2026.03.19. 09:55

„A második félidőben új, fokozott önbizalmat láttam a csapat játékában” – Hans-Dieter Flick a Barcelona kiütéses győzelme után

Bajnokok Ligája
2026.03.19. 08:00

Kétszer is egyenlített a Newcastle, de a hét gólig jutó Barcelona jutott be a BL-negyeddöntőbe

Bajnokok Ligája
2026.03.18. 20:40
Ezek is érdekelhetik