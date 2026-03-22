Hiába vezetett, a Newcastle az idényben másodszor is kikapott a Sunderlandtől

A Newcastle United számára jól indult az összecsapás, hiszen Anthony Gordon már a 10. percben megszerezte a vezetést a „szarkáknak”, akik meg is őrizték előnyüket az első félidőben.

A második játékrészben a másik csapat szerzett korai gólt, a Sunderland részéről a marokkói Semszdin Talbi volt eredményes. Ezt követően a hazaiakat irányító Eddie Howe az összes cserelehetőségét kihasználta, ennek ellenére pont nélkül maradt a csapata: a 90. percben Brain Brobbey döntötte el az északkeleti derbit – amelyen az őszi idényben is az újonc győzött.

ANGOL PREMIER LEAGUE

31. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Newcastle United–Sunderland 1–2 (Gordon 10., ill. Talbi 57., Brobbey 90.)

15.15: Aston Villa–West Ham United (Tv: Spíler1)

15.15: Tottenham Hotspur–Nottingham Forest

Szombaton játszották

Brighton & Hove Albion–Liverpool FC 2–1 (Welbeck 14., 56., ill. Kerkez 30.)

Fulham–Burnley 3–1 (J. King 67., Wilson 73., R. Jiménez 90.+5. – 11-esből, ill. Flemming 60.)

Kiállítva: Laurent (90+3., Burnley)

Everton–Chelsea 3–0 (Beto 33., Beto 62., I. Ndiaye 76.)

Leeds United–Brentford 0–0

Pénteken játszották

Bournemouth–Manchester United 2–2 (Christie 67., Kroupi 81. – 11-esből, ill. B. Fernandes 61. – 11-esből, J. Hill 71. – öngól)

Kiállítva: Maguire (78., MU)

Február 18-án játszották

Wolverhampton Wanderers–Arsenal 2–2 (H. Bueno 61., Calafiori 90+4. – öngól, ill. Saka 5., Hincapié 56.)

Későbbre halasztva

Manchester City–Crystal Palace