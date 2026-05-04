Nincs megállás a lejtőn: brutális sérülésekkel tarkított meccsen kapott ki a Chelsea

Már a 2. percben hátrányba került odahaza a mélyrepülésben lévő, Nottingham Forestet fogadó Chelsea az angol Premier League 35. fordulójának első hétfői mérkőzésén: Dilane Bakwa beadásából Taiwo Awoniyi fejelt a kapuba. Kisvártatva Enzo Fernández egyenlíthetett volna a „kékektől”, ám az argentin világbajnok a kapufát lőtte telibe. A 12. percben a Chelsea tizenhatosán belüli kavarodás közepette Malo Gusto szabálytalankodott, a VAR-vizsgálat után a Nottingham tizenegyest, a francia szárnyvédő sárga lapot kapott – a háromperces epizód után a büntetőnek Igor Jesus futott neki, és nem hibázott.

A félidő hajrájához közeledve a brazil csatár megszerezhette volna második gólját is, de próbálkozását védte Robert Sánchez. A játékrész hosszabbításának legelején vérfagyasztó jelenetnek lehettünk tanúi: a nottinghami Zach Abbott és a londoni Jesse Derry összefejelt a vendégek tizenhatosán belül, majd' tízperces ápolás után mindkettőjüket le kellett cserélni. Az eset nyomán tizenegyest kapott a Chelsea, de nem lett tőle boldogabb a hazai publikum: Cole Palmer lövését Matz Sels kapus kivédte.

Jesse Derry és Zach Abbott csúnya ütközése (Fotó: Getty Images)

Alig több mint hat perce tartott a második félidő, amikor egy kontra végén tovább növelte előnyét a Forest. A „feladó” ezúttal Morgan Gibbs-White volt, a befejező pedig ismét Taiwo Awoniyi – a nigériai csatárnak ez volt a hatodik találata az idényben. Gibbs-White-nak ezután már nem tartott sokáig a meccs: most ő fejelt össze Robert Sánchezzel, és egyikük sem tudta folytatni a mérkőzést. A 73. percben Joao Pedro enyhíthette volna valamelyest a hazaiak kínjait, ám gólját lesről szerezte.

A hajrában ismét Sels járt túl Cole Palmer eszén, a ráadásban még Joao Pedro parádés ollózással betalált ugyan, de csapata ismét vesztesen hagyta el a pályát – sorozatban immár hatodszor. 1–3

ANGOL PREMIER LEAGUE

35. FORDULÓ, hétfői mérkőzések

Chelsea–Nottingham Forest 1–3 (Joao Pedro 90+3., ill. Awoniyi 2., 52., I. Jesus 15. – 11-esből)

21.00: Everton–Manchester City (Tv: Match4)

Vasárnap játszották

Aston Villa–Tottenham Hotspur 1–2 (Buendía 90+6., ill. Gallagher 12., Richarlison 25.)

AFC Bournemouth–Crystal Palace 3–0 (Lerma 10. – öngól, Kroupi 32. – 11-esből, Rayan 77.)

Manchester United–Liverpool 3–2 (Matheus Cunha 6., Sesko 14., Mainoo 77., ill. Szoboszlai 47., Gakpo 56.)

Szombaton játszották

Arsenal–Fulham 3–0 (Gyökeres 9., 45+4., Saka 40.)

Brentford–West Ham United 3–0 (Mavropanosz 15. – öngól, Thiago 52. – 11-esből, Damsgaard 82.)

Newcastle United–Brighton & Hove Albion 3–1 (Osula 12., Burn 24., Barnes 90+5., ill. Hinshelwood 61.)

Wolverhampton Wanderers–Sunderland 1–1 (Bueno 54., ill. Mukiele 17.)

Kiállítva: Ballard (24. – Sunderland)

Pénteken játszották

Leeds United–Burnley 3–1 (Stach 8., Okafor 52., Calvert-Lewin 56., ill. Tchaouna 71.)