Csütörtöki sportműsor: Magdeburg–Szeged visszavágó a kézi BL negyeddöntőjében
MÁJUS 7., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
21.00: Freiburg (német)–Braga (portugál)
21.00: Aston Villa (angol)–Nottingham Forest (angol) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
KONFERENCIALIGA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
21.00: Crystal Palace (angol)–Sahtar Doneck (ukrán)
21.00: Strasbourg (francia)–Rayo Vallecano (spanyol)
SZAÚDI BAJNOKSÁG
19.55: Al-Sabab–Al-Nasszr (Tv: Spíler1)
FUTSAL
FÉRFI NB I, RÁJÁTSZÁS
FELSŐHÁZ, 8. FORDULÓ
18.15: Veszprém–Újpest (Tv: M4 Sport)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
Csapat-világbajnokság, London
11.00: negyeddöntő
18.00: negyeddöntő
DARTS
PREMIER LEAGUE
Alapszakasz, 14. forduló, Leeds (Tv: Sport2)
20.15: negyeddöntő
Gerwyn Price (walesi)–Jonny Clayton (walesi)
Luke Littler (angol)–Michael van Gerwen (holland)
Josh Rock (északír)–Luke Humphries (angol)
Gian van Veen (holland)–Stephen Bunting (angol)
GOLF
20.00: PGA Tour Trust Championship (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
FÉRFI VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
18.30: Szlovénia–Magyarország, Bled
Divízió 1/A vb, Sosnowiec
16.00: Ukrajna–Kazahsztán (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
Vuelta a Espana, nők
15.30: 5. szakasz (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
18.45: SC Magdeburg (német)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
LÓVERSENY
13.45: Kincsem+ Tuti 1069 (Tv: Sport1)
TENISZ
ATP és WTA 1000-es torna, Róma
11.00: férfiak, egyes, 1. forduló; nők, egyes, 1. forduló
11.00: Udvardy Panna–Elise Mertens (belga)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Németh Kornél, Marosán György
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Több millió szurkoló követeli a sztár távozását
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Fazekas Lászlóra emlékezünk – a vonalban Bene Ferenc
9.00: A vonalban: Pálinger Katalin. A kerekesszékes kézilabda Magyar kupáról Rózsa József és Csiszár-Szekeres Klára
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A labdarúgó Magyar Kupa 2024–2025-ös idénye
12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal – Pintér Attila
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: 40x20 kézilabda-magazin
14.00: Dupla 10-es
14.35: Újratöltve Kreisz Bálinttal és Szűcs Miklóssal
Hazafutás
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Labdarúgás, megvan a budapesti BL-döntő két résztvevője, vendég: Cselőtei Márk
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Deák Zsigmond, Gergelics József, Szöllősi György
17.00: Labdarúgás, a BEK/BL-döntők története, 2003
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Vitorlázás, interjú a világbajnok Érdi Máriával
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
18.00: Labdarúgás, a két BL-döntős csapat eddigi BEK/BL-történelme
18.45: Kézilabda, élő közvetítés a Magdeburg–Szeged férfi BL-negyeddöntőről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György
20.30: Kézilabda, interjú Iker Romeróval, a Füchse Berlin egykori legendás játékosával
21.00: Labdarúgás, interjú Bölöni Lászlóval, aki negyven éve ezen a napon játszott a Steauával BEK-döntőt
21.30: Napi aktualitások
22.30: Sportvilág