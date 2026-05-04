Teljesítette küldetését, véglegesíthetik Carricket az MU-nál – sajtóhír

Drámai mérkőzésen nyert 3–2-re vasárnap az Old Traffordon a Manchester United a Liverpool ellen az angol Premier League 35. fordulójában, amivel Michael Carrick tanítványai bebiztosították a Bajnokok Ligája-indulást. Az áhított cél teljesülésével immár nincs akadálya annak, hogy a klubvezetőség új, hosszú távú szerződést kínáljon a bajnokságban januári kinevezése óta imponáló mérleget produkáló szakembernek – írja a The Guardian.
Carrick munkába állása óta a csapat tíz győzelmet, két döntetlent és két vereséget számlál, s jelenleg a 3. helyen áll a bajnokságban, amire tavaly ősszel még kevesen fogadtak volna. Az angol lap szerint mind Jason Wilcox sportigazgató, mind Omar Berrada ügyvezető rendkívül elégedett a 44 éves tréner munkájával, aki a csapat feltétlen támogatást is élvezi – utóbbira utalnak a brazil csatár, Matheus Cunha vasárnapi szavai is.
„Az egész csapat bízik benne. Mágiát hozott magával, amolyan Sir Alex Ferguson-szerű kisugárzása van. Rengeteget beszél nekünk a győztes mentalitásról, ami át is ragad ránk. Elképesztő, mennyit tud tanítani, öröm vele dolgozni, megérdemli, hogy véglegesítsék” – áradozott mesteréről a dél-amerikai támadó.
A témában maga az érintett is megszólalt: „Imádom csinálni, amit csinálok, őszintén szólva, minden teljesen természetesnek tűnik, olyan, mintha már régóta itt dolgoznék. A sorsomról viszont nem én döntök, arra törekszem, hogy minél jobbak legyünk, most nem az jár a fejemben, mi lesz velem” – jelentette ki a sikeredző.
ANGOL PREMIER LEAGUE
35. FORDULÓ
Manchester United–Liverpool 3–2 (2–0)
Manchester, Old Trafford. Vezette: England
MAN. UNITED: Lammens – Dalot, Maguire, Heaven, Shaw – Casemiro, Mainoo – Mbeumo (Dorgu, 75.), Bruno Fernandes (Yoro, 90+5.), Matheus Cunha (Zirkzee, 87.) – Sesko (Diallo, a szünetben). Vezetőedző: Michael Carrick
LIVERPOOL: Woodman – C. Jones, Konaté (Chiesa, 87.), Van Dijk, Robertson (Kerkez, 59.) – Gravenberch, A. Mac Allister – Frimpong (Ngumoha, 75.), Szoboszlai, Wirtz – Gakpo. Vezetőedző: Arne Slot
Gólszerző: Matheus Cunha (6.), Sesko (14.), Mainoo (77.), ill. Szoboszlai (47.), Gakpo (56.)
|1. Arsenal
|35
|23
|7
|5
|67–26
|+41
|76
|2. Manchester City
|33
|21
|7
|5
|66–29
|+37
|70
|3. Manchester United
|34
|17
|10
|7
|61–47
|+14
|61
|4. Liverpool
|35
|17
|7
|11
|59–47
|+12
|58
|5. Aston Villa
|35
|17
|7
|11
|48–44
|+4
|58
|6. Bournemouth
|35
|12
|16
|7
|55–52
|+3
|52
|7. Brentford
|34
|14
|9
|11
|51–44
|+7
|51
|8. Brighton & Hove Albion
|35
|13
|11
|11
|49–42
|+7
|50
|9. Chelsea
|34
|13
|9
|12
|53–45
|+8
|48
|10. Fulham
|35
|14
|6
|15
|44–49
|–5
|48
|11. Everton
|34
|13
|8
|13
|41–41
|0
|47
|12. Sunderland
|35
|12
|11
|12
|37–46
|–9
|47
|13. Newcastle
|35
|13
|6
|16
|49–51
|–2
|45
|14. Leeds United
|35
|10
|13
|12
|47–52
|–5
|43
|15. Crystal Palace
|34
|11
|10
|13
|36–42
|–6
|43
|16. Nottingham Forest
|34
|10
|9
|15
|41–45
|–4
|39
|17. Tottenham
|35
|9
|10
|16
|45–54
|–9
|37
|18. West Ham
|35
|9
|9
|17
|42–61
|–19
|36
|19. Burnley
|35
|4
|8
|23
|35–71
|–36
|20
|20. Wolverhampton
|35
|3
|9
|23
|25–63
|–38
|18