Csütörtöki sportműsor: Magdeburg–Szeged visszavágó a kézi BL negyeddöntőjében

MÁJUS 7., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

21.00: Freiburg (német)–Braga (portugál)

21.00: Aston Villa (angol)–Nottingham Forest (angol) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KONFERENCIALIGA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

21.00: Crystal Palace (angol)–Sahtar Doneck (ukrán)

21.00: Strasbourg (francia)–Rayo Vallecano (spanyol)

SZAÚDI BAJNOKSÁG

19.55: Al-Sabab–Al-Nasszr (Tv: Spíler1)

FUTSAL

FÉRFI NB I, RÁJÁTSZÁS

FELSŐHÁZ, 8. FORDULÓ

18.15: Veszprém–Újpest (Tv: M4 Sport)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

Csapat-világbajnokság, London

11.00: negyeddöntő

18.00: negyeddöntő

DARTS

PREMIER LEAGUE

Alapszakasz, 14. forduló, Leeds (Tv: Sport2)

20.15: negyeddöntő

Gerwyn Price (walesi)–Jonny Clayton (walesi)

Luke Littler (angol)–Michael van Gerwen (holland)

Josh Rock (északír)–Luke Humphries (angol)

Gian van Veen (holland)–Stephen Bunting (angol)

GOLF

20.00: PGA Tour Trust Championship (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

FÉRFI VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

18.30: Szlovénia–Magyarország, Bled

Divízió 1/A vb, Sosnowiec

16.00: Ukrajna–Kazahsztán (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

Vuelta a Espana, nők

15.30: 5. szakasz (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

18.45: SC Magdeburg (német)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

LÓVERSENY

13.45: Kincsem+ Tuti 1069 (Tv: Sport1)

TENISZ

ATP és WTA 1000-es torna, Róma

11.00: férfiak, egyes, 1. forduló; nők, egyes, 1. forduló

11.00: Udvardy Panna–Elise Mertens (belga)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Németh Kornél, Marosán György

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Több millió szurkoló követeli a sztár távozását

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Fazekas Lászlóra emlékezünk – a vonalban Bene Ferenc

9.00: A vonalban: Pálinger Katalin. A kerekesszékes kézilabda Magyar kupáról Rózsa József és Csiszár-Szekeres Klára

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A labdarúgó Magyar Kupa 2024–2025-ös idénye

12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal – Pintér Attila

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: 40x20 kézilabda-magazin

14.00: Dupla 10-es

14.35: Újratöltve Kreisz Bálinttal és Szűcs Miklóssal

Hazafutás

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Labdarúgás, megvan a budapesti BL-döntő két résztvevője, vendég: Cselőtei Márk

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Deák Zsigmond, Gergelics József, Szöllősi György

17.00: Labdarúgás, a BEK/BL-döntők története, 2003

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Vitorlázás, interjú a világbajnok Érdi Máriával

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

18.00: Labdarúgás, a két BL-döntős csapat eddigi BEK/BL-történelme

18.45: Kézilabda, élő közvetítés a Magdeburg–Szeged férfi BL-negyeddöntőről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György

20.30: Kézilabda, interjú Iker Romeróval, a Füchse Berlin egykori legendás játékosával

21.00: Labdarúgás, interjú Bölöni Lászlóval, aki negyven éve ezen a napon játszott a Steauával BEK-döntőt

21.30: Napi aktualitások

22.30: Sportvilág

