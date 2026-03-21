Az Everton fontos meccset nyert a Chelsea ellen
Everton–Chelsea
A nemzetközi kupaindulás szempontjából fontos mérkőzést nyert meg az Everton a Chelsea ellen.
A 33. percben James Garner passzolt Betóhoz, aki szépen emelte át a labdát Robert Sánchezen. A 63. percben Beto lövése annak ellenére utat talál a kapuba, hogy Sánchez ott állt a labda előtt, ám olyan szerencsétlenül ért bele, hogy a labda a kapuba csorgott. A harmadik találat Iliman Ndiaye nevéhez fűződik, a szenegáli játékos lövésével szemben Sánchez teljesen tehetetlen volt.
A londoniak többet birtokolták a labdát, több veszélyes támadásuk volt, ám Jordan Pickford, a hazaiak kapusa nagyszerű formában védett.
A 3–0-val az Everton két pontra megközelítette a Chelsea-t a tabellán, és már a hetedik.
Fulham–Burnley
A Fulham a papírformának megfelelően legyőzte az egyre nagyobb bajban lévő Burnley-t. Az utolsó gólt szerző Raúl Jiménez büntetőből talált be. A mexikóinak ez volt a 14. értékesített tizenegyese, ennél többet sorozatban Matt Le Tissier (23), Mohamed Szalah (15), Harry Kane (15) szerzett.
ANGOL PREMIER LEAGUE
31. FORDULÓ
Fulham–Burnley 3–1 (J. King 67., Wilson 73., Jiménez 90.+5. – 11-esből, ill. Flemming 60.)
Kiállítva: Laurent (90+3., Burnley)
Everton–Chelsea 3–0 (Beto 33., Beto 62., Ndiaye 76.)
Később
21.00: Leeds United–Brentford (Tv: Spíler1)
Korábban játszották
Brighton & Hove Albion–Liverpool FC 2–1 (Welbeck 14., 56., ill. Kerkez 30.)
Vasárnap
13.00: Newcastle United–Sunderland (Tv: Spíler1)
15.15: Aston Villa–West Ham United
15.15: Tottenham Hotspur–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)
Későbbre halasztva
Manchester City–Crystal Palace
Pénteken játszották
AFC Bournemouth–Manchester United 2–2 (Christie 67., Kroupi 81. – 11-esből, ill. B. Fernandes 61. – 11-esből, J. Hill 71. – öngól)
Kiállítva: Maguire (78., MU)
Február 18-án játszották
Wolverhampton Wanderers–Arsenal 2–2 (H. Bueno 61., Calafiori 90+4. – öngól, ill. Saka 5., Hincapié 56.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|31
|21
|7
|3
|61–22
|+39
|70
|2. Manchester City
|30
|18
|7
|5
|60–28
|+32
|61
|3. Manchester United
|31
|15
|10
|6
|56–43
|+13
|55
|4. Aston Villa
|30
|15
|6
|9
|40–37
|+3
|51
|5. Liverpool
|31
|14
|7
|10
|50–42
|+8
|49
|6. Chelsea
|31
|13
|9
|9
|53–38
|+15
|48
|7. Everton
|31
|13
|7
|11
|37–35
|+2
|46
|8. Brentford
|30
|13
|6
|11
|46–42
|+4
|45
|9. Fulham
|31
|13
|5
|13
|43–44
|–1
|44
|10. Brighton & Hove Albion
|31
|11
|10
|10
|41–37
|+4
|43
|11. Newcastle
|30
|12
|6
|12
|43–43
|0
|42
|12. Bournemouth
|31
|9
|15
|7
|46–48
|–2
|42
|13. Sunderland
|30
|10
|10
|10
|30–35
|–5
|40
|14. Crystal Palace
|30
|10
|9
|11
|33–35
|–2
|39
|15. Leeds United
|30
|7
|11
|12
|37–48
|–11
|32
|16. Tottenham
|30
|7
|9
|14
|40–47
|–7
|30
|17. Nottingham Forest
|30
|7
|8
|15
|28–43
|–15
|29
|18. West Ham
|30
|7
|8
|15
|36–55
|–19
|29
|19. Burnley
|31
|4
|8
|19
|33–61
|–28
|20
|20. Wolverhampton
|31
|3
|8
|20
|24–54
|–30
|17