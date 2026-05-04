Teljesítette küldetését, véglegesíthetik Carricket az MU-nál – sajtóhír

Drámai mérkőzésen nyert 3–2-re vasárnap az Old Traffordon a Manchester United a Liverpool ellen az angol Premier League 35. fordulójában, amivel Michael Carrick tanítványai bebiztosították a Bajnokok Ligája-indulást. Az áhított cél teljesülésével immár nincs akadálya annak, hogy a klubvezetőség új, hosszú távú szerződést kínáljon a bajnokságban januári kinevezése óta imponáló mérleget produkáló szakembernek – írja a The Guardian.

Carrick munkába állása óta a csapat tíz győzelmet, két döntetlent és két vereséget számlál, s jelenleg a 3. helyen áll a bajnokságban, amire tavaly ősszel még kevesen fogadtak volna. Az angol lap szerint mind Jason Wilcox sportigazgató, mind Omar Berrada ügyvezető rendkívül elégedett a 44 éves tréner munkájával, aki a csapat feltétlen támogatást is élvezi – utóbbira utalnak a brazil csatár, Matheus Cunha vasárnapi szavai is.

„Az egész csapat bízik benne. Mágiát hozott magával, amolyan Sir Alex Ferguson-szerű kisugárzása van. Rengeteget beszél nekünk a győztes mentalitásról, ami át is ragad ránk. Elképesztő, mennyit tud tanítani, öröm vele dolgozni, megérdemli, hogy véglegesítsék” – áradozott mesteréről a dél-amerikai támadó.

A témában maga az érintett is megszólalt: „Imádom csinálni, amit csinálok, őszintén szólva, minden teljesen természetesnek tűnik, olyan, mintha már régóta itt dolgoznék. A sorsomról viszont nem én döntök, arra törekszem, hogy minél jobbak legyünk, most nem az jár a fejemben, mi lesz velem” – jelentette ki a sikeredző.

ANGOL PREMIER LEAGUE

35. FORDULÓ

Manchester United–Liverpool 3–2 (2–0)

Manchester, Old Trafford. Vezette: England

MAN. UNITED: Lammens – Dalot, Maguire, Heaven, Shaw – Casemiro, Mainoo – Mbeumo (Dorgu, 75.), Bruno Fernandes (Yoro, 90+5.), Matheus Cunha (Zirkzee, 87.) – Sesko (Diallo, a szünetben). Vezetőedző: Michael Carrick

LIVERPOOL: Woodman – C. Jones, Konaté (Chiesa, 87.), Van Dijk, Robertson (Kerkez, 59.) – Gravenberch, A. Mac Allister – Frimpong (Ngumoha, 75.), Szoboszlai, Wirtz – Gakpo. Vezetőedző: Arne Slot

Gólszerző: Matheus Cunha (6.), Sesko (14.), Mainoo (77.), ill. Szoboszlai (47.), Gakpo (56.)