Nincs megállás a lejtőn: brutális sérülésekkel tarkított meccsen kapott ki a Chelsea
Már a 2. percben hátrányba került odahaza a mélyrepülésben lévő, Nottingham Forestet fogadó Chelsea az angol Premier League 35. fordulójának első hétfői mérkőzésén: Dilane Bakwa beadásából Taiwo Awoniyi fejelt a kapuba. Kisvártatva Enzo Fernández egyenlíthetett volna a „kékektől”, ám az argentin világbajnok a kapufát lőtte telibe. A 12. percben a Chelsea tizenhatosán belüli kavarodás közepette Malo Gusto szabálytalankodott, a VAR-vizsgálat után a Nottingham tizenegyest, a francia szárnyvédő sárga lapot kapott – a háromperces epizód után a büntetőnek Igor Jesus futott neki, és nem hibázott.
A félidő hajrájához közeledve a brazil csatár megszerezhette volna második gólját is, de próbálkozását védte Robert Sánchez. A játékrész hosszabbításának legelején vérfagyasztó jelenetnek lehettünk tanúi: a nottinghami Zach Abbott és a londoni Jesse Derry összefejelt a vendégek tizenhatosán belül, majd' tízperces ápolás után mindkettőjüket le kellett cserélni. Az eset nyomán tizenegyest kapott a Chelsea, de nem lett tőle boldogabb a hazai publikum: Cole Palmer lövését Matz Sels kapus kivédte.
Alig több mint hat perce tartott a második félidő, amikor egy kontra végén tovább növelte előnyét a Forest. A „feladó” ezúttal Morgan Gibbs-White volt, a befejező pedig ismét Taiwo Awoniyi – a nigériai csatárnak ez volt a hatodik találata az idényben. Gibbs-White-nak ezután már nem tartott sokáig a meccs: most ő fejelt össze Robert Sánchezzel, és egyikük sem tudta folytatni a mérkőzést. A 73. percben Joao Pedro enyhíthette volna valamelyest a hazaiak kínjait, ám gólját lesről szerezte.
A hajrában ismét Sels járt túl Cole Palmer eszén, a ráadásban még Joao Pedro parádés ollózással betalált ugyan, de csapata ismét vesztesen hagyta el a pályát – sorozatban immár hatodszor. 1–3
ANGOL PREMIER LEAGUE
35. FORDULÓ, hétfői mérkőzések
Chelsea–Nottingham Forest 1–3 (Joao Pedro 90+3., ill. Awoniyi 2., 52., I. Jesus 15. – 11-esből)
21.00: Everton–Manchester City (Tv: Match4)
Vasárnap játszották
Aston Villa–Tottenham Hotspur 1–2 (Buendía 90+6., ill. Gallagher 12., Richarlison 25.)
AFC Bournemouth–Crystal Palace 3–0 (Lerma 10. – öngól, Kroupi 32. – 11-esből, Rayan 77.)
Manchester United–Liverpool 3–2 (Matheus Cunha 6., Sesko 14., Mainoo 77., ill. Szoboszlai 47., Gakpo 56.)
Szombaton játszották
Arsenal–Fulham 3–0 (Gyökeres 9., 45+4., Saka 40.)
Brentford–West Ham United 3–0 (Mavropanosz 15. – öngól, Thiago 52. – 11-esből, Damsgaard 82.)
Newcastle United–Brighton & Hove Albion 3–1 (Osula 12., Burn 24., Barnes 90+5., ill. Hinshelwood 61.)
Wolverhampton Wanderers–Sunderland 1–1 (Bueno 54., ill. Mukiele 17.)
Kiállítva: Ballard (24. – Sunderland)
Pénteken játszották
Leeds United–Burnley 3–1 (Stach 8., Okafor 52., Calvert-Lewin 56., ill. Tchaouna 71.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|35
|23
|7
|5
|67–26
|+41
|76
|2. Manchester City
|33
|21
|7
|5
|66–29
|+37
|70
|3. Manchester United
|35
|18
|10
|7
|63–48
|+15
|64
|4. Liverpool
|35
|17
|7
|11
|59–47
|+12
|58
|5. Aston Villa
|35
|17
|7
|11
|48–44
|+4
|58
|6. Bournemouth
|35
|12
|16
|7
|55–52
|+3
|52
|7. Brentford
|35
|14
|9
|12
|52–46
|+6
|51
|8. Brighton & Hove Albion
|35
|13
|11
|11
|49–42
|+7
|50
|9. Chelsea
|35
|13
|9
|13
|54–48
|+6
|48
|10. Fulham
|35
|14
|6
|15
|44–49
|–5
|48
|11. Everton
|34
|13
|8
|13
|41–41
|0
|47
|12. Sunderland
|35
|12
|11
|12
|37–46
|–9
|47
|13. Newcastle
|35
|13
|6
|16
|49–51
|–2
|45
|14. Leeds United
|35
|10
|13
|12
|47–52
|–5
|43
|15. Crystal Palace
|34
|11
|10
|13
|36–42
|–6
|43
|16. Nottingham Forest
|35
|11
|9
|15
|44–46
|–2
|42
|17. Tottenham
|35
|9
|10
|16
|45–54
|–9
|37
|18. West Ham
|35
|9
|9
|17
|42–61
|–19
|36
|19. Burnley
|35
|4
|8
|23
|35–71
|–36
|20
|20. Wolverhampton
|35
|3
|9
|23
|25–63
|–38
|18