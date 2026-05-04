Nincs megállás a lejtőn: brutális sérülésekkel tarkított meccsen kapott ki a Chelsea

2026.05.04. 18:12
Háromszor örülhettek a Nottingham Forest játékosai (Fotó: Getty Images)
Két csúnya ütközés miatt majd' húsz percet állt a játék a Chelsea–Nottingham Forest angol bajnokin, amelyet 3–1-re a vendégek nyertek meg – a Premier League-ben a londoniak sorozatban hatodszor hagyták el vesztesen a pályát.

Már a 2. percben hátrányba került odahaza a mélyrepülésben lévő, Nottingham Forestet fogadó Chelsea az angol Premier League 35. fordulójának első hétfői mérkőzésén: Dilane Bakwa beadásából Taiwo Awoniyi fejelt a kapuba. Kisvártatva Enzo Fernández egyenlíthetett volna a „kékektől”, ám az argentin világbajnok a kapufát lőtte telibe. A 12. percben a Chelsea tizenhatosán belüli kavarodás közepette Malo Gusto szabálytalankodott, a VAR-vizsgálat után a Nottingham tizenegyest, a francia szárnyvédő sárga lapot kapott – a háromperces epizód után a büntetőnek Igor Jesus futott neki, és nem hibázott.

A félidő hajrájához közeledve a brazil csatár megszerezhette volna második gólját is, de próbálkozását védte Robert Sánchez. A játékrész hosszabbításának legelején vérfagyasztó jelenetnek lehettünk tanúi: a nottinghami Zach Abbott és a londoni Jesse Derry összefejelt a vendégek tizenhatosán belül, majd' tízperces ápolás után mindkettőjüket le kellett cserélni. Az eset nyomán tizenegyest kapott a Chelsea, de nem lett tőle boldogabb a hazai publikum: Cole Palmer lövését Matz Sels kapus kivédte.

Jesse Derry és Zach Abbott csúnya ütközése (Fotó: Getty Images)

Alig több mint hat perce tartott a második félidő, amikor egy kontra végén tovább növelte előnyét a Forest. A „feladó” ezúttal Morgan Gibbs-White volt, a befejező pedig ismét Taiwo Awoniyi – a nigériai csatárnak ez volt a hatodik találata az idényben. Gibbs-White-nak ezután már nem tartott sokáig a meccs: most ő fejelt össze Robert Sánchezzel, és egyikük sem tudta folytatni a mérkőzést. A 73. percben Joao Pedro enyhíthette volna valamelyest a hazaiak kínjait, ám gólját lesről szerezte.

A hajrában ismét Sels járt túl Cole Palmer eszén, a ráadásban még Joao Pedro parádés ollózással betalált ugyan, de csapata ismét vesztesen hagyta el a pályát – sorozatban immár hatodszor. 1–3

ANGOL PREMIER LEAGUE
35. FORDULÓ, hétfői mérkőzések
Chelsea–Nottingham Forest 1–3 (Joao Pedro 90+3., ill. Awoniyi 2., 52., I. Jesus 15. – 11-esből)
21.00: Everton–Manchester City (Tv: Match4)

Vasárnap játszották
Aston Villa–Tottenham Hotspur 1–2 (Buendía 90+6., ill. Gallagher 12., Richarlison 25.)
AFC Bournemouth–Crystal Palace 3–0 (Lerma 10. – öngól, Kroupi 32. – 11-esből, Rayan 77.)
Manchester United–Liverpool 3–2 (Matheus Cunha 6., Sesko 14., Mainoo 77., ill. Szoboszlai 47., Gakpo 56.)
Szombaton játszották
Arsenal–Fulham 3–0 (Gyökeres 9., 45+4., Saka 40.)
Brentford–West Ham United 3–0 (Mavropanosz 15. – öngól, Thiago 52. – 11-esből, Damsgaard 82.)
Newcastle United–Brighton & Hove Albion 3–1 (Osula 12., Burn 24., Barnes 90+5., ill. Hinshelwood 61.)
Wolverhampton Wanderers–Sunderland 1–1 (Bueno 54., ill. Mukiele 17.)
Kiállítva: Ballard (24. – Sunderland)
Pénteken játszották
Leeds United–Burnley 3–1 (Stach 8., Okafor 52., Calvert-Lewin 56., ill. Tchaouna 71.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Arsenal35237567–26+41 76 
2. Manchester City33217566–29+37 70 
3. Manchester United351810763–48+15 64 
4. Liverpool351771159–47+12 58 
5. Aston Villa351771148–44+4 58 
6. Bournemouth351216755–52+3 52 
7. Brentford351491252–46+6 51 
8. Brighton & Hove Albion3513111149–42+7 50 
9. Chelsea351391354–48+6 48 
10. Fulham351461544–49–5 48 
11. Everton341381341–4147 
12. Sunderland3512111237–46–9 47 
13. Newcastle351361649–51–2 45 
14. Leeds United3510131247–52–5 43 
15. Crystal Palace3411101336–42–6 43 
16. Nottingham Forest351191544–46–2 42 
17. Tottenham359101645–54–9 37 
18. West Ham35991742–61–19 36 
19. Burnley35482335–71–36 20 
20. Wolverhampton35392325–63–38 18 

 

 

