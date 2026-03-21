Az Everton fontos meccset nyert a Chelsea ellen

Everton–Chelsea

A nemzetközi kupaindulás szempontjából fontos mérkőzést nyert meg az Everton a Chelsea ellen.

A 33. percben James Garner passzolt Betóhoz, aki szépen emelte át a labdát Robert Sánchezen. A 63. percben Beto lövése annak ellenére utat talál a kapuba, hogy Sánchez ott állt a labda előtt, ám olyan szerencsétlenül ért bele, hogy a labda a kapuba csorgott. A harmadik találat Iliman Ndiaye nevéhez fűződik, a szenegáli játékos lövésével szemben Sánchez teljesen tehetetlen volt.

A londoniak többet birtokolták a labdát, több veszélyes támadásuk volt, ám Jordan Pickford, a hazaiak kapusa nagyszerű formában védett.

A 3–0-val az Everton két pontra megközelítette a Chelsea-t a tabellán, és már a hetedik.

Fulham–Burnley

A Fulham a papírformának megfelelően legyőzte az egyre nagyobb bajban lévő Burnley-t. Az utolsó gólt szerző Raúl Jiménez büntetőből talált be. A mexikóinak ez volt a 14. értékesített tizenegyese, ennél többet sorozatban Matt Le Tissier (23), Mohamed Szalah (15), Harry Kane (15) szerzett.

ANGOL PREMIER LEAGUE

31. FORDULÓ

Fulham–Burnley 3–1 (J. King 67., Wilson 73., Jiménez 90.+5. – 11-esből, ill. Flemming 60.)

Kiállítva: Laurent (90+3., Burnley)

Everton–Chelsea 3–0 (Beto 33., Beto 62., Ndiaye 76.)

Később

21.00: Leeds United–Brentford (Tv: Spíler1)

Korábban játszották

Brighton & Hove Albion–Liverpool FC 2–1 (Welbeck 14., 56., ill. Kerkez 30.)

Vasárnap

13.00: Newcastle United–Sunderland (Tv: Spíler1)

15.15: Aston Villa–West Ham United

15.15: Tottenham Hotspur–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)

Későbbre halasztva

Manchester City–Crystal Palace

Pénteken játszották

AFC Bournemouth–Manchester United 2–2 (Christie 67., Kroupi 81. – 11-esből, ill. B. Fernandes 61. – 11-esből, J. Hill 71. – öngól)

Kiállítva: Maguire (78., MU)

Február 18-án játszották

Wolverhampton Wanderers–Arsenal 2–2 (H. Bueno 61., Calafiori 90+4. – öngól, ill. Saka 5., Hincapié 56.)