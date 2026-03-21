Az Everton fontos meccset nyert a Chelsea ellen


2026.03.21. 20:29
Iliman Ndiaye ünnepli a gólját (Fotó: Getty Images)
Chelsea Everton Burnley Fulham Premier League
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 31. fordulójában az Everton 3–0-ra legyőzte a Chelsea-t, míg a Fulham 3–1-re nyert a Burnley ellen.

Everton–Chelsea

A nemzetközi kupaindulás szempontjából fontos mérkőzést nyert meg az Everton a Chelsea ellen.

A 33. percben James Garner passzolt Betóhoz, aki szépen emelte át a labdát Robert Sánchezen. A 63. percben Beto lövése annak ellenére utat talál a kapuba, hogy Sánchez ott állt a labda előtt, ám olyan szerencsétlenül ért bele, hogy a labda a kapuba csorgott. A harmadik találat Iliman Ndiaye nevéhez fűződik, a szenegáli játékos lövésével szemben Sánchez teljesen tehetetlen volt.

A londoniak többet birtokolták a labdát, több veszélyes támadásuk volt, ám Jordan Pickford, a hazaiak kapusa nagyszerű formában védett.

A 3–0-val az Everton két pontra megközelítette a Chelsea-t a tabellán, és már a hetedik.

Fulham–Burnley 

A Fulham a papírformának megfelelően legyőzte az egyre nagyobb bajban lévő Burnley-t. Az utolsó gólt szerző Raúl Jiménez büntetőből talált be. A mexikóinak ez volt a 14. értékesített tizenegyese, ennél többet sorozatban Matt Le Tissier (23), Mohamed Szalah (15), Harry Kane (15) szerzett.

ANGOL PREMIER LEAGUE
31. FORDULÓ
Fulham–Burnley 3–1 (J. King 67., Wilson 73., Jiménez 90.+5. – 11-esből, ill. Flemming 60.)
Kiállítva: Laurent (90+3., Burnley)
Everton–Chelsea 3–0 (Beto 33., Beto 62., Ndiaye 76.)

Később
21.00: Leeds United–Brentford (Tv: Spíler1)
Korábban játszották
Brighton & Hove Albion–Liverpool FC 2–1 (Welbeck 14., 56., ill. Kerkez 30.)
Vasárnap
13.00: Newcastle United–Sunderland (Tv: Spíler1)
15.15: Aston Villa–West Ham United
15.15: Tottenham Hotspur–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)
Későbbre halasztva
Manchester City–Crystal Palace
Pénteken játszották
AFC Bournemouth–Manchester United 2–2 (Christie 67., Kroupi 81. – 11-esből, ill. B. Fernandes 61. – 11-esből, J. Hill 71. – öngól)
Kiállítva: Maguire (78., MU)
Február 18-án játszották
Wolverhampton Wanderers–Arsenal 2–2 (H. Bueno 61., Calafiori 90+4. – öngól, ill. Saka 5., Hincapié 56.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Arsenal31217361–22+39 70 
2. Manchester City30187560–28+32 61 
3. Manchester United311510656–43+13 55 
4. Aston Villa30156940–37+3 51 
5. Liverpool311471050–42+8 49 
6. Chelsea31139953–38+15 48 
7. Everton311371137–35+2 46 
8. Brentford301361146–42+4 45 
9. Fulham311351343–44–1 44 
10. Brighton & Hove Albion3111101041–37+4 43 
11. Newcastle301261243–4342 
12. Bournemouth31915746–48–2 42 
13. Sunderland3010101030–35–5 40 
14. Crystal Palace301091133–35–2 39 
15. Leeds United307111237–48–11 32 
16. Tottenham30791440–47–7 30 
17. Nottingham Forest30781528–43–15 29 
18. West Ham30781536–55–19 29 
19. Burnley31481933–61–28 20 
20. Wolverhampton31382024–54–30 17 

 

 

