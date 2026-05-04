Teljesítette küldetését, véglegesíthetik Carricket az MU-nál – sajtóhír

2026.05.04. 17:00
Csak felfelé – Michael Carrick irányt mutat Manchesterben (Fotó: Getty Images)
Manchester United Matheus Cunha Michael Carrick Premier League
A Liverpool vasárnapi 3–2-es legyőzésével biztossá vált, hogy az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság 3. helyén álló Manchester United ősszel a Bajnokok Ligájában indulhat. Angol lapértesülések szerint a sikeres kvalifikáció megnyithatja az utat a „vörös ördögök” megbízott edzője, Michael Carrick előtt a hosszú távú kinevezéshez.

Drámai mérkőzésen nyert 3–2-re vasárnap az Old Traffordon a Manchester United a Liverpool ellen az angol Premier League 35. fordulójában, amivel Michael Carrick tanítványai bebiztosították a Bajnokok Ligája-indulást. Az áhított cél teljesülésével immár nincs akadálya annak, hogy a klubvezetőség új, hosszú távú szerződést kínáljon a bajnokságban januári kinevezése óta imponáló mérleget produkáló szakembernek – írja a The Guardian.

Carrick munkába állása óta a csapat tíz győzelmet, két döntetlent és két vereséget számlál, s jelenleg a 3. helyen áll a bajnokságban, amire tavaly ősszel még kevesen fogadtak volna. Az angol lap szerint mind Jason Wilcox sportigazgató, mind Omar Berrada ügyvezető rendkívül elégedett a 44 éves tréner munkájával, aki a csapat feltétlen támogatást is élvezi – utóbbira utalnak a brazil csatár, Matheus Cunha vasárnapi szavai is.

„Az egész csapat bízik benne. Mágiát hozott magával, amolyan Sir Alex Ferguson-szerű kisugárzása van. Rengeteget beszél nekünk a győztes mentalitásról, ami át is ragad ránk. Elképesztő, mennyit tud tanítani, öröm vele dolgozni, megérdemli, hogy véglegesítsék” – áradozott mesteréről a dél-amerikai támadó.

A témában maga az érintett is megszólalt: „Imádom csinálni, amit csinálok, őszintén szólva, minden teljesen természetesnek tűnik, olyan, mintha már régóta itt dolgoznék. A sorsomról viszont nem én döntök, arra törekszem, hogy minél jobbak legyünk, most nem az jár a fejemben, mi lesz velem” – jelentette ki a sikeredző.

ANGOL PREMIER LEAGUE
35. FORDULÓ
Manchester United–Liverpool 3–2 (2–0)
Manchester, Old Trafford. Vezette: England
MAN. UNITED: Lammens – Dalot, Maguire, Heaven, Shaw – Casemiro, Mainoo – Mbeumo (Dorgu, 75.), Bruno Fernandes (Yoro, 90+5.), Matheus Cunha (Zirkzee, 87.) – Sesko (Diallo, a szünetben). Vezetőedző: Michael Carrick
LIVERPOOL: Woodman – C. Jones, Konaté (Chiesa, 87.), Van Dijk, Robertson (Kerkez, 59.) – Gravenberch, A. Mac Allister – Frimpong (Ngumoha, 75.), Szoboszlai, Wirtz – Gakpo. Vezetőedző: Arne Slot
Gólszerző: Matheus Cunha (6.), Sesko (14.), Mainoo (77.), ill. Szoboszlai (47.), Gakpo (56.)

1. Arsenal35237567–26+41 76 
2. Manchester City33217566–29+37 70 
3. Manchester United341710761–47+14 61 
4. Liverpool351771159–47+12 58 
5. Aston Villa351771148–44+4 58 
6. Bournemouth351216755–52+3 52 
7. Brentford341491151–44+7 51 
8. Brighton & Hove Albion3513111149–42+7 50 
9. Chelsea341391253–45+8 48 
10. Fulham351461544–49–5 48 
11. Everton341381341–4147 
12. Sunderland3512111237–46–9 47 
13. Newcastle351361649–51–2 45 
14. Leeds United3510131247–52–5 43 
15. Crystal Palace3411101336–42–6 43 
16. Nottingham Forest341091541–45–4 39 
17. Tottenham359101645–54–9 37 
18. West Ham35991742–61–19 36 
19. Burnley35482335–71–36 20 
20. Wolverhampton35392325–63–38 18 
